Skoda Elroq

Essai

Le Skoda Elroq RS est-il électrisant ?

Stéphane Schlesinger

4. Que vaut le Skoda Elroq RS face la concurrence ?

 

Le Skoda Elroq RS est-il électrisant ?

Le Skoda Elroq RS (340 ch, à partir de 50 380 €) s’évalue dans la catégorie des SUV moyens électriques de plus de 300 ch qui compte :

BMW iX1 xDrive30 (313 ch, dès 57 300 €)

Ford Explorer EV Pack Premium (340 ch, dès 53 900 €)

Peugeot 3008 Dual Motor First Edition (325 ch, dès 53 990 €)

Volvo EX30 Twin Performance Plus (428 ch, 50 850 €)

Xpeng G6 (470 ch, dès 50 990 €)

Skoda Elroq RS
Budget
  • 6.4
Pratique
  • 6.67
Rapport prix/équipements
  • 7.5
Sur la route
  • 7.86
Sécurité
  • 6.5
Autonomie
  • 7.67
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
