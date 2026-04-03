À son tour, Honda passe à la garantie prolongée jusqu’à 8 ans ou 160 000 km

Citroën, Nissan, Dacia, ou encore Mitsubishi, de plus en plus de constructeurs prolongent leur garantie. Sans égaler celle de Suzuki (10 ans ou 200 000 km), Honda étend également ce service, allant jusqu’à 8 ans ou 160 000 km.

Jusqu’ici, la couverture Honda s’arrêtait à trois ans. En réalité, c’est toujours le cas, mais elle peut être prolongée jusqu’à huit ans selon un principe équivalent à celui des concurrents. La marque est claire : « Pour bénéficier de cette garantie complète, les clients doivent simplement respecter le plan d’entretien et de maintenance prévu, en faisant appel exclusivement au réseau de concessionnaires et réparateurs agréés Honda, et en utilisant des pièces et huile d’origine. » À chaque maintenance, la garantie est alors étendue de 12 mois.

À noter que cette couverture est bien sûr cessible en cas de revente et qu’elle est rétroactive sur les Honda neuves immatriculées depuis le 1er mars 2026. Enfin, elle ne se substitue pas à la garantie de 10 ans sur les moteurs, un service mis en place depuis 2020.

Garantir des entrées en atelier

De plus en plus de constructeurs proposent des garanties étendues, Honda ne pouvait rester sans réagir. Tout en s’alignant avec la concurrence, cette méthode permet d’améliorer la santé du service après-vente des concessionnaires en assurant des « entrées atelier ». Une fois la garantie terminée, de nombreux propriétaires sortent du réseau et se dirigent vers des enseignes moins chères comme les centres autos. Le but de cette garantie, que vous restiez fidèle.