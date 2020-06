Vidéo Live - La Skoda Citigo e iV jusqu'à la panne : jusqu'où peut aller la voiture électrique la moins chère du marché ?

3 768 €, c'est le prix auquel vous reviendra une Skoda Citigo e iV pour peu que vous puissiez satisfaire toutes les règles vous permettant d'accéder à la panoplie de bonus, primes et aides pour l'achat d'un véhicule électrique que Florent Ferrière vous a récemment compilée. Mais le tarif de départ est déjà particulièrement bas : à 21 600 €, la tchèque est aujourd'hui la voiture roulant sans émission la moins chère du marché.

Mais est-ce que l'autonomie est proportionnelle à la mise ? Sur le papier, non. La capacité de sa batterie n'a rien de ridicule pour une citadine, avec 36,8 kWh, et selon la norme WLTP, bien plus sévère que la NEDC qu'elle remplace, on peut effectuer jusqu'à 274 km en une seule charge. Arrondissons à 300 km pour le sport et voilà notre objectif. Parviendrons-nous à atteindre ce chiffre voire à le dépasser ?

