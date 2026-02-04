Nouvelle BMW M440i : quasi aussi performante qu'une Porsche 911 mais guère plus taxée qu’une Golf GTI
2. L’équipement de la BMW M440i : forcément sportif…
La M440i reprend l’équipement de base de Série 4, et notamment banquette arrière rabattable 40/20/40, dalle numérique recourbée composée de deux écrans avec réplication des smartphones Apple et Android, éclairage d’ambiance, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochromes et chauffants, sièges avant sport chauffants et électriques, indicateur de limitation de vitesse, avertisseur de sortie de ligne avec intervention dans la direction, système anticollision à basse vitesse, 6 airbags, clim auto 3 zones, démarrage sans clé, projecteurs à LED, radars de stationnement AV/AR avec caméra de recul, régulateur de vitesse.
Mais en digne modèle sportif, elle ajoute ciel de pavillon anthracite, inserts décoratifs aluminium, jantes alliage 18 pouces, bicolores, kit carrosserie, volant M, direction à démultiplication variable, réglage en largeur du dossier conducteur, et suspension DirectDrive rabaissée et affermie, sièges avant électriques à mémoires conducteur, vitrage calorifuge, et système hi-fi 10 haut-parleurs.
Les trains roulants sont également revus avec étriers de freins fixes à 4 pistons à l’avant, suspensions DirectDrive (ressorts -10 mm, amortisseurs plus fermes, barres de roulis plus rigides) et enfin différentiel arrière autobloquant M Sport (multidisques piloté électroniquement).
Notez que les assistances à la conduite actives tels que le régulateur de vitesse adaptatif restent optionnels. Les petites attentions telles que l’accès sans clé aussi. Dommage.
Equipements et options
Version : (G22) (2) COUPE 3.0 M440I XDRIVE 392 M PERFORMANCE BVA8
Equipements de sécurité
Airbags latéraux AV
Alarme antivol
Contrôle de pression des pneumatiques
Contrôle dynamique de la traction DTC
Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur
ABS, y compris assistant de freinage
Fixations ISOFIX aux places AR
Airbags de tête AV/AR
Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Airbag passager désactivable via la clé
Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse
Feux AR LED
Airbags frontaux conducteur et passager
Mesure individuelle de pression des pneumatiques
Préparation pour feux de route permanents anti-éblouissement
Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
Feux de croisement et feux de route à technologie Bi-LED
Feux de jour et clignotants AV/AR à LED
Feux anti brouillard AR à LED
Fonctionnalité "Follow Me Home" (éclairage d'accompagnement) : les feux de croisement restent
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Kit de rangement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Siège AV sport
Sièges AV chauffants
Vitres AV électriques
Vitrage calorifuge
Climatiseur automatique tri-zones
Ceintures de sécurité 3 points pour toutes les places
Lève-vitres AV électriques avec commande par impulsion et protection anti-coincement
Volant M gainé cuir
Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
Touches multifonctions sur le volant
Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à essence
Boîte de vitesses automatique Sport 8 rapports avec palettes au volant
Interface Bluetooth pour téléphone portable
Banquette AR rabattable 40/20/40
Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse
Accoudoir central AV
BMW Live Cockpit Navigation Plus
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappels de clignotants intégrés
2 porte-gobelets sur la console centrale
Frein de parking électromécanique avec fonction Auto-Hold
Prises USB (1 type A dans la console centrale et 1 type C dans l'accoudoir central)
Système audio 6 HP
Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochrome côté conducteur
Accoudoir central AR avec 2 porte-gobelets
Connexion multiple de téléphones
Une prise USB de type A (1,5 A) pour la recharge et le transfert de données dans la console centrale
Une prise USB de type C (3,0 A) pour la recharge et le transfert de données dans l'accoudoir central
Coques de rétroviseurs M en noir brillant
Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"
Esthétique / Carrosserie
Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à essence
Eléments extérieurs (poignées de portes et baguettes de toit) couleur carrosserie
Jantes en alliage léger 18" style 848 M bicolores à rayons doubles avec pneumatiques mixtes
Sellerie Tissu / M PerformTex - Schwarz
Autres équipements
Appuis-tête AR
ESP
Kit Eclairage
Contrôle de freinage en courbe CBC
Tapis de sol en velours
4 places
Système de récupération de l'énergie au freinage
Eclairage d'ambiance
Pack Aérodynamique M
Contrôle dynamique de stabilité DSC
Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss)
Seuils de portes avec inscription BMW
Système Hi-Fi
Tuner DAB
Freins Sport M
Protection active des piétons
Suspensions DirectDrive
Direction DirectDrive à démultiplication variable
Eclairage dans le coffre
Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive
Ecrous de roues antivol
Sélecteur de mode de conduite - (3 modes) ECO PRO, Comfort, Sport
Kit de mobilité BMW
Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)
Pont AR avec différentiel autobloquant M Sport
Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
Ciel de pavillon "Anthrazit" BMW Individual
Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive
Eclairage d'accueil
Active Guard Plus
Hybridation légère (48V)
Désignation du modèle xDrive sur la malle à gauche
Appuis-tête AV réglables en hauteur
Pare-brise acoustique
Applications véhicule (3 ans). BMW Connected+ (3 ans).
