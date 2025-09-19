5. La fiche technique de la Skoda Elroq RS
Les chiffres clés
|Skoda Elroq 340 BATTERIE RS
|Généralités
|Finition
|RS
|Date de commercialisation
|07/05/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,48 m
|Largeur sans rétros
|1,88 m
|Hauteur
|1,63 m
|Empattement
|2,76 m
|Volume de coffre mini
|470 L
|Volume de coffre maxi
|1 580 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 230 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|679 Nm
|Puissance moteur
|340 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|523 km
|Capacité batterie
|84 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|5.4 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
