Ces 3 Citroën qui ne sont vraiment pas faites pour vous

Si vous êtes un minimum chauvin, vous savez ce que Citroën vend en France. Mais ne la résumez pas à ce qui dort dans les concessions car nous n’avons droit qu’à une partie du gâteau. Hors de nos frontières, même européennes, la marque aux chevrons, propriété du groupe Stellantis, mène une tout autre vie. D’abord en offrant une seconde jeunesse à certaines des gloires locales comme la Citroën C-Élysée, vous vous souvenez ? Sauf que proposer de vieux modèles disparus depuis longtemps en Europe pour séduire les marchés étrangers ne fonctionne plus vraiment.

Voilà pourquoi la gamme de Citroën s’émancipe loin de chez nous avec des modèles inédits ou des voitures secrètes que l’on ne croisera jamais sur nos routes. Pour comprendre sa trajectoire actuelle, il faut regarder vers les marchés émergents car là-bas, pas de diktat du tout-électrique onéreux. Son but est de fabriquer des voitures ultra-accessibles, robustes et taillées pour des routes autrement plus exigeantes que nos autoroutes rectilignes. Avis de tempête pour votre pouvoir d’achat et votre moral, voici les trois spécimens que vous ne croiserez jamais en bas de chez vous.

Le SUV Coupé brésilien qui nous est interdit

Le Basalt est le dernier-né de la fratrie exotique de Citroën. Dévoilé au salon de l’automobile de São Paulo fin 2025, il se présente sous la forme d’un SUV Coupé, alors basé sur la dernière C3 sud-américaine non commercialisée chez nous. Ainsi, son look arbore une ligne de toit fuyante et une allure assez dynamique, pour une voiture qui pourrait même passer pour une sportive. Les jantes sont imposantes et les bas de caisse agrémentés d’une petite touche de stylistique. De plus, la peinture jaune y est super pétante, et, à l’arrière on ne peut que contempler cet énorme diffuseur et cette double sortie d’échappement chromée noire. Bon, sous le capot du Basalt, Citroën y a juste placé un trois cylindres essence 1,0 litre turbo de 130 chevaux. Le tout proposé à un niveau de prix ultra-compétitif car il semblerait que ce modèle audacieux soit vendu à moins de 15 000 euros au Brésil. Ce Basalt semble avoir des arguments pour percer en France, mais son arrivée dans l’Hexagone n’est pas du tout prévue.

La C3 exotique et baroudeuse des villes

Il y a une autre C3, mais ce n’est pas vraiment son sosie car la petite citadine qui arpente nos boulevards n’a rien à voir avec la petite baroudeuse qui roule en Inde et au Brésil. En effet, cette version spécifique, la C3 « X », adopte une attitude résolument inspirée des SUV : avec sa garde au sol surélevée, elle est plus haute sur pattes, plus dépouillée, mais redoutablement logeable. Elle fait l’impasse sur les fioritures technologiques imposées par l’Union Européenne pour se concentrer sur l’essentiel, à savoir un tarif imbattable et une suspension capable de passer outre les conditions routières des deux régions. Là encore, Citroën commercialiserait cette autre C3 en version électrique (57 ch et 143 Nm) actuellement à un prix de 13 000 euros environ. Mais rappelons que notre e-C3 européenne propose des prestations de plus haut niveau en termes de sécurité et d’équipements en raison de la réglementation locale très stricte, mais aussi de performances.

Le C3 Aircross régional vous plaît ?

Là encore, Citroën brouille les pistes. Si l’Europe a son propre SUV compact, les marchés indiens et sud-américains profitent d’une déclinaison unique. Le C3 Aircross « X » se propose là-bas en une version modernisée et plus compétitive afin de s’affirmer comme SUV familial plus affûté face aux concurrents locaux. Au niveau du design, le C3 Aircross « X » conserve l’ancienne calandre avec les chevrons chromés et des phares plus classiques que ceux du modèle européen. Et c’est donc dans l’habitacle que ça se joue, résolument très travaillé pour le marché indien. Notamment avec un écran tactile sans bord de 10,25 pouces et un compteur numérique de 7 pouces. Il y a un peu de similicuir, l’intérieur y est vraiment soigné, l’équipement techno enrichi et de sécurité valorisé, afin d’asseoir sa montée en gamme dans ce pays. Sous le capot, on y trouve en entrée de gamme un moteur essence 1.2 litre atmosphérique de 82 ch, associé à une boîte manuelle à 5 rapports, et ce pour un tarif démarrant à moins de 10 000 euros. De quoi conquérir les automobilistes indiens. Et surtout les Européens ? N’espérez point le voir en Europe celui-là.

Citroën sait faire saliver l’Europe avec ses modèles sud-américains ou indiens, mais la marque aux chevrons démontre surtout une parfaite maîtrise des véhicules économiques, valorisants et malins pour l’international. Si l’Europe bénéficie désormais de la plateforme Smart Car pour ses propres modèles (comme la nouvelle ë-C3), le style audacieux du Basalt ou l’extrême polyvalence du C3 Aircross étranger prouvent que les chevrons ont encore de superbes cartes en main… dommage qu’elles soient réservées à d’autres continents !