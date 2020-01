Nouveautés 2020 – SUV Citadins

Janvier

Ford Puma

Petit nouveau dans la catégorie, le Ford Puma est déjà un sérieux outsider pour les Peugeot 2008 et Renault Captur qui viennent d’être renouvelés. Ses principaux atouts, une très bonne habitabilité, une capacité de chargement généreuse avec 456 litres et une base technique connue, celle de la Ford Fiesta. Ce qui devrait lui garantir une belle tenue de route. Pour le moment, ce modèle de conquête est proposé avec des motorisations hybrides, il s’agit d’hybride léger avec un alterno-démarreur de 48 V qui vient aider les moteurs essence Ecoboost de 125 et 155 ch à boîte manuelle à six rapports. Viendront plus tard un moteur essence non hybride, une boîte double embrayage 7 rapports et un bloc diesel de 120 ch. Proposé pour le moment en finitions haut de gamme Titanium et ST Line X, le Ford Puma fait le plein de technologie avec aide au maintien dans la voie et détection des bas-côtés, aide au stationnement arrière, reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse, freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, feux à LED, jantes 17 pouces, sièges avant massants, système de navigation sur écran tactile 8 pouces, recharge des téléphones par induction, etc. Les tarifs commencent à partir de 22 900 € pour un 1.0 Ecoboost mHEV 125 ch Titanium.

Peugeot 2008

Changement d’ère pour le tout nouveau Peugeot 2008 qui arrive en concession. Il reprend la base technique de la nouvelle Peugeot 208 et se dote lui aussi d’une motorisation 100 % électrique de 136 ch (Peugeot e-2008). Le style de la nouvelle génération de Peugeot 2008 n’a plus rien à voir avec celle qui l’a précédé, le petit nouveau affichant de vraies caractéristiques de SUV (il s’agit d’un mini Peugeot 3008), alors que le Peugeot 2008 “1“ était plutôt un break surélevé. Produit à Vigo en Espagne (précédemment, c’était en France à Mulhouse), le Peugeot 2008 "2" est plus grand que le "1" et affiche désormais un gabarit conséquent avec 4,30 m de long. Cet accroissement des cotes n’améliore pas, hélas, l’habitabilité du véhicule. Ce véhicule est disponible à partir de 21 500 €. En plus de la motorisation électrique, on dispose d’un choix important de moteurs thermiques : trois blocs essence (100, 130 et 155 ch) et deux diesels de 100 et 130 ch.

Renault Captur

Par rapport à Peugeot qui a transformé totalement son Peugeot 2008, Renault pour son Renault Captur a préféré conserver un style proche entre les deux générations de son crossover citadin. Cela ne veut pas dire que le Renault Captur "2" ne change pas, loin de là. Mais on peut dire qu’il se bonifie. Déjà il utilise une nouvelle plateforme (celle de la Renault Clio 5) et il se dote de motorisations hybrides. Une motorisation hybride rechargeable et une motorisation hybride simple viendront animer la gamme à partir du printemps prochain. Comme le Peugeot 2008, le Renault Captur "2" a grandi de 11 cm et affiche désormais 4,23 m de long. Cela se constate à l’intérieur où il y a un peu plus d’espace pour les occupants du véhicule, le volume de coffre progresse lui aussi avec de 422 litres à 536 litres selon la position de la banquette qui reste coulissante. C’est dans l’habitacle que le changement est d’importance, fini les problèmes de finition et de matériaux bas de gamme, le Renault Captur “2“ monte en gamme. Il en profite pour adopter une nouvelle interface multimédia, l’instrumentation numérique et un maximum d’aides à la conduite. Ce modèle est disponible avec une gamme de trois moteurs essence de 100, 130 et 155 ch, deux diesels de 95 et 115 ch. Il est proposé à partir de 18 600 €.

Juin

Mini Countryman

La marque anglaise prépare le restylage de son Mini Countryman. Un restylage léger qui concernera l’architecture intérieure des projecteurs et des feux arrière, le dessin des boucliers avant et arrière et de la calandre. Sous le capot, les motorisations devraient bénéficier de nouveaux réglages pour baisser la consommation et diminuer les rejets polluants.

Octobre

BMW Urban Cross

La marque munichoise veut encore élargir sa gamme de crossovers et voudrait proposer un modèle positionné sous le BMW X1. Reprenant la base commune des Mini Countryman et BMW X1, ce modèle afficherait 4,10 m de long et viendrait concurrencer l’Audi Q2. Ce modèle disposerait uniquement de moteurs essence trois cylindres et pourrait bénéficier d’une motorisation hybride. Pas question de voir arriver le modèle de production en 2020, mais un concept-car le préfigurant pourrait être dévoilé avant la fin de l’année.

Novembre

Hyundai Venue

Vendu sur le sol américain, le Hyundai Venue pourrait s'inviter sur le sol européen. D’une longueur de 4,04 m, ce modèle est très compact, mais dispose cependant d’un volume de coffre très correct de 530 litres. Aux États-Unis et Canada, il est proposé avec un bloc quatre cylindres essence 1.6, il pourrait exister avec d’autres motorisations chez nous. Bien équipé, ce modèle viendrait animer la large gamme de crossovers de Hyundai qui se compose aujourd’hui des Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe et Hyundai Nexo.

Décembre

Opel Mokka X

Un nouveau Opel Mokka X est d’ores et déjà dans les tuyaux du constructeur allemand. Il devra beaucoup au Peugeot 2008 dont il reprendra le châssis et les motorisations, dont l'électrique de 136 ch. Il sera de la même taille que le modèle actuel (4,28 m) dont la production vient d’être arrêtée et devrait monter en gamme afin de marquer une vraie différence avec l'Opel Crossland X.

Et aussi

Nissan Juke “2“

Bien qu’il soit déjà en concession depuis l’an dernier, on ne peut passer sous silence l’arrivée du nouveau Nissan Juke "2" qui est l’animateur de la catégorie des crossovers citadins depuis 2010. Cette nouvelle mouture affiche de nombreuses améliorations. Modernisée, plus habitable, plus luxueuse, cette nouvelle génération du crossover japonais mérite le détour. Pour le moment l’offre de ce modèle est limitée à un moteur essence de 117 ch, d’autres blocs arriveront cette année. Premier prix à partir de 19 990 €.