La Leaf 2026 arrive avec quatre niveaux d'équipement distincts, dont les noms sont bien connus puisqu'ils reprennent ce qui se trouve sur d'autre modèles de la gamme, à savoir Engage, Engage+, Advance et Evolve. La liste complète des équipements n'a pas été officiellement communiquée, mais on nous a montré une image de la montée en gamme, avec les principaux équipements supplémentaires à chaque finition supérieure. Une image valant mieux que mille mots, voici celle illustrant la gamme.

Le point techno

La Dernière Leaf ne fait objectivement pas extrêmement mieux que la génération remplacée, qui était déjà costaude sur les aides à la conduite. Mais cette dernière génération, en adoptant un système multimédia fourni par Google, embarque avec elle tout l'écosystème connecté du géant américain, avec l'accès à Google Maps, Google Play Store et ses 70 applications disponibles à date, et à Google Assistant pour à la fois parler à la voiture et faire des recherches internet vocalement.

Le système de caméras 360°, et sa vue "capot transparent" est aussi inédite. Enfin, la disponibilité de la charge bidirectionnelle, et la préparation pour la V2G montre qu'elle n'est pas "en retard" niveau technologies par rapport aux autres modèles généralistes.

Enfin l'application smartphone Nissan Connect permet de gérer à distance l'auto, son emplacement, sa fermeture, son préchauffage (y compris sièges et volant désormais), sa charge, etc.