Bmw Serie 4 G22

Essai

Nouvelle BMW M440i : quasi aussi performante qu'une Porsche 911 mais guère plus taxée qu’une Golf GTI

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

14  

2. L’équipement de la BMW M440i : forcément sportif…

 

La M440i reprend l’équipement de base de Série 4, et notamment banquette arrière rabattable 40/20/40, dalle numérique recourbée composée de deux écrans avec réplication des smartphones Apple et Android, éclairage d’ambiance, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochromes et chauffants, sièges avant sport chauffants et électriques, indicateur de limitation de vitesse, avertisseur de sortie de ligne avec intervention dans la direction, système anticollision à basse vitesse, 6 airbags, clim auto 3 zones, démarrage sans clé, projecteurs à LED, radars de stationnement AV/AR avec caméra de recul, régulateur de vitesse.

Mais en digne modèle sportif, elle ajoute ciel de pavillon anthracite, inserts décoratifs aluminium, jantes alliage 18 pouces, bicolores, kit carrosserie, volant M, direction à démultiplication variable, réglage en largeur du dossier conducteur, et suspension DirectDrive rabaissée et affermie, sièges avant électriques à mémoires conducteur, vitrage calorifuge, et système hi-fi 10 haut-parleurs.

Les trains roulants sont également revus avec étriers de freins fixes à 4 pistons à l’avant, suspensions DirectDrive (ressorts -10 mm, amortisseurs plus fermes, barres de roulis plus rigides) et enfin différentiel arrière autobloquant M Sport (multidisques piloté électroniquement).

Notez que les assistances à la conduite actives tels que le régulateur de vitesse adaptatif restent optionnels. Les petites attentions telles que l’accès sans clé aussi. Dommage.

Equipements et options

Version : (G22) (2) COUPE 3.0 M440I XDRIVE 392 M PERFORMANCE BVA8

Equipements de sécurité

  • Airbags latéraux AV

  • Alarme antivol

  • Contrôle de pression des pneumatiques

  • Contrôle dynamique de la traction DTC

  • Fonction d&#039;arrêt et de redémarrage automatique du moteur

  • ABS, y compris assistant de freinage

  • Fixations ISOFIX aux places AR

  • Airbags de tête AV/AR

  • Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

  • Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

  • Airbag passager désactivable via la clé

  • Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse

  • Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse

  • Feux AR LED

  • Airbags frontaux conducteur et passager

  • Mesure individuelle de pression des pneumatiques

  • Préparation pour feux de route permanents anti-éblouissement

  • Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours

  • Feux de croisement et feux de route à technologie Bi-LED

  • Feux de jour et clignotants AV/AR à LED

  • Feux anti brouillard AR à LED

  • Fonctionnalité &quot;Follow Me Home&quot; (éclairage d&#039;accompagnement) : les feux de croisement restent

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Kit de rangement

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Siège AV sport

  • Sièges AV chauffants

  • Vitres AV électriques

  • Vitrage calorifuge

  • Climatiseur automatique tri-zones

  • Ceintures de sécurité 3 points pour toutes les places

  • Lève-vitres AV électriques avec commande par impulsion et protection anti-coincement

  • Volant M gainé cuir

  • Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure

  • Touches multifonctions sur le volant

  • Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à essence

  • Boîte de vitesses automatique Sport 8 rapports avec palettes au volant

  • Interface Bluetooth pour téléphone portable

  • Banquette AR rabattable 40/20/40

  • Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse

  • Accoudoir central AV

  • BMW Live Cockpit Navigation Plus

  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappels de clignotants intégrés

  • 2 porte-gobelets sur la console centrale

  • Frein de parking électromécanique avec fonction Auto-Hold

  • Prises USB (1 type A dans la console centrale et 1 type C dans l&#039;accoudoir central)

  • Système audio 6 HP

  • Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochrome côté conducteur

  • Accoudoir central AR avec 2 porte-gobelets

  • Connexion multiple de téléphones

  • Une prise USB de type A (1,5 A) pour la recharge et le transfert de données dans la console centrale

  • Une prise USB de type C (3,0 A) pour la recharge et le transfert de données dans l&#039;accoudoir central

  • Coques de rétroviseurs M en noir brillant

  • Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages &quot;Personal Profile&quot;

Esthétique / Carrosserie

  • Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à essence

  • Eléments extérieurs (poignées de portes et baguettes de toit) couleur carrosserie

  • Jantes en alliage léger 18&quot; style 848 M bicolores à rayons doubles avec pneumatiques mixtes

  • Sellerie Tissu / M PerformTex - Schwarz

Autres équipements

  • Appuis-tête AR

  • ESP

  • Kit Eclairage

  • Contrôle de freinage en courbe CBC

  • Tapis de sol en velours

  • 4 places

  • Système de récupération de l&#039;énergie au freinage

  • Eclairage d&#039;ambiance

  • Pack Aérodynamique M

  • Contrôle dynamique de stabilité DSC

  • Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss)

  • Seuils de portes avec inscription BMW

  • Système Hi-Fi

  • Tuner DAB

  • Freins Sport M

  • Protection active des piétons

  • Suspensions DirectDrive

  • Direction DirectDrive à démultiplication variable

  • Eclairage dans le coffre

  • Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive

  • Ecrous de roues antivol

  • Sélecteur de mode de conduite - (3 modes) ECO PRO, Comfort, Sport

  • Kit de mobilité BMW

  • Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)

  • Pont AR avec différentiel autobloquant M Sport

  • Appel d&#039;Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)

  • Ciel de pavillon &quot;Anthrazit&quot; BMW Individual

  • Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive

  • Eclairage d&#039;accueil

  • Active Guard Plus

  • Hybridation légère (48V)

  • Désignation du modèle xDrive sur la malle à gauche

  • Appuis-tête AV réglables en hauteur

  • Pare-brise acoustique

  • Applications véhicule (3 ans). BMW Connected+ (3 ans).

