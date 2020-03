Essai vidéo - Audi A5 Sportback (2020) : micro-hybridée

En bref A partir de 44 940 € Coupé 5 portes Micro-hybridation

L’A5, c’est la séductrice de la gamme Audi. Depuis deux générations, le coupé séduit par ses lignes exubérantes qui tranchent avec le sérieux de la marque. Le succès en Europe a été tel qu’une version 5 portes et un cabriolet ont suivi.

Audi restyle aujourd’hui son modèle et il faudra bien ça pour faire face à des concurrentes qui ont sérieusement renouvelé leur garde-robe comme les BMW Série 4, Mercedes Classe C coupé et même la Peugeot 508.

Il s’agit ici de la version Sportback qui fait le lien entre le coupé A5 et la berline A4, dont elle dérive. C’est en quelques sorte un coupé 5 portes qui revendique un gros pouvoir de séduction sans délaisser les aspects pratiques.

A première vue, ce restylage est léger. Il se concentre sur l’avant. La nouvelle calandre est alvéolée et des phares LED de série accentuent le regard menaçant. Il est toujours possible de cocher l’option feux Matrix, dont la portée atteint près de 200 mètres. Les pare-chocs ont été redessinés afin d’intégrer une nouvelle lame. L’arrière aussi a fait l’objet d’un dépoussiérage. Un diffuseur inédit intègre des sorties d’échappement trapézoïdales et des clignotants à défilement font leur apparition.

L’intérieur est quasiment un copier-coller de la nouvelle Audi A4 avec une qualité de fabrication toujours aussi impressionnante. L’environnement se modernise par l’arrivée d’un nouvel écran multimédia MMI (full HD) de 10’’ qui centralise toutes les fonctionnalités de la voiture. Ce dernier fait disparaître la molette autrefois placée au pied de la console centrale. La gestion peut être également vocale. A noter qu’il est compatible Androïd et Carplay.

L’A5 revient dans le coup et propose désormais un très haut niveau de connectivité. Le système MMI s’enrichit de nouveaux services en ligne et peut utiliser votre smartphone en tant que clé digitale pour déverrouiller et mettre en marche votre voiture. Il intègre également un tout nouveau système encore expérimental appelé Car-To-X qui synchronise votre trajet sur les feux de signalisation (cf page équipement) pour obtenir l’itinéraire le plus rapide.

En France, l’A5 Sportback est la plus sollicitée par la clientèle.

La force de frappe industrielle d’Audi permet toujours de proposer à ses clients de nombreuses déclinaisons de l’A5 mais en raison du nouveau malus écologique, la marque a dû faire le ménage dans son catalogue de motorisations en Europe et a mis au rebut plusieurs moteurs essence comme le V6 3.0 de la S5 (déclinaison sportive). L’offre se tourne essentiellement vers le diesel, moins pénalisé par le malus écologique. Ce restylage signe aussi l’arrivée d’une micro-hybridation sur la quasi-totalité des mécaniques. Un petit moteur électrique aide le moteur thermique dans les fortes accélérations. Il est alimenté par une batterie qui se recharge au freinage et parfois d’un mode roue libre qui coupe simplement le moteur thermique dans certaines phases. Ceci fait baisser les consommations, donc les émissions, donc les montants du malus.

En France, l’A5 Sportback, celle de notre essai, est la plus sollicitée par la clientèle. Les deux portes supplémentaires facilitent naturellement l’accès à bord sans trop dénaturer la ligne de la voiture. Elle est aussi la seule des 3 carrosseries proposées (coupé, 5 portes et cabriolet) à proposer un accès au coffre - au volume très satisfaisant de 480 litres - par hayon.