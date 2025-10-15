5. 36 critères pour évaluer la Nissan Leaf 3 dans sa catégorie : elle est globalement réussie
La Nissan Leaf 3 (177 à 218 ch, à partir de 36 000 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes/crossovers électriques, de puissance équivalente, qui comprend notamment :
La Renault Mégane e-Tech : 220 ch, de 39 500 € à 43 000 €
La Volkswagen ID.3 : 170 à 326 ch, de 34 990 € à 52 690 €
La Citroën Ë:C4 : 136 à 156 ch, de 33 850 € à 38 000 €
La BYD Dolphin : 204 ch, de 34 990 € à 36 990 €
|Leaf 218 ch/75 kWh Evolve
|Budget
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14 /20
