Un leasing social en ordre de marche et un Renault Symbioz qui en impose

Leasing social : pour tout savoir, suivez le guide

Il livre toutes les autos, tous leurs tarifs et toutes les conditions requises pour les obtenir. Grâce à ce guide, le très exhaustif Lionel Bret vous explique tout ce qu'il faut savoir si l'on est intéressé par le leasing social qui démarre dans quelques semaines. Un dossier à lire très vite pour choisir parmi les 25 modèles éligibles à cette opération de location longue durée. car même si l'opération démarre le 30 septembre, il vaut mieux postuler le plus vite possible, car seules 50 000 commandes seront honorées.

Retrouvez le dossier complet.

Renault Symbioz, le petit SUV qui en impose

C'est l'un des succès du moment puisque, après un an de commercialisation seulement, le Renault Symbioz vient d'entrer dans le Top 10 des autos les plus vendues dans l'hexagone. Un succès mérité ? Pour le savoir, Julien Bertaux l'a ausculté durant une semaine complète. Au final, ce Captur rallongé fait parfaitement le job et peut compter sur une consommation mesurée et une conduite en douceur. Une auto des (petites) famille qui, si elles savent se priver de bagages, choisiront le Captur classique, moins cher.

Retrouvez tous les détails de cet essai longue durée

Volkswagen fait marche arrière sur les patronymes

C'est le signe d'une remise en question général du monde de l'automobile qui ne sait plus s'il doit aller de l'avant ou se pencher sur son passé. Volkswagen lui, a décidé de ne pas choisir, de faire les deux et de baptiser ses futures autos avec des noms anciens et largement connus. Ainsi la petite ID2 deviendra ID Polo et le prochain SUV électrique pour être baptisé ID Cross. Pourquoi pas une ID3 rebaptisée ID Golf ? C'est dans les vieux pots ...

Retrouvez les nouveaux noms de la gamme électrique VW.

Ventes de voitures du mois d'août : il faut se contenter de bien peu

C'est un tout petit progrès de 2,2% (7,3% en nombre de jours ouvrés comparés), un petit rebond dans les ventes de voitures en ce mois d'août. Impossible pour autant de s'en contenter puisque la chute entamée depuis le début d'année n'est pas freinée et s'établit à 7,1%. Évidemment, le léger frémissement de septembre requinque quelque peu des observateurs qui auront noté un petit sursaut de Stellantis, et surtout une très belle remontée de sa marque Citroën qui enregistre + 30% de ses ventes.

Retrouvez tous ces chiffres en détail.