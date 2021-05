Baromètre des ventes avril 2021 : la Clio de nouveau en tête

Les chiffres à retenir pour avril 2021 - 140 428 voitures particulières neuves immatriculées, - 25,4 % par rapport à avril 2019 - Peugeot est en tête du classement des constructeurs avec 26 143 ventes. - La Clio est en tête du classement des modèles avec 7 801 ventes.

En avril 2020, la France était en plein confinement, le premier, le plus strict. Le marché automobile avait quasiment été mis à l'arrêt, avec seulement 21 000 véhicules immatriculés. Avril 2021, le pays était de nouveau confiné. Mais les règles étaient bien plus souples. Sur rendez-vous, il était ainsi possible d'aller en showroom pour l'achat et la livraison. De quoi limiter la casse pour les concessionnaires. La preuve, 140 428 voitures particulières neuves ont été immatriculées le mois dernier.

Mais, malgré les règles moins contraignantes, la situation sanitaire pèse encore fortement sur le marché français. À cela s'ajoute la pénurie de composants électroniques, qui met des usines à l'arrêt. Résultat, par rapport à avril 2019, niveau d'avant crise, on est à - 25,4 %. Et depuis le début de l'année, les ventes chutent de 21 %.

Dans ce contexte toujours particulier, où il faut prendre ces résultats avec des pincettes, Peugeot continue de dominer le marché. Le Lion prend d'ailleurs une sacrée distance sur Renault au niveau du cumul 2021. Le Losange souffre, mais il met en avant sa nouvelle stratégie axée sur les canaux les plus rentables (notamment les particuliers). Consolation pour lui : en avril, la Clio a repris la tête du classement des modèles, ce qui n'était pas arrivé depuis de longs mois. En revanche, le 2008 continue de dominer le Captur, ralenti par l'arrêt du diesel.

Après avoir performé en début d'année avec l'arrivée de la Sandero, Dacia replonge, se trouvant derrière Volkswagen et, plus inhabituel, Toyota. Le japonais est de son côté en belle forme, avec un résultat stable par rapport à 2019. La nouvelle Yaris, de nouveau dans le top 10 des modèles, porte la marque. Mais il y a plus impressionnant : Hyundai. 10e des marques, le coréen est en hausse de 20 % par rapport à 2019 ! Et depuis le début de l'année, ses ventes progressent de 11,4 %. Parmi les rares marques à faire mieux qu'en 2019, il y a aussi Skoda (+ 2,9 %) et Mini (+ 11,9 %).

Beaucoup ont connu un nouveau "mois horribilis", et pas des moindres : Nissan avec - 40 %, Ford avec - 43 %, Fiat avec - 46 %. Parmi les raisons, outre le confinement bien sûr, il y a la dépendance à des canaux de ventes plombés par la crise, notamment les loueurs, ou l'attente de nouveauté (le Qashqai par exemple).

Le Top 15 des constructeurs

Rang Marques Avril 2021 Évolution* Cumul 2021 Évolution* 1 Peugeot 26.143 - 23,4 % 111.466 - 16,1 % 2 Renault 21.841 - 30,7 % 89.475 - 33,0 % 3 Citroën 14.129 - 35,4 % 59.563 - 28,3 % 4 Volkswagen 9.596 - 24,3 % 36.351 - 27,0 % 5 Toyota 8.171 - 0,6 % 34.880 + 6,8 % 6 Dacia 8.025 - 35,8 % 38.700 - 19,6 % 7 Mercedes 4.888 - 11,2 % 17.574 - 15,5 % 8 Audi 4.485 - 11,1 % 16.028 - 9,3 % 9 BMW 4.476 - 11,1 % 16.740 - 3,0 % 10 Hyundai 3.973 + 19,8 % 14.394 + 11,4 % 11 Opel 3.865 - 41,6 % 14.245 - 48,4 % 12 Ford 3.632 - 43,0 % 18.727 - 33,7 % 13 Kia 3.630 - 13,4 % 14.439 - 5,7 % 14 Fiat 3.470 - 46,4 % 12.902 - 46,8 % 15 Skoda 3.094 + 2,9 % 11.490 + 4,3 %

* par rapport à 2019

Le Top 15 des modèles

Source : CCFA