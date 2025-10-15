Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Nissan Leaf 3

La Nissan Leaf de retour dans le game. Pour tout rafler ?

Manuel Cailliot

6. La fiche technique de la Nissan Leaf 3 est bien plus intéressante que celle de la précédente

 

La Nissan Leaf de retour dans le game. Pour tout rafler ?

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA NISSAN LEAF 3
Motorisation Capacité* de la batterie (utilisable) 52 kWh 75 kWh
*Capacité estimée : sous réserve d'homologation
Puissance maximum 177 ch 218 ch
Couple maximum 345 Nm 355 Nm
Accélération 0-100 km/h 8.6 s 7.6 s
Vitesse maximum 160 km/h 160 km/h
Charge & V2L Type de charge en courant continu (DC) CCS 2
Puissance maximum en charge rapide (DC) 105 kW 150 kW
Temps de chargement en charge rapide (DC) 20%-80%< 30 Min 20%-80%< 30 Min
Autonomie récupérée en 30 min de charge rapide (DC) En attente 417 km
d’homologation
Chargement en courant alternatif (AC) 7.4 kW (option 11 kW) 11 kW
Capacité de charge du port de charge V2L 3.6 kW 3.6 kW
Autonomie et consommation Autonomie estimée Supérieur à 440 km Jusqu'à 622 km
(Cycle combiné WLTP) 
Consommation électrique estimée 13.8 kWh/100 km 13.8 kWh/100 km
(Cycle combiné WLTP) 
Autonomie sur autoroute estimée à 130km/h 224 km 330 km
Autonomie sur autoroute estimée à 110km/h nc jusque 430 km
Coefficient de traînée (Cx) 0.25
Spécifications générales Longueur 4 350 mm
Largeur 1 810 mm
Hauteur 1 550 mm
Poids (selon modèle et équipement) 1 789 kg-1 937 kg
Empattement 2 690 mm
Suspensions Avant : Jambe de force MacPherson indépendante
Arrière : Suspension multibras indépendante
Capacité du coffre (VDA) 437 litres
Taille des pneus (avant et arrière) 195/60R18
215/55R18
235/45R19
