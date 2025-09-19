2. Le Skoda Elroq RS propose un équipement très riche, mais…
Proposé en une seule version (50 380 €, 340 ch), le Skoda Elroq RS affiche un prix facial élevé, mais son équipement de série se révèle riche. De série, il inclut des éléments devenus assez standard comme la clim auto bizone, l’écran tactile multifonctions (13 pouces), les instruments TFT configurables, les modes de conduite, le hayon motorisé, la caméra de recul, le GPS avec planificateur d’itinéraire et la sono. Mais il ajoute quelques accessoires plutôt raffinés, comme la direction progressive alliée à l’amortissement piloté DCC, le siège avant gauche à réglages électriques avec fonction massage, ou encore les projecteurs Full Matrix LED. On s’étonne dans ce contexte d’avoir à remettre la main à la poche pour obtenir la pompe à chaleur…
Le point techno
De série, l’Elroq RS dispose d’aides à la conduite complète, comprenant le centrage sur la voie, le ralentissement automatique avant un virage ou un rond-point, le régulateur de vitesse actif avec fonction embouteillages, ou encore l’arrêt d’urgence en cas de malaise du conducteur avec appel automatique des secours.
Equipements et options
Version : 340 BATTERIE RS
Equipements de sécurité
Antidémarrage électronique
Feux AR antibrouillard
Contrôle de la pression de pneus
Assistance 24 /24 H pendant 7 ans
Airbags frontaux conducteur et passager AV (dont passager déconnectable)
Détecteur de fatigue
Phares AV Full Matrix LED avec système d'éclairage auto-adaptatif AFS, feux antibrouillard avec
Radars de stationnement AV/AR avec assistance à la manoeuvre
Side Assist : détecteur d'angle-mort
Détecteur de pluie et de lumière
Fixations ''ISOFIX'' + Top tether aux places extérieures AR pour sièges enfant
Fixations ''ISOFIX'' place passager AV pour sièges enfant
ESC (incluant ABS, EBD, MSR, ASR, XDS+, HBA, DSR et MKB)
Alarme antivol - protection volumétrique de l'habitacle et anti-remorquage
Airbag central AV entre les 2 sièges, airbags latéraux (thorax) dans les sièges AV et AR
Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs, fonction ''Coming Home'' et ''Leaving Home''
Feux AR LED avec clignotants à défilement
Kessy Advanced avec alarme
Equipements de confort
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Ceintures de sécurité AV à 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs
Lunette AR dégivrante
Accoudoir central AR avec porte-gobelets
Accoudoir central AV
Ceintures de sécurité AR 3 points
Entourage des vitres noir glossy
Système de téléphonie Bluetooth
Aumônières au dos des sièges AV avec emplacement pour smartphone
Palettes au volant pour sélection du freinage régénératif
Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire
Climatisation automatique bi-zone Climatronic
Coques de rétroviseurs extérieurs noir glossy
Pare-brise athermique
Radars de stationnement AV/AR avec assistance à la manoeuvre
Bacs de rangement dans les portes AV et AR (pour une bouteille de 1,5l)
Sièges AV chauffants, réglables séparément
Siège passager réglable en hauteur manuellement, et supports lombaires à réglage manuel
DAB (digital audio broadcasting) - Radio numerique
Vitres électriques AV - AR avec système anti-pincement
Couvre coffre avec filet de rangement pour câble de recharge
Vitres et lunette AR surteintées avec vitres AV acoustiques
Ecran d'info-divertissement 13''
Système de navigation
Banquette AR non divisée et dossiers divisés rabattables (2/3 - 1/3)
Fixations ''ISOFIX'' + Top tether aux places extérieures AR pour sièges enfant
Fixations ''ISOFIX'' place passager AV pour sièges enfant
Avertisseur visuel et sonore de ceinture de sécurité non-bouclée
Régulateur de vitesse adaptatif/prédictif ACC
Airbag central AV entre les 2 sièges, airbags latéraux (thorax) dans les sièges AV et AR
Console centrale AV intégrant un espace de rangement et 2 porte-gobelets
Compartiments de rangement dans l'accoudoir central AV
Compartiment de rangement à gauche sous le volant
Compartiments de rangement dans le coffre à gauche et à droite
Compartiment de rangement sous la console centrale
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Compartiment de rangement amovible sur le tunnel AR
Siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire, soutien lombaire électrique
Sièges sport confort à l'AV
