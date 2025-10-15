Pour cet essai, nous avons pris le volant d'une version haut de gamme Evolve avec sa grosse batterie de 75 kWh de capacité. Sur le papier, elle peut offrir jusqu'à 622 km d'autonomie, soit plus que ce qui était annoncé il y a quelques mois (604 km). Elle a donc mais ça c'est avec la finition d'entrée de gamme et les plus petites jantes de 18 pouces... Avec notre version haut de gamme forcément plus lourde (elle peut grimper à près de 1 950 kg), accompagnée de ses jantes de 19 pouces en 235 de large, ce qui est une aberration pour un VE, ce sera forcément moins, mais les valeurs pour chaque version ne nous ont pas été communiquées, faute d'homologation.

En tout cas, ce qui frappe en premier lieu avec cette Leaf 3, c'est son niveau de confort. Elle absorbe les irrégularités avec bonheur, et les dos-d'âne sont avalés avec beaucoup de douceur. Ceci dit, les jantes en 19 pouces cognent un peu sur les nids de poule et les raccords, mais seulement là, et il n'y a rien de rédhibitoire. La plateforme CMF-EV identique à la Renault Mégane adopte ici des suspensions et des réglages plus souples que dans la française. Mais malgré tout adaptés à l'Europe, c'est-à-dire que sur d'autres marchés (Japon, USA...), elle sera encore plus souple.

Confort d'amortissement donc, mais aussi confort auditif. Les bruits de la route sont bien filtrés, tout comme les bruits en provenance de la machine électrique. Seuls quelques bruits d'air, acceptables, apparaissent au-delà de 115 km/h sur autoroute.

Une consommation un peu décevante

Bien sûr, en ayant poussé le curseur côté confort, le dynamisme de conduite est oblitéré, mais la Leaf ne démérite pas pour autant et ne se vautre pas dans les virages, elle est même assez saine dans ses réactions, et l'arrière se place tout seul en courbes serrées.

Les bémols viendront des performances et de la consommation. Les premières sont un peu décevantes en sensations, malgré les 218 ch et 355 Nm à disposition, fournis par un moteur repris du Qashqai e-Power. Bien sûr c'est très suffisant au quotidien, mais la seconde génération de Leaf, de puissance équivalente, était dans mon souvenir plus punchy. Il faut dire que son 0 à 100 était abattu en 6,9, alors qu'ici il faut 7,6 s. Même le mode Sport n'arrive pas à effacer cette impression de régression au volant. A noter que le "petit" moteur de 177 ch accolé à la petite batterie de 52 kWh mettra lui une seconde pleine de plus pour l'exercice (8,6 s.). On sent ici l'influence du poids en hausse par rapport à la 2e génération, à cause d'une batterie plus conséquente.

Et la consommation, annoncée officiellement à 13,8 kWh, tourne en réalité plutôt autour de 15,5 kWh/100 (la consommation moyenne a baissé après que j'ai dit 16,6 kWh dans la vidéo), en ayant emprunté beaucoup de routes secondaires, de la ville, et un peu d'autoroute a 110 km/h. C'est finalement pas si mal, même si on s'attendait à moins malgré tout. Car avec une telle consommation moyenne, imposssible de dépasser les 485 km d'autonomie totale. Par ailleurs, Nissan est plutôt transparent sur les autonomies annoncées "dans la vraie vie". En effet, la marque, au-delà des 622 km en mixte WLTP, annonce 330 km d'autonomie à 130 sur autoroute, et 430 km en roulant à 110 km/h.

Côté direction, rien à dire, son calibrage d'assistance n'est ni trop souple, ni trop dur, et le diamètre de braquage de 10,8 m est tout à fait correct, et permet même de ne pas perdre de temps en manoeuvres. Côté freinage c'est correct également en puissance, malgré une pédale un peu spongieuse et qui peut parfois changer de consistance en cours de freinage. On a connu pire cependant. On peut régler la régénération sur 4 niveaux via des palettes au volant. Un mode One Pedal existe, pratique surtout en ville...

Et un mode "auto", qui réagit à la circulation et aux routes empruntées (si le GPS est en route) est aussi disponible. Il se sert de la caméra et de la topographie, pour augmenter la régénération, et donc freiner, à l'approche d'un rond-point ou d'un virage serré. Mais sur la Leaf, il a tendance à planter les freins un peu au dernier moment, ça peut surprendre...Les systèmes équivalents chez BMW, Mercedes, Volkswagen, sont moins brutaux.

Globalement, sur la route, cette dernière Leaf est agréable, c'est un point à mettre à son actif...