Comparatif - Renault Clio Blue dCi 85 vs Peugeot 208 BlueHDI 100 : quelle est la meilleure polyvalente diesel du marché ?

Du côté de chez Peugeot, on a fortement réduit la voilure en matière de motorisations diesel sur la nouvelle génération de 208, passant de trois niveaux de puissance de 75 à 120 ch à désormais un choix unique, le Blue HDI de 100 ch, suivant ainsi la chute de popularité spectaculaire du gazole, un temps – qui paraît aujourd'hui bien lointain – le carburant préféré des Français. Chez Renault, on fait encore preuve de résistance, avec deux niveaux de puissance, 85 ou 115 ch, proposés pour la Clio Blue dCi.

Est-ce qu'une polyvalente diesel a une utilité aujourd'hui ? La réponse est oui, mais seulement pour les (très) gros rouleurs bien évidemment, comme les professions libérales par exemple. Il faudra en effet faire plus de 50 000 km pour parvenir à combler les différences des prix d'achat entre ces versions et leurs homologues essence. Ainsi, les versions équivalentes essence s'échangent contre 1 300 € de moins chez Peugeot pour la 208 PureTech 100 et 1 500 € chez Renault pour la Clio TCE 100.

À part ce détail du bon pistolet à choisir à la station-service, nous avons à faire, d'un côté comme de l'autre, aux résultats de nombreuses années de développement, avec cependant deux produits bien différents. Au niveau de l'esthétique, Renault a ainsi choisi la sécurité avec une cinquième génération de Clio entièrement nouvelle mais qui ressemble pourtant fortement à un restylage de l'ancien modèle qui aurait ajouté la nouvelle signature lumineuse de la marque avec les feux de jour en forme de C. De son côté, Peugeot est aussi reparti d'une feuille blanche mais ça se voit ! La 208 deuxième du nom fait ainsi table rase du passé et est un véritable concentré, dynamique et agressif, de ce que l'on trouve chez la très belle 508. Deux façons de faire opposées donc, la première, plus conservatrice, ne voulant pas choquer sa clientèle, tandis que la seconde souhaite clairement rajeunir la sienne.

Et l'habitacle reflète l'extérieur. La Clio se montre là aussi plus mature, avec un progrès notable de la qualité perçue tant au niveau des matériaux que de l'assemblage et un contenu technologique avancé passant par une instrumentation numérique et un écran central atteignant les 9 pouces. Quant à la 208, on est dans le plus pur style Peugeot disruptif avec le petit volant sous l'instrumentation qui semble compter autant de fanatiques que de détracteurs. Si la finition impressionne moins que dans sa concurrente, la lionne ne cède par contre aucun terrain dans sa modernité avec une instrumentation numérique 3D sur les finitions les plus hautes ainsi qu'un système multimédia dont la taille de l'écran va jusqu'à 10 pouces.

Aspects pratiques : domination de la Clio

Il est clair qu'habitabilité et taille de coffre ne se situaient pas à la même position du cahier des charges durant le développement des dernières moutures de Renault Clio et Peugeot 208. La première fait partie des excellents élèves, offrant l'un des meilleurs volumes de chargement de la catégorie avec 340 litres VDA et un espace aux jambes ainsi qu'une largeur habitable satisfaisante à l'arrière.

De son côté, la sochalienne fait juste un peu moins bien sûr ces deux derniers point tandis que l'ouverture du hayon révèle une véritable lacune : les 264 litres VDA ne lui accordent même pas la moyenne. Elle tente cependant de donner le change avec de judicieux rangements dans sa planche de bord, notamment au pied de la console centrale.

Mais cela n'empêche pas la Renault Clio de remporter cette partie avec une avance notable.

Pratique Renault Clio V 1.5 BLUE DCI 85 ZEN Peugeot 208 II 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Budget : un sujet bien maîtrisé par les deux rivales

Particulièrement bien étudiées sur ce plan, les Clio et 208 se marquent à la culotte en matière de budget. La Peugeot marque des points avec une cote attendue au bout de 3 ans plus élevée mais elle est facturée 900 € de plus et sa consommation sur le papier est supérieure. Les deux moteurs étant équipés d'une courroie de distribution et les garanties équivalentes, ces deux éléments n’ont aucune influence sur le résultat du match.

Au final donc, la Clio remporte cette partie budget.

Budget Renault Clio V 1.5 BLUE DCI 85 ZEN Peugeot 208 II 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Équipements : proche d'une égalité

C'est bien simple, pour les particuliers, la Renault Clio Blue dCi 85 n'existe qu'en finition Zen à 19 300 €, comprenant notamment climatisation manuelle, feux avant et arrière à LED, rétroviseurs électriques et dégivrants, reconnaissance des panneaux, maintien dans la voie et système multimédia avec écran de 7 pouces ainsi qu'Apple Carplay et Andoid Auto. Face à elle, la Peugeot Blue HDI 100 en finition Active fait payer plus cher ses services, à 20 600 € mais offre quasiment la même dotation, à l'exception des feux arrière à LED et d'une instrumentation numérique à peine plus petite, à 3,5 pouces contre 4,2 pouces pour la polyvalente au losange. En ajoutant la différence de tarif à l'achat, c'est donc une victoire pour cette dernière.