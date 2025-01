Nouveautés 2025 : Citadines – Déferlement d’électriques avec les Alpine A290, Cupra Raval, Nissan Micra, Renault Twingo… Mais il reste des moteurs thermiques pour les Fiat Grande Panda, Renault Clio

Janvier

Abarth 600e (Électrique)

La plus puissante de toutes les Abarth de série fait ses débuts commerciaux. L'Abarth 600e est dotée d’un bloc électrique de 240 ch pour la version Turismo, ou affichant 280 ch pour la version Pack Scorpionissima (345 Nm de couple pour les deux), cette auto affiche de belles performances, dont un 0 à 100 km/h en moins de six secondes (5,8 secondes très exactement) avec la série limitée à 1949 exemplaires de la finition Pack Scorpionissima. Afin de donner un peu plus de fun à cette auto, en choisissant la finition la plus haut de gamme on dispose d’une simulation sonore thermique intérieure et extérieure. Les tarifs débutent à 44 900 € pour l''Abarth 600e Turismo, 48 900 € pour la finition Pack Scorpionissima.

Alpine A290 (Électrique)

Ce sont les débuts de commercialisation pour la première Alpine électrique de série. De plus, à peine commercialisée, l’Alpine A290 a profité de ce début d’année pour recevoir avec la Renault 5 E -Tech Electric le prix de voiture de l’année. La petite Alpine A290 est produite à Douai dans le Nord et se distingue de la nouvelle Renault 5 dont elle reprend la base Ampr Small par des motorisations plus puissantes de 180 et 220 ch (la R5 la plus puissante développant 150 ch). Malgré la présence d’une batterie de 52 kWh (autonomie maximale de 380 km), les ingénieurs ont réussi à limiter le poids à moins de 1 600 kg (1 556 kg à vide) pour cette auto qui se montre très efficace, mais un peu sage, comparée à une GTI « thermique ».

Février

Fiat Grande Panda (Thermique et Électrique)

La Fiat Grande Panda devait arriver à la fin de 2024, mais des soucis de logiciels embarqués (dont la cousine Citroën ë-C3 avait déjà eu à pâtir) ne lui ont pas permis de faire ses grands débuts sur le marché à cette date. La marque italienne a donc été obligée, de repousser la date du lancement commercial de son auto qui ne sera disponible au début qu’en électrique avec un moteur de 113 ch et une batterie de 44 kWh (autonomie de 320 km). Le modèle à moteur 1.2 micro-hybride de 100 ch, qui devrait permettre à la marque d'augmenter ses ventes, n’arrivera que quelques mois plus tard. La Fiat Grande Panda comme son nom l’indique n’a plus rien à voir avec une mini-citadine qui l’a précédé puisqu’elle mesure 3,99 m soit deux centimètres de moins que la Citroën C3 dont elle reprend la plateforme. Enfin, rappelons que la Panda actuelle reste au catalogue sous le nom de Panda. Elle existe en deux finitions : Panda et Pandina.

Mars

Hyundai Inster Cross (Électrique)

Elle a une belle bouille la mini-citadine électrique, l'Inster de Hyundai qui s’offre une panoplie de baroudeuse dans sa version Hyundai Inster Cross. Ce modèle électrique se dote de deux motorisations électriques, la première de 97 ch affiche une autonomie de 327 km, la seconde plus puissante de 115 ch dispose d’une autonomie de 370 km. Elle est d’ores et déjà disponible à la commande en quatre ou cinq places avec deux finitions au programme (Creative ou Executive) à partir de 30 450 €.

Avril

MG3 (Thermique)

Alors que la MG3 est disponible depuis l’été dernier en version MG3 Hybrid+ affichant 195 ch de puissance cumulée, elle va recevoir l’aide d’une version thermique dont on ne connaît pas encore les caractéristiques techniques. Ce que l’on sait c’est que ce modèle sera encore plus abordable que la MG3 Hybrid+ qui est affichée au tarif attractif de 19 990 € en version d‘entrée de gamme (finition Standard).

Mai

Lancia Ypsilon HF (Électrique)

C’est un renouveau pour la marque Lancia qui peut compter sur la nouvelle Lancia Ypsilon pour voir la vie en rose. Si cette voiture est disponible en version thermique (hybride de 100 ch) et en électrique de 156 ch, il va exister une version plus sportive appelée Lancia Ypsilon HF. Celle-ci ne sera disponible qu’avec une motorisation électrique de 280 ch. Elle reprendra des éléments techniques de l’Abarth 600e, dont sa motorisation la plus puissante associée à un différentiel mécanique pour mieux faire passer toute cette puissance sur les roues avant.

