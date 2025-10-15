La Leaf de troisième génération se pose un peu à cheval entre la catégorie des berlines compactes électriques et celle des crossovers. Et dans sa gamme de taille et de puissance, la concurrence n'est pas encore si founrie que ça. On peut bien sûr citer la Mégane e-Tech, qui est une cousine technique qui emprunte la même plateforme. La française n'existe qu'en batterie de 60 kWh maximum, et son prix en entrée de gamme est supérieur de presque 3 500 € par rapport à la Leaf d'entrée de gamme, qui certes ne dispose que de 52 kWh mais d'une autonomie comparable. La japonaise semble donc meilleure.

On trouve aussi la Citroën Ë:C4, qui est un peu légère avec ses 156 ch max, et ses 51 kWh nets max. Elle est dépassée côté technos et son autonomie est inférieure dans tous les cas. Par contre elle est moins chère. Encore heureux.

On peut aussi opposer à cette Leaf les modèles du groupe VW, l'ID.3 ou la Cupra Born, quiproposent aussi de grosses batteries en haut de gamme (79 kWh). Mais alors les tarifs s'envolent et la Leaf 75 kWh sera probablement plus abordable, tandis que ses autonomie annoncées sont meilleures.

Si on jette un oeil du côté de BYD, on trouvera aussi la Dolphin, qui est plus un SUV urbain, mais qui propose 204 ch, une batterie de 60 kWh (mais seulement 427 km d'autonomie), et des tarifs très agressifs. A considérer si acheter chinois ne vous rebute pas.

Mais globalement, la Leaf semble bien positionnée en rapport prestations/autonomie/équipement. Reste à connaître les prix de la gamme complète pour avoir un avis plus pertinent.

A retenir : tout rafler peut-être pas, mais compter, oui

La Leaf 3 n'impressionne dans aucun domaine, sauf dans celui de l'autonomie "officielle" avec la grosse batterie. Elle fait le job bien comme il faut sur de nombreux aspects : équipement, volumes, agrément de conduite, performances, recharge...

Sans briller nulle part, elle se montre malgré tout très homogène au global. On peut la résumer par "une bonne voiture sans âme". En tout cas, elle est objectivement bien meilleure que la précédente génération, et revient dans la course tout simplement en abandonnant la prise ChaDeMo pour adopter le standard européen de recharge rapide.

De plus, elle bénéficie désormais d'un excellent système multimédia, un aspect qui compte aujourd'hui beaucoup, et s'est muée en crossover, une carrosserie bien plus à la mode que la classique berline.

Alors va-t-elle tout rafler avec cette dernière génération ? Probablement pas, mais elle va beaucoup plus compter que précédemment, c'est une certitude. On regrette aussi que seul le prix de l'entrée de gamme à petite batterie en finition Engage d'entrée de gamme ait été communiqué. Car cela empêche de la situer plus précisement face à sa concurrence. Mais ça s'annonce assez compétitif cependant.

Caradisiac a aimé