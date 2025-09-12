La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?
3. Une R5 d'entrée de gamme bousculée par une concurrence plus polyvalente…
La concurrence : moins chic qu'initialement…
Si les versions huppées de la Renault 5 E-Tech entrent plutôt en concurrence avec des citadines électriques chics telles que la Mini Aceman et la Fiat 500e 3+1, ce modèle d'accès bien moins onéreux et moins polyvalent rivalise plutôt avec des autos "grand public" tels que la Hyundai Inster ou les cousines Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda du groupe Stellantis, certes moins cossues mais qui ne font pas l'impasse sur la charge rapide…
À retenir : pour ceux qui ne se laissent pas le choix…
À moins de vouloir absolument une R5 électrique, de ne jamais envisager de long trajet en sa compagnie et de ne pas avoir un centime de plus, cette R5 d'entrée de gamme a peu d'intérêt. Certes, elle conserve le sex-appeal des modèles huppés et des prestations routières correctes, mais l'impossibilité de la charger en moins de 2 h 30 réduit considérablement son rayon d'action et, sans nul doute, sa valeur résiduelle après quelques années d'utilisation. On conseillera donc le modèle supérieur, 3 000 € plus cher (c'est d'ailleurs ce qu'on vous amènera à faire en concession) ou, pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'aller plutôt voir ce qu'il se passe chez Citroën, Fiat ou Hyundai…
Caradisiac a aimé
- Sex appeal préservé
- Prestations routières
- Équipement
- Tarif
Caradisiac n'a pas aimé
- Pas de charge rapide DC !
- Pas de pompe à chaleur !
- Siège conducteur non ajustable en hauteur
- Amortissement parfois sec
- Places arrière étriquées
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II E-TECH ELECTRIQUE 95 AUTONOMIE URBAINE FIVE 40 KWH
|0 (wltp)
|24 990 €
|€
|II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 40 KWH
|0 (wltp)
|27 990 €
|€
|II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE TECHNO 40 KWH
|0 (wltp)
|29 990 €
|€
|II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE ICONIC CINQ 40 KWH
|0 (wltp)
|31 990 €
|€