Juin

Toyota Aygo X/Restylage (Thermique)

Mini-citadine au style baroudeur, la Toyota Aygo X va bénéficier d’un restylage. Dans une catégorie boudée par les constructeurs, la Toyota Aygo X poursuit son petit bonhomme de chemin. C'est pour lui permettre de conserver tout son tonus que la marque va lui offrir un léger lifting, la marque japonaise se contentant de modifications limitées. Ainsi à l’avant, la calandre et le bouclier devraient être légèrement modifiés. Le plus gros changement concernera le capot, il va en effet bénéficier d’une découpe pour accueillir des projecteurs remaniés. Sous ce capot, l’Aygo X devrait conserver son bloc essence 1.0 VVT-i de 72 ch associé avec une boîte manuelle ou auto CVT, tandis que dans l’habitacle il devrait y avoir une mise à jour de l’infodivertissement avec peut-être une offre numérique plus conséquente.

Juillet

Seat Ibiza (Thermique)

Afin de faire durer le plus longtemps possible les modèles thermiques qui composent son catalogue, la marque espagnole Seat ne va pas hésiter à les restyler plusieurs fois. C’est le cas de la citadine Seat Ibiza qui va bénéficier d’un second restylage. C'est à l’occasion de la publication des résultats économiques de Seat SA pour l’année 2023 que le constructeur a précisé son plan produit pour les prochaines années et en particulier les restylages de bon nombre de ses modèles, dont l’Ibiza. En même temps, le constructeur espagnol a dévoilé des images de ces modèles restylés. On peut voir ainsi que l'Ibiza placée à côté du SUV Ateca, bénéficiera de nouveaux projecteurs avec un décrochement à leur base. Ce ne sera pas la seule différence avec l’Ibiza actuelle puisque ce lifting s’assortira d’améliorations techniques.

Août

Renault Clio 6 (Thermique)

L’année 2025 pourrait être l’année du Losange avec la présentation de nouveaux modèles électriques (Renault 5 Turbo 3E, et Twingo E-Tech Electric). Cependant la marque ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et n’envisage plus de laisser de côté les véhicules thermiques. C’est le cas de la sixième génération de Renault Clio qui va voir le jour en 2025 pour être proposée à la vente en 2026. Pour le moment, des prototypes circulent bien camouflés, mais l’on peut se rendre compte que la partie avant s’inspire du concept car Renault Emblème qui a été dévoilé l’an dernier, alors que la partie arrière montre une ligne de toit fuyante, une lunette arrière très inclinée et une partie basse de hayon, très verticale. Sous le capot de cette auto, on trouvera des motorisations thermiques électrifiées, dont un nouveau bloc 1.2 TCe micro-hybride de 115 et 140 ch et de l’hybride auto-rechargeable de 160 ch en haut de gamme. La production de ce modèle devrait débuter en Turquie vers la fin de 2025.

Septembre

Cupra Raval (Électrique)

La future Cupra Raval qui se déplace encore très camouflée sera la vraie rivale de l’Alpine A290. Comme la citadine française, elle bénéficiera d’une offre de plusieurs motorisations électriques dont une de 226 ch pour la version « VZ » la plus sportive. Avec les motorisations moins puissantes, elle pourrait afficher une autonomie de 440 km. Cette auto qui reprend le design des nouveaux modèles Cupra (Terramar et Tavascan), sera assemblée sur la chaîne de Martorell en Espagne. Elle va inaugurer la plateforme MEB Entry du Groupe Volkswagen qui servira également de base à la future Volkswagen ID.2. Cette base technique dispose d’un moteur placé à l’avant qui sera chargé d’entraîner les roues avant et pourrait s’aider pour cela d’un différentiel à glissement limité pour la version « VZ ».

Octobre

Renault Twingo E-Tech Electric (Électrique)

On vient de découvrir au Salon de Bruxelles l’habitacle de la future Renault Twingo E-Tech. Renault devrait profiter de la fin de l’année 2025 pour présenter la version de série de cette auto en avant-première, puisque la commercialisation devrait être effective début 2026. Rappelons que cette petite auto électrique qui reprend les codes stylistiques de la première Renault Twingo commercialisée de 1993 à 2007 pourrait être vendue 20 000 € (hors bonus).

