L'actu de la semaine en photo : le plein de nouveautés et une Chinoise décomplexée

Il y aurait donc une vie en dehors des SUV

On ne jure plus que par eux, on ne voit plus qu'eux. Pourtant, dans les nouveautés à venir cette année, les berlines, compactes ou citadines, n'ont pas dit leur dernier mot, même si, pour ces dernières, il s'agit surtout de restylages. De la nouvelle Suzuki Swift à la future Lancia Ypsilon en passant par la Volkswagen Golf 8 restylée, Paul Pellerin les a toutes repérées et nous en livre les dates de lancement, mois par mois. Bon, d'accord, il a également égrainé le calendrier des SUV compacts et familiaux. Décidément, on n'y échappera pas.

Retrouvez les nouvelles citadines et les compactes à venir.

Une Tesla bretonne contrôlée par un fantôme

C'est une bien étrange histoire qu'une conductrice de Tesla a raconté à plusieurs médias cette semaine. Selon elle, sa voiture a été tout simplement été hackée, et elle soupçonne un proche d'être passé par l'appli de la voiture pour la manœuvrer à sa guise, sans que la propriétaire ne puisse intervenir. « Quelqu’un a commencé à diriger ma voiture à distance. Je me suis retrouvée sur la voie express avec une vitesse qu’il avait limitée à 40 km/h, puis il mettait le chauffage et la ventilation à fond. Il a aussi fermé ma voiture à distance, ce qui m’a obligée à briser la vitre pour récupérer mes affaires. C’est épouvantable d’avoir une voiture dont on ne maîtrise pas l’action » a expliqué la conductrice du Morbihan qui a porté plainte. Rappelons que le cas est unique, que l'enquête ne fait que commencer et qu'il n'y a aucun motif susceptible de faire naître une psychose quelconque.

Retrouvez toutes les infos concernant la Tesla devenue autonome.

La Chinoise de luxe qui n'a peur de rien

C'est un ovni que Stéphane Lémeret a pris en main cette semaine. De quelle marque ? Elle est aussi inconnue qu'imprononçable. En plus cet HongQI (prononcez Hongchi) s'offre le luxe d'affronter le taulier du luxe, justement. Avec son faux air de Rolls-Royce Cullinan, cet énorme SUV chinois est à peine plus petit que l'Anglais, mais il est tout aussi m'as-tu-vu, avec une calandre qui rendent modestes les haricots exubérants des dernières productions BMW. Évidemment, ce HongQI e-HS-9, de son nom complet, conserve l'ADN des tarifs chinois, même en se frottant au luxe. il est vendu 102 995 €, So shocking, alors que le Cullinan n'est pas dispo en dessous de 350 000 euros.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Retrouvez ce nouveau SUV en détails.

Oserez-vous partir aux sports d'hiver en voiture électrique ?

Les vacances de février débutent dans un mois et, si vous avez la chance, comme 8 % des Français d'envisager de partir aux sports d'hiver et qu'en plus vous êtes l'heureux propriétaire d'une voiture électrique, vous vous posez forcément la question. l'expédition est-elle jouable avec une telle auto ? le froid qui diminue les capacités des batteries est il rédhibitoire ? Les bornes en station sont-elles en nombre suffisant ? Toute la troupe de Caradisiac s'est sacrifiée cette semaine pour résoudre ces énigmes en filant vers les principales stations alpines et ce, au moment précis ou une vague de froid a saisi la France. Difficile de faire un test plus réaliste. Quant aux résultats de l'expédition, ils vous seront livrés ici très vite.

Découvrez la présentation de ce road trip hivernal.