Appuie-tête AV intégrés dans les sièges sport, non réglables
Dispositif Phonebox : recharge par induction (jusqu'à 15 W) et ventilation active pour un téléphone
Volant 3 branches sport en cuir multifonctions chauffant avec palettes, détection des mains
Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables et réglables électriquement
Esthétique / Carrosserie
Eclairages dans le ciel de toit à AV et à AR
Jantes en alliage 20'' Draconis noires avec inserts aéro (AV 235/50 R20 et AR 255/45 R20)
Peintures unies
Ciel de toit noir
Autres équipements
Prise 12 V dans le coffre
Garantie 2 ans / kilométrage illimité
Freins à disques AV
Kit anti-crevaison
Système de récuperation d'énergie au freinage
Freins à tambours AR
Porte tickets sur le pare-brise
3 Appuie-têtes AR
Frein à main électrique
Tapis de coffre
Commande vocale
Caméra de recul
Protection des passages de roue AV/AR noir mat (plastique)
Appel d'urgence - Ecall
Préparation attelage
Tapis de sol textile AV/AR
Range-parapluie dans les portes AV (incluant un parapluie côté conducteur)
Gratte-givre dans le hayon de coffre
8 HP
Génerateur de son e-noise
Seuils de portes AV
Driving Mode Select : Sélection du mode de conduite
Batterie garantie 8 ans ou 160000 km (à au moins 70 % de sa capacité d'origine)
Traffic Sign Recognition (Système de reconnaissance des panneaux de signalisation)
Hayon de coffre électrique incluant ouverture mains-libres (Virtual Pedal)
Sécurité enfants aux portes AR (électrique)
Pédalier look aluminium
Front Assist
Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)
Poignées de maintien AV et AR
Essuie-glace AV à intermittence incluant des buses de lavage
Traffic Jam Assist avec Travel Assist: assistant de conduite en embouteillage
Turn Assist
Emergency Assist:
Cable de recharge Mode 3 (32 A)
Care connect + Infotainment Online 3 ans
Pare-soleils AV éclairés avec miroir de courtoisie
Mesures de réduction du bruit
Face AV "Tech-Deck"
Bas de caisse noir mat (plastique)
Détails intérieur en Unique dark chrome (rendu alu mat)
Digital Cockpit 5,3" : compteurs digitaux personnalisables
Proactive Service + iV Remote Services Lifetime
Remote access (service à distance) + Infotainment Online 3 ans
2 prises USB-C 45W à l'AV (recharge et transfert de données) et 2 prises USB-C 45W à AR
Crew protect Assist
Lane Assist + (Travel Assist) : maintien du véhicule au centre de la voie
Boîte à gants inférieure côté passager fermée et éclairée
Plancher de chargement variable avec cargo-élément et organisateur de coffre
Eclairage dans le coffre (2 lampes)
Eclairage au niveau des poignées de porte intérieures AV/AR et catadioptres au niveau des portes
Essuie-glace AR incluant buse de lavage
Lettrage AV et AR noir glossy
Rampes de pavillon noir glossy
Insert décoratif effet carbone sur planche de bord / contreportes.
Inserts de pare-chocs AV/AR noir glossy
Eclairage d’ambiance intérieur personnalisable (tableau de bord, contre portes AV/AR et éclairage
Badge RS sur les ailes AV
Pare-chocs AV/AR couleur noir mat (plastique) spécifique RS
Boîte de vitesse automatique à variaton continue (1 rapport)
Verouillage centralisé
Avertisseur 2 tons
Eclairage de l'espace aux pieds AV/AR
Pack Drive
Bandeau lumineux entre les phares AV
Crochets de fixation dans le coffre
Design intérieur RS Lounge
Options disponibles
-
Extensions de garantie +2 ans / 60000 km:
550 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 150000 km:
1290 €
-
Extensions de garantie +1 an / 150000 km:
650 €
-
Extensions de garantie +1 an / 60000 km:
500 €
-
Extensions de garantie +1 an / 100000 km:
550 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 100000 km:
700 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 150000 km:
850 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 100000 km:
890 €
-
Crochet d'attelage pivotant, déverrouillable électriquement:
710 €
-
Pompe à chaleur:
1100 €
-
Jantes en alliage 21'' Vision anthracite avec inserts aéro (235/45 R21 VA, 255/40 R21 HA):
810 €
-
Toit noir:
670 €
-
Peinture métallisée Noir Magic:
700 €
-
Peintures métallisées Blanc Lune:
700 €
-
Peintures métallisées Bleu Racing:
700 €
-
Peintures métallisées Gris Graphite:
700 €
-
Peintures métallisées Gris Diamant:
700 €
-
Peinture unie spéciale Gris Perle:
700 €
-
Peinture unie spéciale Vert Mamba:
700 €
-
Peinture unie spéciale Vert Timiano:
700 €
-
Peinture métallisée Premium Rouge Velvet:
1100 €
