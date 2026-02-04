Les concurrentes : rares et bien plus taxées…

Les coupés à moteur essence d’environ 400 ch à quatre places se font rares sur le marché. On pourra citer la célèbre Ford Mustang à moteur V8, disponible en boîte manuelle ou auto, forcément propulsion (donc plus ardue à conduire), moins chère sur le papier malgré ses 446 ch mais taxée au maximum. Mercedes également, propose une alternative avec sa CLE coupé 450, dotée comme la BMW d’un six cylindres en ligne suralimenté, d’une boîte auto et de quatre roues motrices. Mais malgré une micro-hybridation 48V, elle écope d’une taxe au CO2 de plus de 30 000 €, à laquelle s’ajoute également un malus au poids.

À retenir : une passion moins déraisonnable

Certes, le malus global est encore dissuasif avec environ 13 000 € à ajouter à un tarif coquet de 77 700 € minimum. Mais grâce à cette nouvelle micro-hybridation, impossible de trouver un coupé 4 places aussi puissant, musical, et facile à utiliser à ce prix. Du reste, cette inédite électrification permet aux familles de 3 enfants de s’affranchir de toute taxe sur une Série 3 disposant du même moteur. Quoi qu’il en soit, cette Série 4 prouve qu’il est encore possible de « verdir » des moteurs de plus de quatre cylindres, passionnants reconnaissons-le. Puisse cette idée faire des petits…

Caradisiac a aimé

Malus en nette baisse

Mécanique envoûtante

Performances

Boite auto douce

Transmission intégrale ludique et efficace

Sobriété à allure cool

Caradisiac n’a pas aimé

Direction avare en sensation

Gabarit imposant

Mesquineries d’équipement