Nouvelle BMW M440i : quasi aussi performante qu'une Porsche 911 mais guère plus taxée qu’une Golf GTI

3. Peu de concurrentes pour cette M440i, finalement très alléchante avec sa nouvelle hybridation…

 

Nouvelle BMW M440i : quasi aussi performante qu'une Porsche 911 mais guère plus taxée qu'une Golf GTI

Les concurrentes : rares et bien plus taxées…

Les coupés à moteur essence d’environ 400 ch à quatre places se font rares sur le marché. On pourra citer la célèbre Ford Mustang à moteur V8, disponible en boîte manuelle ou auto, forcément propulsion (donc plus ardue à conduire), moins chère sur le papier malgré ses 446 ch mais taxée au maximum. Mercedes également, propose une alternative avec sa CLE coupé 450, dotée comme la BMW d’un six cylindres en ligne suralimenté, d’une boîte auto et de quatre roues motrices. Mais malgré une micro-hybridation 48V, elle écope d’une taxe au CO2 de plus de 30 000 €, à laquelle s’ajoute également un malus au poids.

À retenir : une passion moins déraisonnable

Certes, le malus global est encore dissuasif avec environ 13 000 € à ajouter à un tarif coquet de 77 700 € minimum. Mais grâce à cette nouvelle micro-hybridation, impossible de trouver un coupé 4 places aussi puissant, musical, et facile à utiliser à ce prix. Du reste, cette inédite électrification permet aux familles de 3 enfants de s’affranchir de toute taxe sur une Série 3 disposant du même moteur. Quoi qu’il en soit, cette Série 4 prouve qu’il est encore possible de « verdir » des moteurs de plus de quatre cylindres, passionnants reconnaissons-le. Puisse cette idée faire des petits…

Caradisiac a aimé

  • Malus en nette baisse
  • Mécanique envoûtante
  • Performances
  • Boite auto douce
  • Transmission intégrale ludique et efficace
  • Sobriété à allure cool

Caradisiac n’a pas aimé

  • Direction avare en sensation
  • Gabarit imposant
  • Mesquineries d’équipement

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(G22) (2) COUPE 3.0 M440I XDRIVE 392 M PERFORMANCE BVA8 162 (wltp) 77 700 €  €
