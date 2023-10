L'actu de la semaine en photo - la guéguerre sino-européenne continue

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, de la semaine sont à relire ou à découvrir, Mais après tout, le week-end est placé sous le signe de la détente et l'actu plus légère et plus insolite a également sa place ici. Ce menu hebdomadaire est, bien sûr, destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

L'Europe à l'attaque, et la Chine à l'offensive

Cette semaine, Entre Bruxelles et Pékin, la pression est montée d'un cran. Alors qu'Ursula Van der Leyen donnait un an aux enquêteurs pour prouver que les Chinois trichaient et accordaient des subventions cachées à leurs constructeurs, la présidente de la commission européenne a réussi à aligner, moins d'un mois après le lancement de l'enquête, des éléments qui tendraient à prouver ses dires. Une rapidité d'action que l'on ne connaissait pas aux hauts fonctionnaires de Bruxelles.

Pendant ce temps-là, Pékin semble rester zen. Au contraire de l'Allemagne ou l'on frémit de la réaction chinoise, puisque 40 % des voitures germaniques filent vers l'empire du milieu. Dans le même temps, MG, marque devenue chinoise, confirme son succès et a déjà dépassé son objectif 2023 en France avec plus de 20 000 exemplaires vendus. Zen on vous dit. Dans la foulée, l'auto en question fait mieux que la Megane e-tech. Re-zen on vous dit.

Découvrez les fameuses preuves de la "triche" chinoise.

Une citadine généraliste à plus de 30 000 euros ? C'est possible

Qu'une feu Audi A1, ou une Mini affiche de tels tarifs n'est pas une nouveauté. Mais pour la première fois, une citadine généraliste se permet d'inscrire un prix à plus de 30 000 euros à son catalogue. c'est le cas de la Toyota Yaris qui vient d'annoncer ses nouveaux modèles. Certes, elle est hybride et dispose d'une puissance de 130 ch. Évidemment, elle est parfaitement équipée en finition Première. Mais le tarif annoncé de 31 450 euros pour cette fameuse finition laisse rêveur. Soyons juste : la Honda Jazz est dans les mêmes eaux tarifaires, mais cette autre Japonaise est autrement plus habitable. Faudra-t-il bientôt apparaître dans le classement Forbes des grandes fortunes pour rouler en voiture ?

Décorez les nouveaux tarifs de la Toyota Yaris

Alpine A110 : la miraculée du malus

Les barèmes du malus 2024 sont désormais bien connus, et ils recèlent quelques aberrations. C'est ainsi que l'Alpine A 110, au tarif actuel de 62 500 euros, n'est affublée "que" d'un malus de 2 918 euros, ce qui amène la douloureuse finale à 65 418 euros. De son côté, le coupé Toyota GR86, affiché 33 900 euros, se voit gratifiée d'un malus de 60 000 euros. La Japonaise, moins puissante que la Dieppoise, est donc, au final, plus chère. Cherchez l'erreur. Mieux : dans le cas d'une Mc Laren Artura, l'heureux acheteur qui aura, tout de même, déboursé 228 000 euros (minimum) sera totalement exempté de malus, puisque son engin est hybride rechargeable.

Découvrez les injustices du malus

La Fiat 500 victime de sa sœur électrique

La Fiat 500 thermique est, encore et toujours, un carton international. Partout ou la petite citadine est vendue, elle devance sa sœur électrique. Partout ? Pas en France. Au pays des réfractaires, l'électrique fait mieux : 17 450 exemplaires de la 500 e ont été vendus dans l'hexagone, contre moins de 6 000 thermiques. Alors le couperet est tombé et Fiat France arrête les frais. Seule la version électrique sera désormais vendue. Que reste-t-il à faire pour tous ceux qui souhaitent néanmoins s'offrir une Fiat 500 classique (en version hybride light) ? Ils devront se rendre en Allemagne ou en Italie pour l'acquérir. Pas bon pour le bilan carbone tout ça.

Découvrez toutes les raisons de l'abandon français de la Fiat 500 thermique.

Volkswagen Tiguan et Skoda Kodiaq : des SUV comme avant

Et si l'on retournait dans les années 2010, avant le dieselgate et l'électrique à tous crins ? C'est l'invitation que nous lance le groupe Volkswagen ces temps-ci en dévoilant, coup sur coup, leurs nouveaux SUV Volkswagen Tiguan et Skoda Kodiaq. Car voilà deux autos cousines, qui seront lancées en 2024 qui ne proposent aucune version zéro émissions, mais deux bons vieux diesels de 150 et 204 ch.

Certes, les deux marques ont de quoi satisfaire les fans de l'électrique dans leur gamme, avec la collection complète ID chez VW, et l'Enyak en attendant la version de série Vision 7S chez Skoda. Mais il est étonnant, aujourd'hui, de ne pas proposer un modèle à watts en lançant un nouveau modèle. À moins que les deux marques ne soient persuadées qu'il reste une clientèle fan de thermique en général et diesel en particulier, ce qui, en soi, n'aurait rien de si étonnant.

Découvrez les présentations complètes du nouveau Skoda Kodiaq et du Volkswagen Tiguan