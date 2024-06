L'actu de la semaine en photo : de nouveaux produits et des ennuis en escadrille

Citroën ë-C3 : vraiment dangereuse pour ses rivales ?

Dieu sait qu'elle était attendue. Considérée comme un épouvantail à même de tuer ses rivales électriques abordables, la petite Citroën à moins de 20 000 euros (bonus déduit) est enfin à l'essai. C'est Alan Froli qui en a pris le volant et son avis est quelque peu mitigé. Sil lui reconnaît des qualités, il admet néanmoins que la petite au prix canon doit être réservée aux trajets courts. Pour les week-ends et les vacances, mieux vaut disposer d'une seconde auto. Les économies en prennent un coup. En revanche, la version thermique est plus polyvalente. Et elle ne coûte que 14 990 euros.

Lancia Ypsilon, la 208 premium

Depuis le temps qu'on l'apercevait, en fuite ou au fond d'un lac, elle aussi était attendue au tournant. La nouvelle Lancia Ypsilon est à l'essai cette semaine et, sans hurler au clone de la Peugeot 208 dont elle reprend toutes les parties mécaniques, la Lancia de la résurrection n'est pas très différente de sa cousine. Sauf sur un point : son style (intérieur et extérieur) réellement éloigné de la voiture du lion, ou d'une Opel Corsa. Un choix fashion, donc.

Stellantis secoué par ses airbags

Parfois, les infos se télescopent. Au moment même ou le groupe Stellantis lance deux modèles d'importance pour lui en Europe, les Citroën C3 et la Lancia Ypsilon, une vieille affaire d'airbags vient se rappeler à son bon souvenir. Les coussins défectueux d'origine Takata doivent faire l'objet d'un énorme rappel de plusieurs centaines de milliers de modèles. L'affaire survient après d'autres soucis liés aux problèmes de moteurs Puretech et BlueHDI. Si la météo en général n'est pas au grand beau en ce printemps, elle est exécrable pour le groupe italo-américano-français.

Clio 5 : tellement connue qu'on l'oublie

C'est un curieux phénomène que subit la Renault Clio de cinquième génération. Elle pullule tellement dans les rues qu'on ne la voit plus. Et pourtant. Voilà une auto qui vient d'être restylée et qui est bourrée de qualités, mécaniques et stylistiques. D'autant que sa fabrication s'est nettement améliorée au cours des années. Le dossier que Paul Pellerin a consacré à la citadine française vient fort à propos nous rappeler combien cette auto est multiple, de sa version diesel à l'e-tech hybride rechargeable en passant par les multiples moteurs essence et le modèle GPL.

