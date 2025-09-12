Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R5 (2e Generation)

Essai

La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Alan Froli

28  

3. Une R5 d'entrée de gamme bousculée par une concurrence plus polyvalente…

 

La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?

La concurrence : moins chic qu'initialement…

Si les versions huppées de la Renault 5 E-Tech entrent plutôt en concurrence avec des citadines électriques chics telles que la Mini Aceman et la Fiat 500e 3+1, ce modèle d'accès bien moins onéreux et moins polyvalent rivalise plutôt avec des autos "grand public" tels que la Hyundai Inster ou les cousines Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda du groupe Stellantis, certes moins cossues mais qui ne font pas l'impasse sur la charge rapide…

À retenir : pour ceux qui ne se laissent pas le choix…

À moins de vouloir absolument une R5 électrique, de ne jamais envisager de long trajet en sa compagnie et de ne pas avoir un centime de plus, cette R5 d'entrée de gamme a peu d'intérêt. Certes, elle conserve le sex-appeal des modèles huppés et des prestations routières correctes, mais l'impossibilité de la charger en moins de 2 h 30 réduit considérablement son rayon d'action et, sans nul doute, sa valeur résiduelle après quelques années d'utilisation. On conseillera donc le modèle supérieur, 3 000 € plus cher (c'est d'ailleurs ce qu'on vous amènera à faire en concession) ou, pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'aller plutôt voir ce qu'il se passe chez Citroën, Fiat ou Hyundai…

Caradisiac a aimé

  • Sex appeal préservé
  • Prestations routières
  • Équipement
  • Tarif 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Pas de charge rapide DC !
  • Pas de pompe à chaleur !
  • Siège conducteur non ajustable en hauteur
  • Amortissement parfois sec
  • Places arrière étriquées

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II E-TECH ELECTRIQUE 95 AUTONOMIE URBAINE FIVE 40 KWH 0 (wltp) 24 990 €  €
II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 40 KWH 0 (wltp) 27 990 €  €
II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE TECHNO 40 KWH 0 (wltp) 29 990 €  €
II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE ICONIC CINQ 40 KWH 0 (wltp) 31 990 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (20)

Voir tout

Sommaire

28  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault R5 (2e Generation)

Renault R5 (2e Generation)

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Achetez votre Renault R5

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Renault R5 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 23% de remise

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-23%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

28 790 €
21 990 €

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-22%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

33 490 €
25 990 €

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-22%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

32 990 €
25 490 €

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-21%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

33 290 €
25 990 €

Toutes les Renault R5 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/