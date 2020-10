20e anniversaire Caradisiac : Conflit de générations, ancienne contre nouvelle école

C'est en 2012 que cette aventure a commencé. On dit que « l'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru » et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, en créant la rubrique Conflit de Générations, suivre Bob Séjourné. Ce monument du journalisme automobile français a signé son premier contrat d'essayeur à l'Auto Journal en 1961 puis passera par les rédactions de l'Automobile Magazine, d'Auto Plus et de bien d'autres publications spécialisées tout au long de sa carrière. C'est donc aujourd'hui près de 60 ans d'essais d'un nombre incalculable de voitures.

Autant dire que le bonhomme toujours souriant et à la mémoire éléphantesque a toujours une anecdote à raconter et peut non seulement vous faire l'historique de n'importe quel véhicule commercialisé durant ce dernier demi-siècle mais aussi vous décrire précisément le lieu et les circonstances dans lequel il en a fait l'essai. Un véritable régal. Et il n'y a qu'à regarder ses yeux briller comme des Oscars de Simca 1000 Rallye dans la nuit du Monte Carlo non seulement quand il se retrouve face à une vieille copine à quatre roues mais aussi en découvrant son arrière-petite-fille. Faire des vidéos avec ce genre de personnage n'est pas forcément de tout repos et demande surtout un gros travail de montage pour que chaque épisode ne dure pas plusieurs heures. C'est qu'il est bavard, le bougre !

Nous avions commencé très fort pour le premier épisode avec les deux joyeux que sont les Porsche 911 Carrera RS de 1973 et GT3 RS de 2009 avec, dans le rôle du représentant de la nouvelle école, notre Soheil Ayari national, grand amateur de la marque et du modèle. D'autres sportives emblématiques suivront, comme la Corvette C3 Stingray de 1976 face à la C6 Grand Sport Coupé de 2012, la BMW M3 E30 de 1986 contre la M3 E92 de 2007, l'Alfa Romeo Giulietta 1300 Ti de 1963 contre la Giulietta 1750 TBI QV de 2010, la Renault 5 Alpine Turbo de 1983 contre la Clio RS de 2012, la Volkswagen Golf GTI 1600 de 1980 contre la Golf GTI de 2009, la Datsun 240Z de 1970 contre la Nissan 370Z de 2012, la Mazda MX-5 Mk1 de 1990 contre la Mazda MX-5 Mk3 de 2012 ou encore Renault R8 Gordini 1300 de 1966 vs Renault Mégane RS de 2012.

Mais si ces versions vitaminées sont un véritable bonheur à prendre ou reprendre en mains, les populaires le sont tout autant. Peut-être même plus puisque de nombreuses sont celles qui sont devenues, avec les années, bien plus que de simples automobiles, se transformant en des icônes culturelles pures et simples. Comment décrire autrement les Citroën DS et Traction, les Renault 4 CV et Espace, les Peugeot 504 Coupé et 505, la Volkswagen Coccinelle, la Fiat 500 ou encore la Mini Cooper qui se sont retrouvées face à leur descendance ? Et puis il y a aussi eu cet étrange duel entre la BMW Isetta 300 de 1958 et la Smart ForTwo Brabus Cabrio de 2011 que je ne saurais plus justifier aujourd'hui.

La plupart des membres de la rédaction se sont succédé pour donner la réplique au grand Bob et j'ai moi-même eu l'occasion de faire quelques épisodes qui m'ont laissé des souvenirs extraordinaires : le confort de la DS, le bruit du flat 4 de la Cox, la pureté de la conduite de la MX-5 ou encore les envolées lyriques du moteur de la M3 E30.

Mais travailler avec des anciennes, c'est aussi s'exposer à quelques difficultés absentes (normalement) lors des essais des modernes. Une Fiat 500 sur la neige, même avec 18 ch, cela fait transpirer, par exemple. La pédale de frein de la Mini avait une course d'un demi-centimètre au bout de laquelle elle se contentait de bloquer la roue arrière droite. On a retrouvé les enjoliveurs de la 240Z au-delà du bac à sable du circuit de La Ferté Gaucher après qu'elle les ait perdus lors d'une courbe prise en travers par Soheil, comme cela arrive souvent dans les courses-poursuites de vieilles séries américaines. L'Isetta 300 a décidé obstinément d'arrêter de démarrer au milieu de la journée. Le câble d'accélérateur de la 4 CV lâchait tous les 500 mètres. Des anecdotes qu'on me demandera peut-être à mon tour de partager à nouveau dans 45 ans dans une nouvelle saison du Conflit de Générations face à un jeune journaliste auto qui n'est pas encore né.