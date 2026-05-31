Vous aimez les SUV ! Ça tombe bien, voici les futures stars de la catégorie qui arrivent en concession dans les prochains mois. Il y en a pour tous les goûts.

Le SUV prend une place importante dans nos rues et les concessions automobiles abritent toujours plus de modèles hauts sur roues. Si l’on est allergique aux SUV, on peut encore trouver son bonheur dans d’autres catégories automobiles, mais cela devient de plus en plus difficile puisque même les berlines et les breaks adoptent une allure baroudeuse.

Pour les constructeurs qui veulent augmenter leurs ventes, le passage au SUV est obligatoire. Porsche s’y est mis il y a quelques années, Ferrari a fait de même et la petite marque Alpine a été obligée de suivre le mouvement. Et la domination des SUV dans les concessions va se poursuivre puisque la catégorie accueille sans cesse de nouveaux modèles.

Une majorité de SUV dans les ventes en France !

Que l’on aime ou pas les SUV, force est de constater que ce style de véhicule plaît. Même si le SUV n’a pas que des avantages par rapport à une berline dont il est très souvent extrapolé, puisqu’il est plus lourd, plus cher, consomme plus. Mais le choix de ces modèles est si important dans le catalogue de la plupart des constructeurs qu’il devient de plus en plus difficile de ne pas se laisser tenter. Si l’on regarde les derniers chiffres des ventes automobiles sur le marché français (de janvier à avril 2026), le Peugeot 2008 est sur le podium à la troisième place des modèles les plus vendus et talonne la Dacia Sandero, tandis que le Peugeot 3008 (8e) est le premier modèle compact toutes catégories confondues. Suivent les Renault Captur, Tesla Model Y (1er modèle électrique toutes catégories confondues), Toyota Yaris Cross (qui vient d’être restylé), Dacia Duster, Renault Symbioz, etc. C’est bien simple, sur les 100 voitures particulières les plus vendues en France, il y a 61 % de SUV !

Les nouveaux SUV veulent bousculer valeurs sûres

Un constructeur ne peut plus ignorer la catégorie des SUV et c’est pourquoi de nombreux nouveaux modèles vont arriver sur le marché. Ils viendront aux côtés des valeurs-sûres que sont les Peugeot 2008, 3008 et 5008, Renault Captur, Symbioz, Scénic, Austral, Citroën C3 et C5 Aircross, Dacia Duster et Bigster, Toyota Yaris Cross et C-HR, Tesla Model et VW T-Roc, des SUV qui figurent parmi les 25 modèles les plus vendus en France toutes catégories confondues. Les nouveaux SUV qui arrivent et dont nous allons vous présenter un bel échantillon dans la suite de notre dossier vont tout faire pour se retrouver tout en haut de liste. Que ce soit des modèles renouvelés ou inédits, il est sûr qu’ils seront équipés d’équipements dernier cri (équipements numériques ou aides à la conduite), de plateformes modernes, de motorisations les plus performantes et les plus efficientes possibles.

Les motorisations 100 % électriques progressent

Au sujet des motorisations, on constate que l’on se rapproche de plus en plus de 2035, date à laquelle, normalement, plus aucun véhicule vendu neuf ne pourra avoir de motorisation thermique sous le capot. Et l’on constate que les motorisations électriques gagnent du terrain même si les moteurs thermiques souvent très électrifiés font de la résistance. Le problème pour les constructeurs européens, c’est qu’ils sont quelquefois à la traîne avec ces motorisations électriques et très souvent tributaires des producteurs chinois qui leur fournissent en électromoteurs et surtout en batteries. Des constructeurs chinois qui par ailleurs lorgnent de plus en plus sur le marché européen pour écouler leurs autos. Et si la déferlante chinoise n’est pas encore là, on constate que certaines marques chinoises sont déjà présentes dans le Top-100 des ventes françaises. Parmi les SUV chinois qui sont dans ce classement, on trouve les MG ZS, MG EHS (MG est une marque anglaise, mais sous pavillon chinois) et les Xpeng G6 et BYD Atto 2. Des modèles qui se trouvent très bien placés au niveau des tarifs. Dans cette liste on peut également citer le Volvo EX30, Volvo appartenant depuis 2010 au groupe chinois Geely.

Accord gagnant-gagnant ?

Pour éviter d’être mangés tout cru par les groupes chinois, certains constructeurs européens ont préféré s’associer avec eux. C’est le cas de Mercedes-Benz qui a créé une société commune avec Geely pour relancer la marque Smart (qui propose désormais son lot de SUV), c’est aussi ce que fait Renault qui a conçu rapidement la Twingo électrique avec des entreprises chinoises, c’est le cas de Stellantis qui a des liens de plus en plus étroits avec Leapmotor (Stellantis est actionnaire de la marque à 21 % et associé à 51 % dans une société commune Leapmotor International). Chez Stellantis cela donnera des modèles mixtes, l’Europe se servant de la technologie électrique chinoise pour produire en Europe des véhicules électriques, un SUV Opel est d’ores et déjà prévu pour 2028. Plus fort encore, l’usine PSA de Madrid devrait être rachetée par Leapmotor afin de produire des modèles chinois sur le sol européen et ainsi faire bénéficier leurs futurs clients des aides européennes (tant qu’elles existent). Il faut noter également que le groupe chinois BYD s’est installé en Hongrie et vient de lancer la production de ses autos dans l’usine de Szeged.

Il y aura sans doute beaucoup plus de SUV chinois sur le sol européen dans quelques années, mais les marques européennes n’ont pas dit encore leur dernier mot et si la bataille commerciale risque d’être rude, la partie n’est pas perdue pour autant. Vous allez le constater dans la suite de notre dossier avec les nouveaux SUV, la plupart de marques européennes, qui vont arriver dans les prochains mois ou années.