Controller iDrive avec touches de raccourci
Shadow Line M brillant
Seuils de porte avec désignation M
Lame aérodynamique M
Réglage de la largeur du dossier conducteur
Inserts décoratifs M Aluminium "Rhombicle" Anthracite
Personal eSIM
BMW Curved Display
Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service
Désignation du modèle en chrome nacré
Grilles de calandre horizontales en noir brillant, avec badge M
Sorties d'échappement en noir brillant
Norme GSR 2 (General Safety Regulation)
Parking Assistant
Assistant d'attention : analyse le comportement du conducteur et suggère des pauses
Pack Connected Professional
Options disponibles
-
Sièges AV électriques avec mémoire conducteur:
1250 €
-
Volant chauffant:
330 €
-
Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement:
1600 €
-
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual:
4950 €
-
Régulateur de vitesses actif ACC +:
700 €
-
Système Hi-Fi Harman/Kardon en relation avec Pack M Sport Pro:
700 €
-
Crochet d'attelage entièrement automatique:
1150 €
-
Feux de route anti-éblouissement:
0 €
-
Suspensions SelectDrive M:
650 €
-
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km:
560 €
-
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km:
792 €
-
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km:
1094 €
-
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km:
1190 €
-
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km:
1241 €
-
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km:
1997 €
-
Service Inclusive 5 ans - 100 000 km:
1477 €
-
Application galvanisée pour éléments de commande:
150 €
-
Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz:
1350 €
-
Repair Inclusive 3 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 1 an:
360 €
-
Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 2 ans:
744 €
-
Repair Inclusive 5 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 3 ans:
2280 €
-
Sellerie Cuir "Vernasca" Oyster / Teinte d'habitacle Schwarz:
1350 €
-
Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz avec surpiqûres Bleues / Teinte d'habitacle Schwarz:
1500 €
-
Sellerie Tout-Cuir "Mérino" BMW Individual - Tartufo/Schwarz:
2470 €
-
Toit en Carbone M:
2850 €
-
Sièges M Sport pour conducteur et passager AV:
1000 €
-
Sellerie Tout-Cuir "Mérino" BMW Individual - Elfenbeinweiss / Teinte d'habitacle Schwarz:
2470 €
-
Inserts décoratifs M "Carbon Fibre":
650 €
-
Sellerie Cuir "Vernasca" Mocha / Teinte d'habitacle Schwarz:
1350 €
-
Sellerie cuir étendu "Merino" BMW Individual Schwarz / Teinte d'habitacle Schwarz:
2470 €
-
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km:
2335 €
-
Projecteurs Advanced Full LED incluant feux arrière Laser:
1950 €
-
Applications en cristal "CraftedClarity" pour éléments intérieurs:
500 €
-
Inserts décoratifs en bois précieux "Ash Grey Blue":
200 €
-
Inserts décoratifs en bois clair "Fineline":
200 €
-
Sellerie Cuir "Vernasca" Tacora/Schwarz / Teinte d'habitacle Schwarz:
1850 €
-
Jantes en alliage léger 19" style 792 M à rayons doubles, bicolores Jet Black avec pneumatiques:
1900 €
-
Driving Assistant Professional:
1650 €
-
Protection active des occupants:
400 €
-
Jantes en alliage léger BMW Individual 19" style 1038 à rayons en Y, bicolores avec pneumatiques:
1300 €
-
Jantes en alliage léger 19" style 995 M JetBlack à rayons doubles avec pneumatiques mixtes:
1350 €
-
Jantes en alliage léger 19" style 995 M bicolores à rayons doubles avec pneumatiques mixtes:
1350 €
-
Planche de bord Sensatec:
650 €
-
Sellerie Sensatec Cognac / Teinte d'habitacle Schwarz:
150 €
-
Sellerie Sensatec Perforé Schwarz:
150 €
-
Sellerie Sensatec Tacora Red / Teinte d'habitacle Schwarz:
150 €
-
Jantes en alliage léger 19'' style 792 M à rayons doubles, bicolores Jet Black avec pneu mixtes:
950 €
Photos (20)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération