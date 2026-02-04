Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw Serie 4 G22

Nouvelle BMW M440i : quasi aussi performante qu'une Porsche 911 mais guère plus taxée qu’une Golf GTI

Alan Froli

5. La fiche technique de la BMW M440i : hautes performance mais consommation limitée

 

Les chiffres clés

Bmw Serie 4 G22 (G22) (2) COUPE 3.0 M440I XDRIVE 392 M PERFORMANCE BVA8
Généralités  
Finition M PERFORMANCE
Date de commercialisation 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,77 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,39 m
Empattement 2,85 m
Volume de coffre mini 440 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 845 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 26 CV
Moteur 6 cylindres , 24 soupapes
Cylindrée 2 998 cm3
Puissance 392 ch
Couple 540 Nm à 1 900 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.4 s
Volume du réservoir 59 L
Emissions de CO2 162 g/km (wltp)
Bonus malus max 9327
