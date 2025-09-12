La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?
4. Difficile de donner plus de 11,6/20 à la Renaut 5 de base !
La Renault 5 Five (95 ch, à partir de 22 990 €*) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques d'environ 100 ch, qui comprend notamment :
-Citroën ë-C3 Autonomie Confort (113 ch, à partir de 21 300 €*)
-Fiat Grande Panda (113 ch, à partir de 21 400 €*)
-Hyundai Inster (95 ch, à partir de 23 000 €*)
*Prix incluant le bonus gouvernemental minimum de 2000 €.
|Renault 5 E-Tech Five
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|11,6 /20
Photos (20)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération