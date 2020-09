208, le guide d'achat de la Peugeot la plus vendue - Salon auto de Caradisiac

La future star de Peugeot, c’est elle la nouvelle Peugeot 208. Et premier constat, vous l’adorez. Les changements apportés par Peugeot semblent donc avoir fait mouche. Il faut dire que la nouvelle citadine joue à fond la carte du coup de cœur.

Fini les lignes arrondies, place à un style plus affirmé. Celui-ci s’inspire clairement des dernières productions de la marque, et notamment de la berline 508. Plus longue, plus large mais plus basse que la première du nom, la 208 se distingue aussi par ses ailes galbées et son épaulement de caisse marqué.

L’opération séduction continue dans l’habitacle avec pour la première fois une instrumentation 100% numérique 3D, reprise ensuite sur le nouveau 2008.

Le i-cockpit est toujours bel et bien présent mais celui-ci a été modernisé avec toujours un petit volant, un écran multimédia pouvant atteindre 10,3 pouces légèrement tourné vers le conducteur et l’instrumentation en position haute. La présentation est donc particulièrement originale et moderne. La qualité globale des matériaux est bonne.

Concernant les aspects pratiques, la 208 rentre dans le rang. L’habitabilité arrière est correcte et le volume de chargement atteint 265 litres, ce qui est moyen pour la catégorie.

L’autre innovation majeure de la 208 se situe au niveau des motorisations puisque celle-ci est désormais disponible dans une inédite version 100% électrique capable de parcourir jusqu’à 300 km en une seule charge. D’autres moteurs plus classiques, à savoir essence et diesel sont au catalogue. Le BlueHDi 100 est le seul diesel. En essence, on aura droit au Puretech 75 ch, 100 ch et 130 ch.

Essai XXL - Peugeot 208 : tout savoir sur la voiture de l'année 2020

Début d'année historique pour Peugeot car, après une décennie à jouer les seconds couteaux derrière la Renault Clio, la 208 s'est enfin hissée sur la première marche du podium des ventes de voitures neuves en France en janvier et vient de décrocher le titre de voiture de l'année 2020 ! Pourquoi un tel succès ? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui dans cet essai XXL.

Essai - Peugeot 208 1.2 Puretech 130 EAT8 : puissance superflue ?

Lancée presque en même temps que la dernière génération de sa rivale de toujours la Renault Clio, la nouvelle Peugeot 208 est une des stars automobiles de cette fin d'année 2019. Nous en avons déjà essayé toutes les versions ou presque. Il nous restait cependant à juger la plus musclée des motorisations thermiques. Vaut-elle l'investissement supplémentaire demandé ? Voyons cela.

Essai - Peugeot 208 1.2 Puretech 75 : citadine, mais pas plus

La nouvelle Peugeot est, avec la Clio 5, une des stars de l'année 2019. Sans conteste. C'est pourquoi nous l'avons déjà essayée à plusieurs reprises, dans différentes versions. C'est au tour de celle dotée du plus petit moteur essence de passer sur le gril. Alors ? Toujours aussi polyvalente la 208 ?

Essai - Peugeot 208 BlueHDI 100 : que vaut la seule 208 diesel ?

Signe des temps, au lancement de la nouvelle génération de 208, Peugeot a décidé de la proposer avec au choix trois moteurs essence, un électrique et seulement un diesel, ce qui démontre le désintérêt pour le gazole qui a frappé ces dernières années le monde automobile, surtout parmi les polyvalentes. Est-ce qu'il faut définitivement faire une croix dessus ou est-ce que ce type de motorisation garde encore un intérêt dans cette catégorie ? C'est la question à laquelle nous avons voulu répondre.

Essai vidéo - Peugeot 208 (2019) : le bon numéro ?

Lignes séduisantes, instrumentation 3D, version 100 % électrique, la nouvelle 208 veut plaire à tous les automobilistes ou presque. Va-t-elle y arriver ? Peut-elle devenir la voiture préférée des Français, place occupée par la Renault Clio depuis de nombreuses années ? C’est ce que nous allons voir avec ce premier essai réalisé au volant de la version Puretech 100 ch.

Que vaut la Peugeot 208 II en occasion?

La Peugeot 208 arrive en occasion : elle a les crocs

Élue voiture de l'année 2020, la nouvelle 208, lancée en octobre dernier, s'est déjà vendue en neuf à près de 25 000 exemplaires. Et sans surprise, elle s'affiche déjà sur le marché de l'occasion. Du choix et pas mal de bonnes affaires en vue. Avec le déconfinement, on peut enfin aller voir ce qui se passe sur le marché. Lire l'article

LA PEUGEOT 208 II en OCCASION Prix d'une Peugeot 208 II neuve : de 15 900 € à 37 550 € Prix d'une Peugeot 208 II d'occasion : de 13 500 € à 38 800 € Plus de 1 100 annonces de Peugeot 208 et e-208 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Si Peugeot n'est pas forcément au meilleur de sa forme en matière de fiabilité globale, étant confronté à des soucis de courroie de distribution sur le 1.2 Puretech par exemple, le premier bilan concernant la nouvelle 208 est lui encourageant, comme nous vous en avons fait part dans notre article "la 208 arrive en occasion" ci-dessus. En effet, les premiers mois de commercialisation se soldent par une absence de gros défauts récurrents, sur les versions thermiques comme électriques. On note un rappel diligenté pour parer un souci de placement du flexible de frein arrière gauche, qui est contrôlé, repositionné et remplacé si nécessaire.

