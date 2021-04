Baromètre des ventes Mars 2021 : la Tesla Model 3 dans le top 10

Autant le dire : on entre dans une période où commenter les chiffres de ventes devient compliqué ! Les évolutions de mars 2021 par rapport à mars 2020 ne riment clairement à rien, puisque l'année dernière, le confinement avait entraîné la fermeture de toutes les concessions. Cela donne donc une hausse cette année de 192 % !

182 775 voitures particulières neuves ont été immatriculées le mois dernier. Et preuve que le marché est toujours fortement perturbé, cela reste bien moins que la moyenne des mois de mars entre 2014 et 2019, qui était de 212 000 unités. Par rapport à mars 2019, le recul est de 19 %.

Et les ventes restent toujours pénalisées par les mesures de restrictions, entre le couvre-feu et le retour du confinement dans près de 20 départements. Pour François Roudier, du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (qui publie ces chiffres), "c'est un marché bas avec une clientèle grand public qui ne se précipite pas." Le confinement sur tout le pays, avec des concessions uniquement ouvertes sur rendez-vous, ne va pas arranger les choses.

Si les évolutions sont peu parlantes, la position des marques l'est davantage. Et Peugeot confirme sa belle santé. Le Lion est de nouveau en tête et s'offre le titre de champion du premier trimestre. Sur cette période, il a d'ailleurs progressé de 17 %, alors que Renault n'a augmenté que de 0,6 % ! La 208 continue de dominer le classement des modèles, même si en mars, la Clio est moins distancée. Il n'y a en revanche pas photo sur l'autre grand duel : le 2008 est loin devant le Captur. Dans la catégorie, le C3 Aircross est clairement à la traîne.

Quatrième en mars, Volkswagen est dépassé par Dacia sur l'ensemble du trimestre. Le roumain est porté par le départ canon de la nouvelle Sandero. Autre nouveauté qui porte haut son constructeur : la Toyota Yaris. Mercedes est le champion du premium.

Mais l'événement de mars, c'est la présence dans le top 10 des modèles de la Tesla Model 3 ! Avec plus de 4 500 immatriculations, la berline électrique s'est ainsi mieux vendu que la Renault Mégane. On sent qu'il y a eu une grosse vague de livraisons, puisque sur janvier et février, seulement 1 239 exemplaires avaient été immatriculés. La baisse des tarifs, qui donne une version d'accès à prix agressif, n'y est pas étrangère. La Tesla Model 3 est ainsi la voiture électrique la plus vendue au cours du premier trimestre, doublant la Renault Zoé !

Au global, sur le premier trimestre, les électriques ont représenté 6,9 % des ventes. Pour l'hybride, c'est quasiment un quart (23 %), même si cela prend en compte les hybrides légers. À noter le nouveau plus bas du diesel : seulement 24 % des immatriculations !

Le Top 15 des marques

Rang Marques Mars 2021 1er trimestre 2021 Evolution* 1 Peugeot 32.510 85.323 + 17,0 % 2 Renault 30.019 67.634 + 0,6 % 3 Citroën 19.173 45.434 + 14,3 % 4 Volkswagen 11.272 26.755 + 36,1 % 5 Dacia 9.676 30.675 + 85,0 % 6 Toyota 9.504 26.709 + 22,0 % 7 Mercedes 6.212 12.686 + 41,1 % 8 Ford 6.168 15.095 + 40,8 % 9 Audi 5.515 11.543 + 27,5 % 10 BMW 5.237 12.264 + 20,0 % 11 Fiat 4.474 9.432 + 10,4 % 12 Opel 4.441 10.380 - 8,3 % 13 Kia 4.227 10.809 + 26,0 % 14 Hyundai 3.966 10.421 + 25,7 % 15 Nissan 3.789 9.157 + 3,4 %

* par rapport au 1er trimestre 2020