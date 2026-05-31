Vous aimez les SUV ! Ça tombe bien, voici les futures stars de la catégorie qui arrivent en concession dans les prochains mois. Il y en a pour tous les goûts.

BMW X1 – Février 2027

L’an prochain, le BMW X1 et son homologue électrique BMW iX1 vont bénéficier d’un restylage, mais qui sera si important que la marque munichoise pourrait indiquer qu’il s’agit d’une nouvelle génération. À l’instar des nouveaux modèles BMW iX3 et i3, le BMW X1 affichera une face avant totalement nouvelle d’inspiration Neue Klasse qui modifiera son visage. Les flancs resteront en revanche identiques à ceux de l’actuelle génération tandis qu’à l’arrière, le bouclier et l’architecture intérieure des feux auront droit à de légères modifications. Il pourrait y avoir aussi de nouveaux équipements tandis que BMW pourrait modifier les réglages de trains roulants pour donner plus de dynamisme à son auto. Sous le capot on devrait retrouver la même offre de motorisations, que ce soit pour le modèle thermique comme pour l’électrique. Pour le BMW iX1, il faudra attendre une vraie nouvelle génération (vers 2030) pour que ce modèle bénéficie de la plateforme Neue Klasse dotée d’une architecture électrique de 800 volts.

Dacia Striker - Novembre 2026

À la fois break et SUV, le nouveau Dacia Striker est un modèle familial qui s’en va chasser sur les terres des SUV familiaux et sur celles des breaks familiaux. Plus long que le Dacia Bigster (4,62 m contre 4,55 m), le Striker affiche une garde au sol relevée, une ligne de toit qui descend vers l’arrière, tandis qu’une lunette arrière très inclinée complète le tableau de ce modèle atypique. Le Dacia Striker sera l’une des stars du Mondial de l’auto en octobre. Il sera disponible avec des motorisations hybrides et hybrides à bicarburation essence/GPL en 4x2 et 4x4 et devrait être proposé à un tarif de moins de 25 000 € en entrée de gamme. Il affiche de plus une signature lumineuse en « T » inédite chez Dacia, une signature que l’on pourrait retrouver sur les futurs modèles de la marque.

DS N° 7 - Octobre 2026

Les premières livraisons du nouveau DS N° 7 qui remplace le DS 7 débuteront à l’automne. Ce modèle affiche un gabarit plus important que le modèle qu’il remplace puisqu’il mesure 7 cm de plus (4,66 m) et qu’il s’élargit d’un petit centimètre (1,90 m). L’empattement gagne aussi quelques centimètres et cela se constate au niveau de l’habitabilité des places arrière tandis que le volume de coffre progresse un peu de 541 litres à 560 litres. Reprenant la plateforme STLA Medium du SUV coupé DS N° 8, le DS N° 7 adopte le style du SUV coupé à l’avant et également ses motorisations électriques. On trouve donc celle de 230 ch et batterie 74 kWh (autonomie de 543 km), celle de 245 ch et batterie 97 kWh (740 km) et enfin la version à deux moteurs et transmission intégrale de 350 ch avec batterie de 97 kWh (autonomie de 679 km). Pour les motorisations thermiques, en attendant une motorisation hybride rechargeable sans doute de 240 ch comme pour la Peugeot 408 restylée, c’est le petit moteur micro-hybride de 145 ch qui officie sous le capot. À bord, le SUV DS N° 7 reprend la planche de bord et la console centrale du SUV coupé DS N° 8 qui affiche un design épuré. On retrouve aussi le volant original à quatre branches, l’ensemble est luxueux et il n’y a rien à redire sur la qualité des matériaux. Le DS N° 7 s’affiche à partir de 43 900 € pour la version hybride et à partir de 46 990 € pour l’électrique.

