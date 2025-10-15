Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Nissan Leaf 3

Essai

La Nissan Leaf de retour dans le game. Pour tout rafler ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

0  

3. Rien ne manque à l'équipement de la dernière Nissan Leaf

 

La Nissan Leaf de retour dans le game. Pour tout rafler ?

La Leaf 2026 arrive avec quatre niveaux d'équipement distincts, dont les noms sont bien connus puisqu'ils reprennent ce qui se trouve sur d'autre modèles de la gamme, à savoir Engage, Engage+, Advance et Evolve. La liste complète des équipements n'a pas été officiellement communiquée, mais on nous a montré une image de la montée en gamme, avec les principaux équipements supplémentaires à chaque finition supérieure. Une image valant mieux que mille mots, voici celle illustrant la gamme.

La Nissan Leaf de retour dans le game. Pour tout rafler ?

Le point techno

La Dernière Leaf ne fait objectivement pas extrêmement mieux que la génération remplacée, qui était déjà costaude sur les aides à la conduite. Mais cette dernière génération, en adoptant un système multimédia fourni par Google, embarque avec elle tout l'écosystème connecté du géant américain, avec l'accès à Google Maps, Google Play Store et ses 70 applications disponibles à date, et à Google Assistant pour à la fois parler à la voiture et faire des recherches internet vocalement.

Le système de caméras 360°, et sa vue "capot transparent" est aussi inédite. Enfin, la disponibilité de la charge bidirectionnelle, et la préparation pour la V2G montre qu'elle n'est pas "en retard" niveau technologies par rapport aux autres modèles généralistes.

Enfin l'application smartphone Nissan Connect permet de gérer à distance l'auto, son emplacement, sa fermeture, son préchauffage (y compris sièges et volant désormais), sa charge, etc.

Page précédente
Page suivante

Photos (60)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Nissan Leaf 3

Nissan Leaf 3

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité