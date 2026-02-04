Nouvelle BMW M440i : quasi aussi performante qu'une Porsche 911 mais guère plus taxée qu’une Golf GTI
5. La fiche technique de la BMW M440i : hautes performance mais consommation limitée
Les chiffres clés
|Bmw Serie 4 G22 (G22) (2) COUPE 3.0 M440I XDRIVE 392 M PERFORMANCE BVA8
|Généralités
|Finition
|M PERFORMANCE
|Date de commercialisation
|01/10/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,77 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|Hauteur
|1,39 m
|Empattement
|2,85 m
|Volume de coffre mini
|440 L
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|4
|Poids à vide
|1 845 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|26 CV
|Moteur
|6 cylindres , 24 soupapes
|Cylindrée
|2 998 cm3
|Puissance
|392 ch
|Couple
|540 Nm à 1 900 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|250 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.4 s
|Volume du réservoir
|59 L
|Emissions de CO2
|162 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|9327