Nissan Juke EV – Printemps 2027

La nouvelle génération de Nissan Juke ne sera qu’électrique et c’est pour cela que l’actuelle génération qui est hybride va poursuivre son petit bonhomme de chemin quand apparaîtra le Nissan Juke EV en 2027. Dévoilé à l’occasion de l’événement « Nissan Vision », le Nissan Juke EV (il pourrait prendre une autre dénomination) affiche comme les précédents opus, une allure tout à fait atypique, mais encore plus originale avec ses surfaces de carrosserie très géométriques. Il passerait même pour un concept-car, mais il s’agit bien du modèle de série dont on ne connaît pas pour le moment toutes les caractéristiques techniques. On sait toutefois qu’il reprend la plateforme CMF-EV de la Nissan Leaf qui est également utilisée par le Nissan Ariya et le Renault Mégane E-Tech et Sécnic E-Tech. Comme le Nissan Juke actuel, c’est l’usine anglaise de Sunderland qui se chargera de le produire.

Opel/Leapmotor SUV compact - Été 2028

Chez Stellantis on envisage d’étendre la collaboration avec le constructeur chinois Leapmotor, dont Stellantis est actionnaire à 21 % et à 51 % de Leapmotor International, une coentreprise créée pour vendre les voitures de la marque chinoise hors de Chine. Ainsi on importe et on vend déjà des véhicules de chez Leapmotor (citadine T03, SUV C10 et B10 et berline compacte B05). Leapmotor serait aussi sur les rangs pour racheter l’usine de PSA de Madrid pour y produire des véhicules Leapmotor destinés aux marchés européens et internationaux. Enfin, Opel envisage de produire dans son usine de Saragosse le modèle B10, mais aussi un SUV de segment C qui sera conçu et développé par Opel, mais qui recevra la technologie Leapmotor. Ce modèle devrait se positionner entre l’Opel Frontera et l’Opel Grandland et recevra la dernière architecture électrique de chez Leapmotor ainsi que sa technologie batterie, des équipements électriques qui sont déjà présents dans les véhicules Leapmotor vendus sur le marché européen par Stellantis. Pour le moment, Opel indique que des études sont en cours pour la faisabilité du projet qui devrait se concrétiser rapidement, le nouveau SUV électrique Opel avec la technologie Leapmotor étant prévu pour arriver sur le marché en 2028.

Peugeot 2008 – Été 2028

Comme la 208 qui va le précéder d’une bonne année, le SUV citadin de Peugeot va utiliser la nouvelle plateforme STLA One (élaborée à partir de la STLA Small) qui va servir à de nombreux modèles de chez Stellantis. Comme la Peugeot 208, le Peugeot 2008 aura droit à une direction totalement électrique (Steer-by-wire) sans liens mécaniques entre le volant et les roues et pour l’animer, le volant Hypersquare sera de la partie avec un braquage variable en fonction de la vitesse. Pour le style de ce nouveau modèle, il faudra attendre bien entendu la découverte de la Peugeot 208, mais on sait déjà que l’inspiration proviendra du concept-car Polygon (photo) avec des lignes épurées avec face avant affichant trois barres lumineuses courant sur toute la largeur du véhicule. Initialement ce véhicule ne devait être qu’électrique, mais en raison d’un changement de plateforme de dernière minute avec l’arrivée de cette nouvelle plateforme multi-énergies STLA One, le Peugeot 2008 aura aussi droit à des motorisations thermiques hybridées.

Renault Scénic – Septembre 2028

Avec le concept-car Renault R-Space Lab, la marque au losange nous a présenté de nouvelles solutions d’aménagement des futurs véhicules Renault en indiquant qu’il s’agissait d’un véhicule d’étude ne préfigurant pas un futur véhicule de série. Mais par ses dimensions, son profil, ce modèle pourrait bien devenir réalité dans les prochains mois en servant de source d’inspiration pour la prochaine génération du Renault Scénic. À ses débuts, le Scénic était un monospace thermique puis il a évolué pour devenir un crossover électrique et c’est tout à fait ce que représente le R-Space Lab. Electrique il l’est grâce à l’inédite plateforme RGEV Medium. Familial et modulable, il l’est aussi avec ses trois sièges en second rang qui sont individuels et coulissants. En attendant que Renault nous en dise plus sur le futur Scénic de sixième génération, on sait que cette base technique RGEV Medium sera beaucoup plus performante que ne l’est l’actuelle CMF-EV puisqu’elle dispose d’une architecture électrique de 800 volts capable de temps de recharge plus courts. Cette base pourra recevoir un prolongateur d’autonomie (un petit moteur thermique intégré au véhicule qui recharge la batterie), mais déjà avec une batterie de grande capacité elle permettra aux nouveaux véhicules électriques de disposer d’une autonomie proche des 750 km. De type propulsion, cette plateforme pourra disposer de deux moteurs pour être à transmission intégrale. Elle pourra également recevoir de nouveaux électromoteurs qui pourront atteindre la puissance de 275 ch.

