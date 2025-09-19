Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Skoda Elroq

Essai

Le Skoda Elroq RS est-il électrisant ?

Stéphane Schlesinger

5. La fiche technique de la Skoda Elroq RS

 

Le Skoda Elroq RS est-il électrisant ?

Les chiffres clés

Skoda Elroq 340 BATTERIE RS
Généralités  
Finition RS
Date de commercialisation 07/05/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,48 m
Largeur sans rétros 1,88 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 470 L
Volume de coffre maxi 1 580 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 230 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 679 Nm
Puissance moteur 340 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 523 km
Capacité batterie 84 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.4 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
