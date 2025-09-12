La Renault 5 Five (95 ch, à partir de 22 990 €*) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques d'environ 100 ch, qui comprend notamment :

-Citroën ë-C3 Autonomie Confort (113 ch, à partir de 21 300 €*)

-Fiat Grande Panda (113 ch, à partir de 21 400 €*)

-Hyundai Inster (95 ch, à partir de 23 000 €*)

*Prix incluant le bonus gouvernemental minimum de 2000 €.