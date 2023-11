L'actu de la semaine en photo - Renault en pleine nostalgie et des JO "hardcore"

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Chez Renault, la nostalgie est électrique

Ambiance électrique chez Renault cette semaine. En présentant mardi sa feuille de route de la division Ampère du groupe, dédiée aux autos à batteries, Luca de Meo a dévoilé sa réponse à Carlos Tavares et à son ë-C3 Citroën à moins de 20 000 euros. Renault va lui aussi commercialiser une citadine électrique à ce prix dès 2026 et ce sera la Twingo, quatrième du nom. Un nom, et une ligne qui n'est pas vraiment surprenante puisqu'après la R5 et la R4, le losange n'en finit plus de revisiter son passé. Par manque de vision d'avenir ? On ne saurait le penser.

Drogue au volant, forces de l'ordre au tournant

Difficile de s'imaginer qu'un soir de novembre, sur une route de l'Essonne, en trois heures seulement, la gendarmerie puisse atteindre un tel score dans sa chasse aux automobilistes circulant sous l'emprise d'une drogue, ou qui, plus sobrement, roulent en toute irrégularité. Et pourtant. Pierre-Olivier Marie, qui a passé la soirée avec les forces de l'ordre l'a constaté et a livré les résultats : trois détentions de produits stupéfiants, trois conduites sous stupéfiants, une conduite malgré une suspension de permis, un refus de restituer son permis malgré suspension, quatre conduites sans assurance, un dépassement par la droite, quatre infractions diverses au Code de la route et quatre mises en fourrière administrative. C'est beaucoup. C'est trop.

Elon Musk fait son cinéma

Le milliardaire patron de Tesla a l'habitude de faire son cinéma. Il était donc logique qu'un jour ou l'autre, le cinéma vienne à Elon Musk. Selon l'agence Reuters, c'est l'excellent Darren Aronofsky qui devrait s'y coller. Il ne reste plus qu'à espérer que le film ne verse pas trop dans l'hagiographie et qu'il soit du niveau de Social Network de David Fincher qui évoquait les débuts de Mark Suckerberg en se gardant bien de l'encenser. Nous ne manquerons pas de vérifier et de vous reparler de ce biopic dès sa sortie, dans la rubrique Route de nuit, évidemment.

La circulation pendant les JO ? Elle sera "hardcore" pour Clément Beaune

Les personnalités se sont suivies sur Caradisiac cette semaine sans vraiment se ressembler. Ainsi, ce jeudi, c'est Clément Beaune, le ministre des transports, qui évoquait les JO devant un parterre réunissant les acteurs du transport et la préfecture de police de Paris. Pour lui, les plans de circulation durant les journées de compétition seront "hardcore" pour les automobilistes. Pour ceux qui doutaient encore des galères dans les rues parisiennes l'été prochain, ils n'ont plus de raison d'être optimiste. Quant à ceux qui doutent encore de la volonté de Clément Beaune d'être en lice pour arracher la Mairie de Paris à Anne Hidalgo, cette dernière diatribe contre l'élue parisienne devrait leur ôter leurs dernières incertitudes. Reste que si la circulation parisienne risque d'être "hardcore" l'an prochain, quelques absents allégeront peut-être les bouchons, puisque la maire de Paris entend bouter les SUV hors de la capitale.