Volkswagen Polo/Restylage (Thermique)

Pour le moment Volkswagen ne pousse pas encore sa Volkswagen Polo à la retraite puisque le constructeur va lui permettre de retrouver un second souffle en la restylant une nouvelle fois. Désormais assemblée en Afrique du Sud, la « fourmi » de Volkswagen va bénéficier de l’assouplissement de la nouvelle norme Euro 7 pour reprendre du poil de la bête. Sur le plan du style, elle ne devrait pas bénéficier d’un profond lifting, mais devrait voir apparaître sous son capot une ou plusieurs motorisations à hybridation légère.

Novembre

Nissan Micra (Électrique)

Un document en fuite sur le Net a donné les premiers éléments du style de la future Nissan Micra électrique qui devrait être proche, en ce qui concerne son design, de la Renault 5 E -Tech Electric. Il est vrai que la citadine japonaise aurait du mal à être complètement différente de la citadine française puisqu’elle va reprendre la même base technique, les mêmes moteurs et sera produite dans la même usine qu’elle, à Douai dans le département du Nord. Avec elle, Nissan peut s’offrir une citadine à moindre coût qui pourrait dans sa gamme recevoir plus tard une déclinaison sportive Nismo.

Volkswagen ID. 2 (Électrique)

Si la Volkswagen ID.2 est prévue pour être commercialisée en 2026, Volkswagen ne devrait pas attendre jusque-là pour présenter la voiture de série en avant-première. Cette auto utilisera la même plateforme que la Cupra Raval, la MEB Entry qui dispose d’un moteur à l’avant. Pour Volkswagen, avec l’ID.2, il s’agit de proposer une citadine à moins de 25 000 € pour qu’elle devienne populaire. Moins abordable, mais aussi plus attractive pour les conducteurs sportifs, une version GTI sera aussi du voyage et elle devrait disposer d’une motorisation électrique de 226 ch.

Décembre

Fiat 500 Torino (Thermique)

Ne jamais dire jamais. C’est ce qui ressort du changement de politique de la marque Fiat qui désirait que la Fiat 500e ne soit disponible qu’en électrique. Malheureusement, face à un ralentissement des ventes des voitures électriques, le constructeur a dû revoir ses plans et la Fiat 500 s’équipera en fin d’année d’un moteur thermique micro-hybride qui pourrait être le bloc 1.2 Puretech de 100 ch qu’utilise déjà la Fiat 600 Hybrid. Grâce au moteur électrique intégré à la boîte de vitesses DCS6 et alimenté en 48 volts, La petite auto pourra effectuer quelques phases de roulage en 100 % électrique, en particulier dans les embouteillages ou pour les manœuvres de stationnement. Pour bien la différencier de la Fiat 500e, la 500 hybride se nommera Fiat 500 Torino.



Renault 5 Turbo 3E (Électrique)

Un concept car, cela reste un concept car, mais celui de la future Renault 5 Turbo électrique semble si abouti que l’on imagine sans mal que la marque au losange pourrait mettre les bouchées doubles pour faire avancer ce projet. C’est pour cela qu’une présentation de la voiture de série en fin d’année, même si la commercialisation n’intervient qu’à la mi-2026, est toujours possible. Pour donner des ailes à cette auto, quitte à faire un peu d’ombre à l’Alpine A290, le constructeur envisage de doter sa Renault 5 Turbo 3E de deux moteurs électriques (provenant du SUV Alpine A390) à l’arrière pour en faire une propulsion de 500 ch et qu’elle effectue un 0 à 100 km/h en moins de trois secondes ! De plus, cette auto qui est faite de fibre de carbone répond à la nouvelle réglementation des rallyes (WRC) qui sera appliquée en 2027, rendant possible l’utilisation de voitures thermiques, hybrides ou électriques. Un retour en Championnat du monde des rallyes pour Renault en 2027 peut donc être envisagé, Luca de Meo patron du Groupe Renault avait d’ailleurs fait un appel du pied à la FIA dans ce sens, puisqu'il lui avait demandé il y a quelques mois qu’elle autorise les WRC 100 % électriques.