Skoda Elroq

Essai

Le Skoda Elroq RS est-il électrisant ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

0  

2. Le Skoda Elroq RS propose un équipement très riche, mais…

 

Proposé en une seule version (50 380 €, 340 ch), le Skoda Elroq RS affiche un prix facial élevé, mais son équipement de série se révèle riche. De série, il inclut des éléments devenus assez standard comme la clim auto bizone, l’écran tactile multifonctions (13 pouces), les instruments TFT configurables, les modes de conduite, le hayon motorisé, la caméra de recul, le GPS avec planificateur d’itinéraire et la sono. Mais il ajoute quelques accessoires plutôt raffinés, comme la direction progressive alliée à l’amortissement piloté DCC, le siège avant gauche à réglages électriques avec fonction massage, ou encore les projecteurs Full Matrix LED. On s’étonne dans ce contexte d’avoir à remettre la main à la poche pour obtenir la pompe à chaleur…

Le point techno

De série, l’Elroq RS dispose d’aides à la conduite complète, comprenant le centrage sur la voie, le ralentissement automatique avant un virage ou un rond-point, le régulateur de vitesse actif avec fonction embouteillages, ou encore l’arrêt d’urgence en cas de malaise du conducteur avec appel automatique des secours.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 340 BATTERIE RS

Equipements de sécurité

  • Antidémarrage électronique

  • Feux AR antibrouillard

  • Contrôle de la pression de pneus

  • Assistance 24 /24 H pendant 7 ans

  • Airbags frontaux conducteur et passager AV (dont passager déconnectable)

  • Détecteur de fatigue

  • Phares AV Full Matrix LED avec système d&#039;éclairage auto-adaptatif AFS, feux antibrouillard avec

  • Radars de stationnement AV/AR avec assistance à la manoeuvre

  • Side Assist : détecteur d&#039;angle-mort

  • Détecteur de pluie et de lumière

  • Fixations &#039;&#039;ISOFIX&#039;&#039; + Top tether aux places extérieures AR pour sièges enfant

  • Fixations &#039;&#039;ISOFIX&#039;&#039; place passager AV pour sièges enfant

  • ESC (incluant ABS, EBD, MSR, ASR, XDS+, HBA, DSR et MKB)

  • Alarme antivol - protection volumétrique de l&#039;habitacle et anti-remorquage

  • Airbag central AV entre les 2 sièges, airbags latéraux (thorax) dans les sièges AV et AR

  • Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs, fonction &#039;&#039;Coming Home&#039;&#039; et &#039;&#039;Leaving Home&#039;&#039;

  • Feux AR LED avec clignotants à défilement

  • Kessy Advanced avec alarme

Equipements de confort

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Ceintures de sécurité AV à 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs

  • Lunette AR dégivrante

  • Accoudoir central AR avec porte-gobelets

  • Accoudoir central AV

  • Ceintures de sécurité AR 3 points

  • Entourage des vitres noir glossy

  • Système de téléphonie Bluetooth

  • Aumônières au dos des sièges AV avec emplacement pour smartphone

  • Palettes au volant pour sélection du freinage régénératif

  • Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire

  • Climatisation automatique bi-zone Climatronic

  • Coques de rétroviseurs extérieurs noir glossy

  • Pare-brise athermique

  • Bacs de rangement dans les portes AV et AR (pour une bouteille de 1,5l)

  • Sièges AV chauffants, réglables séparément

  • Siège passager réglable en hauteur manuellement, et supports lombaires à réglage manuel

  • DAB (digital audio broadcasting) - Radio numerique

  • Vitres électriques AV - AR avec système anti-pincement

  • Couvre coffre avec filet de rangement pour câble de recharge

  • Vitres et lunette AR surteintées avec vitres AV acoustiques

  • Ecran d&#039;info-divertissement 13&#039;&#039;

  • Système de navigation

  • Banquette AR non divisée et dossiers divisés rabattables (2/3 - 1/3)

  • Avertisseur visuel et sonore de ceinture de sécurité non-bouclée

  • Régulateur de vitesse adaptatif/prédictif ACC

  • Console centrale AV intégrant un espace de rangement et 2 porte-gobelets

  • Compartiments de rangement dans l&#039;accoudoir central AV

  • Compartiment de rangement à gauche sous le volant

  • Compartiments de rangement dans le coffre à gauche et à droite

  • Compartiment de rangement sous la console centrale

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Compartiment de rangement amovible sur le tunnel AR

  • Siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire, soutien lombaire électrique

  • Sièges sport confort à l&#039;AV

  • Appuie-tête AV intégrés dans les sièges sport, non réglables

  • Dispositif Phonebox : recharge par induction (jusqu&#039;à 15 W) et ventilation active pour un téléphone

  • Volant 3 branches sport en cuir multifonctions chauffant avec palettes, détection des mains

  • Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables et réglables électriquement

Esthétique / Carrosserie

  • Eclairages dans le ciel de toit à AV et à AR

  • Jantes en alliage 20&#039;&#039; Draconis noires avec inserts aéro (AV 235/50 R20 et AR 255/45 R20)