Enfin, puisque ce nouveau concept-car indique les futures orientations pour les habitacles des prochains modèles du Losange, on voit qu’il dispose d’une sorte de volant type aviation avec une direction sans liaison mécanique (steer-by-wire) comme va le proposer Peugeot pour sa future Peugeot 208, Renault devrait suivre avec ce type de technique. Il faut désormais patienter jusqu’en 2028 pour en savoir plus.

Seat Tindaya – Printemps 2028

Avec des résultats commerciaux encourageants, la marque espagnole Cupra poursuit son offensive avec de nouveaux projets. L’un d’entre eux prendra la forme du concept-car Cupra Tindaya présenté l’an dernier dans le cadre du Salon IAA de Munich. Le SUV électrique et sportif aux formes acérées va devenir un véritable modèle de série dans le courant de l’année 2028 et deviendra le fer de lance de la marque. Ce grand SUV coupé viendra chasser sur les terres de l’Alpine A390 dont il est clairement le futur concurrent. Pour assurer des performances exceptionnelles, ce modèle utilisera la nouvelle plateforme SSP du groupe Volkswagen dotée d’une meilleure intégration logicielle que la MEB qu’utilisent pour le moment les actuels modèles électriques du groupe. Au rayon des performances, grâce à une architecture électrique de 800 volts, les recharges seront plus rapides en courant continu et grâce à d’imposantes batteries, l’autonomie devrait s’approcher des 650 km. Ce modèle se situera en prix et en gabarit au-dessus du Cupra Tavascan, l’autre SUV coupé électrique de la marque et devrait disposer d’électromoteurs plus puissants.

Toyota Yaris Cross – Septembre 2026

Un restylage qui se voit pour le SUV citadin Toyota Yaris Cross. Le modèle affiche une belle calandre ouvragée en nid d’abeille inspirée de celle de la nouvelle génération du Toyota Rav4 et une nouvelle signature lumineuse avec des projecteurs qui reçoivent des feux de jour en forme de crochet. En prime, l’acheteur de ce modèle aura droit à deux nouvelles teintes Bronze Sonora et Gris Selestine. De plus, les optiques sont désormais à LED dès l’entrée de gamme. Mais Toyota n’a pas poussé plus loin le restylage et dans l’habitacle il n’y a pas de changement tout comme sous le capot où l’on trouve toujours deux motorisations hybrides de 116 ch et 130 ch. Cette dernière est disponible en deux et quatre roues motrices (un petit moteur électrique entraîne les roues arrière). Cette Yaris Cross restylée sera disponible à la commande en juin, elle est produite dans l’usine Toyota d’Onnaing proche de Valenciennes. Si le modèle restylé est proche du modèle qui a été lancé en 2021 et qui a bénéficié d’évolutions constantes tout au long de sa carrière, la nouvelle génération qui est prévue pour 2028 devrait marquer un beau changement. Ainsi, à l’instar de la citadine Toyota Yaris de cinquième génération qui arrivera aussi en 2028, le Toyota Yaris Cross sera toujours disponible en version hybride, et aussi en version électrique.

Volkswagen ID.Cross – Octobre 2026

Un SUV citadin sur la base de la Volkswagen ID.Polo, c’est ce que va proposer Volkswagen avec l’ID.Cross. Un peu plus grand que l’ID.Polo (+ 10 cm soit 4,15 m de long), ce modèle va bénéficier également d’un coffre plus vaste que celui de la citadine (450 litres soit 15 l de plus) et d’un peu plus d’espace pour les passagers de la banquette arrière. Pour le moment, l’ID.Cross est encore camouflé, mais il sera dévoilé dans le courant de cet été pour une commercialisation à l’automne. Reprenant la plateforme et la même offre électrique que l’ID.Polo, l’ID.Cross sera disponible avec trois niveaux de puissance et deux tailles de batterie de 37 kWh et 52 kWh. Le modèle le plus efficient disposera d’une autonomie annoncée de 430 km.