La M440i reprend l’équipement de base de Série 4, et notamment banquette arrière rabattable 40/20/40, dalle numérique recourbée composée de deux écrans avec réplication des smartphones Apple et Android, éclairage d’ambiance, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochromes et chauffants, sièges avant sport chauffants et électriques, indicateur de limitation de vitesse, avertisseur de sortie de ligne avec intervention dans la direction, système anticollision à basse vitesse, 6 airbags, clim auto 3 zones, démarrage sans clé, projecteurs à LED, radars de stationnement AV/AR avec caméra de recul, régulateur de vitesse.

Mais en digne modèle sportif, elle ajoute ciel de pavillon anthracite, inserts décoratifs aluminium, jantes alliage 18 pouces, bicolores, kit carrosserie, volant M, direction à démultiplication variable, réglage en largeur du dossier conducteur, et suspension DirectDrive rabaissée et affermie, sièges avant électriques à mémoires conducteur, vitrage calorifuge, et système hi-fi 10 haut-parleurs.

Les trains roulants sont également revus avec étriers de freins fixes à 4 pistons à l’avant, suspensions DirectDrive (ressorts -10 mm, amortisseurs plus fermes, barres de roulis plus rigides) et enfin différentiel arrière autobloquant M Sport (multidisques piloté électroniquement).

Notez que les assistances à la conduite actives tels que le régulateur de vitesse adaptatif restent optionnels. Les petites attentions telles que l’accès sans clé aussi. Dommage.