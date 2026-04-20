L’exécutif durcit les règles pour favoriser les véhicules utilitaires électriques " Made in Europe"
Dès le 1er juin 2026, le gouvernement réformera en profondeur les certificats d’économies d’énergie (CEE) pour les véhicules utilitaires. En conditionnant les aides au lieu de fabrication et au poids, Paris signe un tournant protectionniste assumé pour soutenir l’industrie européenne.
C’est un texte qui, sous des dehors techniques, cache une large évolution pour le paysage automobile professionnel français.
L’État ne se contentera plus de subventionner la transition énergétique des flottes, il entend la piloter pour en faire un levier de souveraineté industrielle.
Un bouclier européen pour les utilitaires
Inspiré du « bonus écologique » déjà en vigueur pour les voitures particulières, le nouveau dispositif introduit un critère géographique d’exclusion. Pour être éligible aux bonifications CEE, un véhicule utilitaire devra impérativement être assemblé au sein de l’Espace économique européen (EEE) 1.
Le texte précise que l’étape cruciale de l’assemblage de la « caisse en blanc » (la structure du véhicule) devra se situer en Europe. L’objectif est limpide : fermer le robinet des aides publiques aux modèles produits hors du continent, notamment en Asie. L’Ademe sera chargée de dresser une liste, des modèles éligibles aux aides actualisée chaque mois, faisant office de sésame pour les constructeurs.
Des primes en fonction du poids
La seconde innovation de cette réforme réside dans le mode de calcul des aides. Fini la logique uniforme. Le gouvernement introduit une modulation basée sur le poids du véhicule. Avec ce nouveau calcul, les modèles les plus imposants bénéficieront des coups de pouce les plus généreux.
|Poids
|Coefficient mulitplicateur
|Prime CEE (estimée)
|< 1,55 t
|3
|2 700 €
|1,55 t < 2 t
|5
|5 000 €
|> 2 t
|7
|10 000 €
Un calendrier très serré
Si l’ambition est saluée par les industriels européens, le calendrier imposé par le ministère de la Transition écologique provoque des sueurs froides dans les états-majors des constructeurs. Ces derniers n’ont que jusqu’au 10 mai 2026 pour soumettre leurs dossiers techniques à l’Ademe s’ils espèrent figurer sur la première liste officielle le 1er juin.
Cette célérité témoigne de l’urgence pour l’exécutif. La France s’est fixée pour objectif d’atteindre 50 % d’utilitaires électriques dans les ventes à l’horizon 2030. Or, ce segment peine encore à s’électrifier, freiné par des coûts d’acquisition élevés et une offre de modèles longtemps limitée.
1 : L’Espace économique européen (EEE) compte 30 pays membres. Les 27 États membres de l’UE + l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
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