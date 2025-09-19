4. Que vaut le Skoda Elroq RS face la concurrence ?
Le Skoda Elroq RS (340 ch, à partir de 50 380 €) s’évalue dans la catégorie des SUV moyens électriques de plus de 300 ch qui compte :
BMW iX1 xDrive30 (313 ch, dès 57 300 €)
Ford Explorer EV Pack Premium (340 ch, dès 53 900 €)
Peugeot 3008 Dual Motor First Edition (325 ch, dès 53 990 €)
Volvo EX30 Twin Performance Plus (428 ch, 50 850 €)
Xpeng G6 (470 ch, dès 50 990 €)
|Skoda Elroq RS
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,2 /20
