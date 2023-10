L'actu de la semaine en photo - L'électrique accessible et les salons internationaux de retour

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, de la semaine sont à relire ou à découvrir, Mais après tout, le week-end est placé sous le signe de la détente et l'actu plus légère et plus insolite a également sa place ici. Ce menu hebdomadaire est, bien sûr, destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

L'électrique pas cher ? Citroën en tête

Si la naissance d'une nouvelle auto est toujours un évènement, celle de la Citroën e-c3 devrait non seulement changer la donne pour les chevrons, mais pour toute l'industrie auto. Car la marque a réussi, dans la compétition à laquelle se livrent les constructeurs auto, à débarquer le premier sur le podium des autos à moins de 25 000 euros que tous, désormais, promettent. Sa e-C3 s'affichera à 23 300 euros hors bonus. Mini SUV et tout électrique, cette Citroën risque de faire du tort, et même d'enterrer sa seule concurrente actuelle : la Dacia Spring. Et pour Cédric Pinatel, qui a comparé les deux propositions, c'est un requiem pour la Roumaine.

Retrouvez en détail la Citroën e-C3.

Les salons se refont une dragée

On les avait condamnés, enterrés sous la désaffection conjuguée du public et des constructeurs. Et pourtant, après la relative réussite du salon du Qatar, sa version originale, la manifestation de Genève, assure être en mesure de faire son retour, en terre helvète au printemps prochain, en mode économie de moyens pour rassurer les marques. De son côté, le salon de Paris pose lui aussi ses jalons et ses dates pour 2024. Dans la foulée, le directeur du marketing du groupe Renault, Arnaud Belloni, lui a déjà assuré son soutien et sa présence, comme sa volonté d'exposer dans les autres grands salons internationaux. Il flotte comme un air de revival sur les centres d'expo.

retrouvez toutes les dates du prochain Mondial de Paris

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La camionnette a de beaux restes

Ringardisée la fourgonnette, et tous les utilitaires ? Aucun risque, étant donné les marges réalisées, et le chiffre d'affaires rapporté aux marques qui en fabriquent. D'autant que, comme dans l'univers des voitures particulières, celui des utilitaires trimbale son lot de nouveautés et de fantasmes. C'est ainsi que circule celle qui attribuerait un minivan à Alfa Romeo. Nous avons posé la question à Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque, qui a beaucoup ri et beaucoup démenti. Selon lui, la confusion viendrait du fait qu'il est également le patron de la division VU de Stellantis. À ce titre, d'ailleurs, il présentera dès lundi, 12 nouveaux modèles répartis entre les marques du groupe. L'utilitaire a un bel avenir, même sans Alfa.

La stratégie utilitaire de Stellantis, c'est par ici.

L'Alpine A110 n'en finit plus de se décliner

Lorsqu'une auto vieillit et que son constructeur n'a d'autre choix que d'attendre pour la renouveler (en version électrique dans le cas d'Alpine), il n'y a pas le choix : il faut faire vivre le produit coûte que coûte. C'est ce que fait Alpine en déclinant à l'infini sa berlinette A110. Des déclinaisons viagratisées, comme la future Extrême, ou l'A 110R, ou des séries limitées comme s'il en pleuvait (Enstone, San Remo, Fernando Alonso, tour de Corse ou Le Mans qui permettent à la marque de Dieppe de rester dans l'actualité, et dans la tête de ses clients, en attendant les nouveautés.

Découvrez l'Alpine A110 Extrême.