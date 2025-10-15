6. La fiche technique de la Nissan Leaf 3 est bien plus intéressante que celle de la précédente
|CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA NISSAN LEAF 3
|Motorisation
|Capacité* de la batterie (utilisable)
|52 kWh
|75 kWh
|*Capacité estimée : sous réserve d'homologation
|Puissance maximum
|177 ch
|218 ch
|Couple maximum
|345 Nm
|355 Nm
|Accélération 0-100 km/h
|8.6 s
|7.6 s
|Vitesse maximum
|160 km/h
|160 km/h
|Charge & V2L
|Type de charge en courant continu (DC)
|CCS 2
|Puissance maximum en charge rapide (DC)
|105 kW
|150 kW
|Temps de chargement en charge rapide (DC)
|20%-80%< 30 Min
|20%-80%< 30 Min
|Autonomie récupérée en 30 min de charge rapide (DC)
|En attente
|417 km
|d’homologation
|Chargement en courant alternatif (AC)
|7.4 kW (option 11 kW)
|11 kW
|Capacité de charge du port de charge V2L
|3.6 kW
|3.6 kW
|Autonomie et consommation
|Autonomie estimée
|Supérieur à 440 km
|Jusqu'à 622 km
|(Cycle combiné WLTP)
|Consommation électrique estimée
|13.8 kWh/100 km
|13.8 kWh/100 km
|(Cycle combiné WLTP)
|Autonomie sur autoroute estimée à 130km/h
|224 km
|330 km
|Autonomie sur autoroute estimée à 110km/h
|nc
|jusque 430 km
|Coefficient de traînée (Cx)
|0.25
|Spécifications générales
|Longueur
|4 350 mm
|Largeur
|1 810 mm
|Hauteur
|1 550 mm
|Poids (selon modèle et équipement)
|1 789 kg-1 937 kg
|Empattement
|2 690 mm
|Suspensions
|Avant : Jambe de force MacPherson indépendante
|Arrière : Suspension multibras indépendante
|Capacité du coffre (VDA)
|437 litres
|Taille des pneus (avant et arrière)
|195/60R18
|215/55R18
|235/45R19