  • Controller iDrive avec touches de raccourci

  • Shadow Line M brillant

  • Seuils de porte avec désignation M

  • Lame aérodynamique M

  • Réglage de la largeur du dossier conducteur

  • Inserts décoratifs M Aluminium &quot;Rhombicle&quot; Anthracite

  • Personal eSIM

  • BMW Curved Display

  • Notice d&#039;utilisation de la voiture intégrée et carnet d&#039;entretien électronique avec BMW Service

  • Désignation du modèle en chrome nacré

  • Grilles de calandre horizontales en noir brillant, avec badge M

  • Sorties d&#039;échappement en noir brillant

  • Norme GSR 2 (General Safety Regulation)

  • Parking Assistant

  • Assistant d&#039;attention : analyse le comportement du conducteur et suggère des pauses

  • Pack Connected Professional

Options disponibles

  • Sièges AV électriques avec mémoire conducteur

     : 

    1250 €

  • Volant chauffant

     : 

    330 €

  • Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement

     : 

    1600 €

  • Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual

     : 

    4950 €

  • Régulateur de vitesses actif ACC +

     : 

    700 €

  • Système Hi-Fi Harman/Kardon en relation avec Pack M Sport Pro

     : 

    700 €

  • Crochet d'attelage entièrement automatique

     : 

    1150 €

  • Feux de route anti-éblouissement

     : 

    0 €

  • Suspensions SelectDrive M

     : 

    650 €

  • Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km

     : 

    560 €

  • Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km

     : 

    792 €

  • Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km

     : 

    1094 €

  • Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km

     : 

    1190 €

  • Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km

     : 

    1241 €

  • Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km

     : 

    1997 €

  • Service Inclusive 5 ans - 100 000 km

     : 

    1477 €

  • Application galvanisée pour éléments de commande

     : 

    150 €

  • Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz

     : 

    1350 €

  • Repair Inclusive 3 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 1 an

     : 

    360 €

  • Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 2 ans

     : 

    744 €

  • Repair Inclusive 5 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 3 ans

     : 

    2280 €

  • Sellerie Cuir "Vernasca" Oyster / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    1350 €

  • Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz avec surpiqûres Bleues / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    1500 €

  • Sellerie Tout-Cuir "Mérino" BMW Individual - Tartufo/Schwarz

     : 

    2470 €

  • Toit en Carbone M

     : 

    2850 €

  • Sièges M Sport pour conducteur et passager AV

     : 

    1000 €

  • Sellerie Tout-Cuir "Mérino" BMW Individual - Elfenbeinweiss / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    2470 €

  • Inserts décoratifs M "Carbon Fibre"

     : 

    650 €

  • Sellerie Cuir "Vernasca" Mocha / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    1350 €

  • Sellerie cuir étendu "Merino" BMW Individual Schwarz / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    2470 €

  • Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km

     : 

    2335 €

  • Projecteurs Advanced Full LED incluant feux arrière Laser

     : 

    1950 €

  • Applications en cristal "CraftedClarity" pour éléments intérieurs

     : 

    500 €

  • Inserts décoratifs en bois précieux "Ash Grey Blue"

     : 

    200 €

  • Inserts décoratifs en bois clair "Fineline"

     : 

    200 €

  • Sellerie Cuir "Vernasca" Tacora/Schwarz / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    1850 €

  • Jantes en alliage léger 19" style 792 M à rayons doubles, bicolores Jet Black avec pneumatiques

     : 

    1900 €

  • Driving Assistant Professional

     : 

    1650 €

  • Protection active des occupants

     : 

    400 €

  • Jantes en alliage léger BMW Individual 19" style 1038 à rayons en Y, bicolores avec pneumatiques

     : 

    1300 €

  • Jantes en alliage léger 19" style 995 M JetBlack à rayons doubles avec pneumatiques mixtes

     : 

    1350 €

  • Jantes en alliage léger 19" style 995 M bicolores à rayons doubles avec pneumatiques mixtes

     : 

    1350 €

  • Planche de bord Sensatec

     : 

    650 €

  • Sellerie Sensatec Cognac / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    150 €

  • Sellerie Sensatec Perforé Schwarz

     : 

    150 €

  • Sellerie Sensatec Tacora Red / Teinte d'habitacle Schwarz

     : 

    150 €

  • Jantes en alliage léger 19'' style 792 M à rayons doubles, bicolores Jet Black avec pneu mixtes

     : 

    950 €

Mots clés :

