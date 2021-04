Ces derniers temps, VW nous aura plus parlé d'ID.3, d'ID.4 et de "Voltswagen" que de sa gamme classique à motorisation thermique. Mais le changement d'image de marque est une chose, et la réalité du marché en est une autre.

La Polo, la bonne vieille Polo, a ainsi été la troisième plus grosse vente de la marque l'an dernier à l'echelle mondiale, et elle est aussi la VW la plus prisée dans l'Hexagone.

La citadine allemande, sixième génération d’une lignée apparue en 1975 et écoulée à plus de 18 millions d’exemplaires depuis, connaît donc les joies d’un restylage, exercice obligé pour faire face à une concurrence toujours plus affutée. En France, la Polo doit notamment affronter les Renault Clio, Peugeot 208 et autres Citroën C3.

dailymotion Volkswagen Polo (2021): un air de Golf (présentation vidéo)

D’un point de vue esthétique, les modifications sont assez nombreuses, ceci dans le but manifeste d’apparenter davantage la Polo à la Golf.

Ceux-ci encadrent un hayon désormais barré d’un monogramme Polo format XXL, et surplombent un bouclier redessiné dans lequel les pseudo sorties d’échappement apparaissent mieux intégrées encore qu’auparavant.

L’exploration continue le long d’un profil qui n’évolue pas, mais on relève tout de même l’apparition de nouvelles jantes, tandis que la palette de coloris s’enrichit de trois nouvelles teintes de carrosserie et que le toit peut se parer de noir.

A l’avant aussi, les boucliers bénéficient d’un dessin revu et plus agressif, plus sportif qu’auparavant. La signature lumineuse évolue, avec des phares disposant de deux bandes de leds, lesquelles forment dans leur partie inférieure un décrochement évoquant là encore la Golf. La Polo peut aussi recevoir des phares intelligents Matrix Led (8 led par projecteur), équipement encore très rare dans la catégorie des citadines.

Par ailleurs, la Polo fait le plein d’équipements de confort et de sécurité. On retient notamment que la climatisation et la connexion Bluetooth sont fournis dès la version de base, de même que les rétroviseurs électriques. Freinage automatique d’urgence, surveillance du maintien dans la voie (avec correction automatique de la trajectoire), détecteur de fatigue et assistant de sortie de stationnement complètent le dispositif. Autant de prestations longtemps réservées à des modèles de très haut de gamme, et qui se voient désormais accessibles à une citadine.

Sans les mains ! (ou presque...)

La Polo peut aussi se voir dotée du système Travel Assist qui, par l'action combinée du régulateur de vitesse adaptatif, du GPS et du système de lecture des panneaux de signalisation, assure une conduite semi-autonome.

Dès 0 km/h sur les versions à boîte automatique DSG (la boîte auto devrait représenter environ un tiers des ventes), ou dès 30 km/h sur les versions à boîte manuelle, le système peut prendre en charge la direction, l’accélération et le freinage de manière à décharger au maximum le conducteur, qui n’a plus dès lors qu’à garder les mains sur le volant. Ce dernier est dit "capacitif", c'est-à-dire qu'il détecte la pression des mains du conducteur sur sa jante, sans qu'il soit besoin d'apporter de correction pour montrer qu'on est bien actif.

Le système est opérationnel jusqu’à la vitesse maximale de la voiture. Mais c’est aussi et surtout dans les embouteillages qu’on apprécie les équipements de ce type.

Pour animer l’ensemble, on ne trouve plus de motorisation diesel. Les Polo TDI, c'est bel et bien fini! La gamme se compose de moteurs essence dépourvus de toute hybridation (l'adaptation de celles qui existent dans la gamme VW aurait coûté trop cher), et dont les puissances s’établissent à 80 (moteur atmosphérique), 95 et 110 ch (moteur turbo). Notez que la Polo 110 ch ne sera disponible qu'avec la boîte DSG à double embrayage.

Un moteur TGI fonctionnant au gaz naturel pourrait compléter l’offre en attendant l’arrivée, annoncée pour l’été, d’une version GTI. Celle-ci sera animée par un bloc 2.0 TFSi développant 207 ch.

Les pré-commandes de cette nouvelle Polo débuteront dans le courant du mois de juin, et les premières livraisons sont annoncées pour la fin septembre (et décembre pour la GTI).

Les tarifs sont encore inconnus, mais Volkswagen France nous assure que le prix d'appel restera inférieur à 18 000 €. Ce sera donc un peu plus cher que la gamme actuelle, qui démarre à 17 260 €, mais il faut tenir compte du fait que l'équipement se verra considérablement enrichi.

Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous à la mi-septembre pour les premiers essais dynamiques de l’auto.