  • Peintures unies

  • Ciel de toit noir

Autres équipements

  • Prise 12 V dans le coffre

  • Garantie 2 ans / kilométrage illimité

  • Freins à disques AV

  • Kit anti-crevaison

  • Système de récuperation d&#039;énergie au freinage

  • Freins à tambours AR

  • Porte tickets sur le pare-brise

  • 3 Appuie-têtes AR

  • Frein à main électrique

  • Tapis de coffre

  • Commande vocale

  • Caméra de recul

  • Protection des passages de roue AV/AR noir mat (plastique)

  • Appel d&#039;urgence - Ecall

  • Préparation attelage

  • Tapis de sol textile AV/AR

  • Range-parapluie dans les portes AV (incluant un parapluie côté conducteur)

  • Gratte-givre dans le hayon de coffre

  • 8 HP

  • Génerateur de son e-noise

  • Seuils de portes AV

  • Driving Mode Select : Sélection du mode de conduite

  • Batterie garantie 8 ans ou 160000 km (à au moins 70 % de sa capacité d&#039;origine)

  • Traffic Sign Recognition (Système de reconnaissance des panneaux de signalisation)

  • Hayon de coffre électrique incluant ouverture mains-libres (Virtual Pedal)

  • Sécurité enfants aux portes AR (électrique)

  • Pédalier look aluminium

  • Front Assist

  • Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)

  • Poignées de maintien AV et AR

  • Essuie-glace AV à intermittence incluant des buses de lavage

  • Traffic Jam Assist avec Travel Assist: assistant de conduite en embouteillage

  • Turn Assist

  • Emergency Assist:

  • Cable de recharge Mode 3 (32 A)

  • Care connect + Infotainment Online 3 ans

  • Pare-soleils AV éclairés avec miroir de courtoisie

  • Mesures de réduction du bruit

  • Face AV &quot;Tech-Deck&quot;

  • Bas de caisse noir mat (plastique)

  • Détails intérieur en Unique dark chrome (rendu alu mat)

  • Digital Cockpit 5,3&quot; : compteurs digitaux personnalisables

  • Proactive Service + iV Remote Services Lifetime

  • Remote access (service à distance) + Infotainment Online 3 ans

  • 2 prises USB-C 45W à l&#039;AV (recharge et transfert de données) et 2 prises USB-C 45W à AR

  • Crew protect Assist

  • Lane Assist + (Travel Assist) : maintien du véhicule au centre de la voie

  • Boîte à gants inférieure côté passager fermée et éclairée

  • Plancher de chargement variable avec cargo-élément et organisateur de coffre

  • Eclairage dans le coffre (2 lampes)

  • Eclairage au niveau des poignées de porte intérieures AV/AR et catadioptres au niveau des portes

  • Essuie-glace AR incluant buse de lavage

  • Lettrage AV et AR noir glossy

  • Rampes de pavillon noir glossy

  • Insert décoratif effet carbone sur planche de bord / contreportes.

  • Inserts de pare-chocs AV/AR noir glossy

  • Eclairage d’ambiance intérieur personnalisable (tableau de bord, contre portes AV/AR et éclairage

  • Badge RS sur les ailes AV

  • Pare-chocs AV/AR couleur noir mat (plastique) spécifique RS

  • Boîte de vitesse automatique à variaton continue (1 rapport)

  • Verouillage centralisé

  • Avertisseur 2 tons

  • Eclairage de l&#039;espace aux pieds AV/AR

  • Pack Drive

  • Bandeau lumineux entre les phares AV

  • Crochets de fixation dans le coffre

  • Design intérieur RS Lounge

Options disponibles

  • Extensions de garantie +2 ans / 60000 km

     : 

    550 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 150000 km

     : 

    1290 €

  • Extensions de garantie +1 an / 150000 km

     : 

    650 €

  • Extensions de garantie +1 an / 60000 km

     : 

    500 €

  • Extensions de garantie +1 an / 100000 km

     : 

    550 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 100000 km

     : 

    700 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 150000 km

     : 

    850 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 100000 km

     : 

    890 €

  • Crochet d'attelage pivotant, déverrouillable électriquement

     : 

    710 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1100 €

  • Jantes en alliage 21'' Vision anthracite avec inserts aéro (235/45 R21 VA, 255/40 R21 HA)

     : 

    810 €

  • Toit noir

     : 

    670 €

  • Peinture métallisée Noir Magic

     : 

    700 €

  • Peintures métallisées Blanc Lune

     : 

    700 €

  • Peintures métallisées Bleu Racing

     : 

    700 €

  • Peintures métallisées Gris Graphite

     : 

    700 €

  • Peintures métallisées Gris Diamant

     : 

    700 €

  • Peinture unie spéciale Gris Perle

     : 

    700 €

  • Peinture unie spéciale Vert Mamba

     : 

    700 €

  • Peinture unie spéciale Vert Timiano

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Premium Rouge Velvet

     : 

    1100 €

Sommaire

Lire aussi

Mots clés :

En savoir plus sur : Skoda Elroq

Skoda Elroq

