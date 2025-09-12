La concurrence : moins chic qu'initialement…

Si les versions huppées de la Renault 5 E-Tech entrent plutôt en concurrence avec des citadines électriques chics telles que la Mini Aceman et la Fiat 500e 3+1, ce modèle d'accès bien moins onéreux et moins polyvalent rivalise plutôt avec des autos "grand public" tels que la Hyundai Inster ou les cousines Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda du groupe Stellantis, certes moins cossues mais qui ne font pas l'impasse sur la charge rapide…

À retenir : pour ceux qui ne se laissent pas le choix…

À moins de vouloir absolument une R5 électrique, de ne jamais envisager de long trajet en sa compagnie et de ne pas avoir un centime de plus, cette R5 d'entrée de gamme a peu d'intérêt. Certes, elle conserve le sex-appeal des modèles huppés et des prestations routières correctes, mais l'impossibilité de la charger en moins de 2 h 30 réduit considérablement son rayon d'action et, sans nul doute, sa valeur résiduelle après quelques années d'utilisation. On conseillera donc le modèle supérieur, 3 000 € plus cher (c'est d'ailleurs ce qu'on vous amènera à faire en concession) ou, pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'aller plutôt voir ce qu'il se passe chez Citroën, Fiat ou Hyundai…

Caradisiac a aimé

Sex appeal préservé

Prestations routières

Équipement

Tarif

Caradisiac n'a pas aimé

Pas de charge rapide DC !

Pas de pompe à chaleur !

Siège conducteur non ajustable en hauteur

Amortissement parfois sec

Places arrière étriquées