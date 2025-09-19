Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La concurrence : plus chère si elle est directe

Par son encombrement, sa puissance et sa définition sportive, le Skoda Elroq RS (340 ch, dès 50 380 €) constitue une offre singulière. Si on cherche un SUV électrique puissant, relativement compact et doté de deux moteurs, on trouve d’abord un inattendu clone technique à l’encombrement similaire : le Ford Explorer EV Pack Premium (53 900 €). On peut aussi s’intéresser au Peugeot 3008 Dual Motor First Edition (53 990 €), un peu moins musclé à 325 ch et limité à 73 kWh en batterie. Mais sa dotation de série inclut le toit panoramique. Si on n’est pas regardant sur la longueur du véhicule, le Xpeng G6 retient l’attention : il n’est pas plus logeable, mais autrement puissant (470 ch) et à peine plus onéreux. Un cran aussi par son tarif (57 300 €) parce qu’il est positionné comme un premium, le BMW iX1 xDrive30 avance une jolie cavalerie (313 ch), mais sa batterie est nettement plus petite (64,8 kWh). Enfin, le Volvo EX30 Twin Performance, fort de 428 ch, est nettement plus véloce que le Skoda, mais aussi plus petit. On peut aussi considérer les Tesla Model Y et Cupra Tavascan VZ, sauf que ceux-ci entrent plutôt en concurrence avec l’Enyaq RS, dont l’Elroq est en gros une variante raccourcie.

À retenir : une auto de niche mais pertinente

Il n’y a rien de majeur à reprocher à l’Elroq RS, très homogène. Voici un SUV électrique aux belles performances, dynamiquement efficace, mais tout de même confortable, agréable à conduire, bien équipé, pratique, spacieux et proposé à un prix compétitif dans l’absolu. Si on est à la tête d’une petite famille sans accepter de renoncer au plaisir au volant, le RS est un bon choix, d’autant qu’il ne coûte que 2 300 € de plus que la version x85 Sportline moins puissante et équipée. Cela dit, on aurait aimé une ergonomie légèrement plus soignée et surtout un poids moins déraisonnable, ce qui aurait permis de meilleurs chronos et un comportement routier plus vif. En gros, un peu d’Elroq’n roll…

Caradisiac a aimé

  • Les bonnes performances
  • L’habitabilité attractive
  • Le comportement routier extrêmement sûr
  • L’équipement globalement riche
  • Le coffre bien pensé
  • Les aspects pratiques astucieux

  • L’autonomie convenable

  • La consommation acceptable

Caradisiac n'a pas aimé

  • L’ergonomie perfectible

  • Le poids très élevé
  • L’absence de folie

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
340 BATTERIE RS 0 (wltp) 50 380 €  €
