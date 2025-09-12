Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R5 (2e Generation)

Essai

La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Alan Froli

28  

4. Difficile de donner plus de 11,6/20 à la Renaut 5 de base !

 

La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?

La Renault 5 Five (95 ch, à partir de 22 990 €*) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques d'environ 100 ch, qui comprend notamment :

-Citroën ë-C3 Autonomie Confort (113 ch, à partir de 21 300 €*)

-Fiat Grande Panda (113 ch, à partir de 21 400 €*)

-Hyundai Inster (95 ch, à partir de 23 000 €*)

*Prix incluant le bonus gouvernemental minimum de 2000 €.

Renault 5 E-Tech Five
Budget
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Pratique
  • 4.75
  • 4.75
  • 4.75
  • 4.75
  • 4.75
 
Rapport prix/équipements
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sur la route
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
 
Sécurité
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
 
Autonomie
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
 
Note globale : 11,6 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (20)

Voir tout

Sommaire

28  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault R5 (2e Generation)

Renault R5 (2e Generation)

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Achetez votre Renault R5

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Renault R5 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 23% de remise

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-23%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

28 790 €
21 990 €

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-22%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

33 490 €
25 990 €

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-22%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

32 990 €
25 490 €

Photo de RENAULT R5 (2E GENERATION)
-21%

RENAULT R5 (2E GENERATION)

33 290 €
25 990 €

Toutes les Renault R5 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/