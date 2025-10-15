La Nissan Leaf 3 (177 à 218 ch, à partir de 36 000 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes/crossovers électriques, de puissance équivalente, qui comprend notamment :

La Renault Mégane e-Tech : 220 ch, de 39 500 € à 43 000 €

La Volkswagen ID.3 : 170 à 326 ch, de 34 990 € à 52 690 €

La Citroën Ë:C4 : 136 à 156 ch, de 33 850 € à 38 000 €

La BYD Dolphin : 204 ch, de 34 990 € à 36 990 €