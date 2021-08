L'avis des petits experts - Corentin à la recherche d'un carburant vert

Il vit en famille et en Haute Savoie. Un département, et un village, Archamps en l'occurrence, ou la voiture est indispensable. Du haut de ses 12 ans, Corentin en est parfaitement conscient. Mais à la citadine que conduit sa mère, il préfère le Renault Grand Scenic de son père. "Il y a de la place et un super grand coffre".

Les critères de l'habitabilité et du coffre semblent d'ailleurs guider ses choix mais lorsqu'on lui propose de choisir la nouvelle auto familiale, sans tenir compte du budget à investir, il choisit une Tesla en prenant soin d'éliminer une Porsche 911 et un camping-car. Il mentionne une Tesla Model S, mais émet des réserves. Pour les virées en montagne qu'il affectionne, "il faudrait un 4x4 et un plus grand coffre." Le Model X de l'Américain semble donc tout désigné. En attendant que son papa réunisse le budget nécessaire, Corentin se projette déjà dans l'avenir.

Conscient de l'importance de la voiture électrique, et de sa généralisation, il reste pourtant lucide, et exclu d'emblée les engins qui se déplacent dans les airs. "J'ai vu un scooter volant, mais ça ne marche pas très longtemps." Corentin déplore le manque d'autonomie des batteries, mais pour lui la solution pourrait venir d'ailleurs. Pourquoi pas d'un nouveau carburant moins, ou pas du tout polluant ?

Un avenir électrique, mais pas seulement

Pour lui, l'avenir est au mélange des genres, entre l'électricité et ce fameux nouveau carburant. "Ils vont réussir à trouver une méthode pour le mettre au point." En attendant que les ingénieurs - chimistes trouvent la parade, il a hâte d'avoir l'âge requis pour passer son permis. Plus que six ans à attendre. Un délai qui ne sera peut-être pas suffisant pour mettre au point un carburant vraiment vert.