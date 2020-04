Présentation vidéo - Hyundai i20 (2020) : de quoi faire de l'ombre aux références

Cette nouvelle I20 etrenne le nouveau style de hyundai

Avec ce nouveau nom de baptême de sportivité sensuelle arrive un style très différent de celui de la génération précédente. Proposant un capot nervuré, des plis de carrosserie, des lignes tendues, l’auto se veut beaucoup plus dynamique. L’arrière cède pour sa part à la mode des feux LED reliés par un bandeau. La i20 pourra se parer d’une des 10 teintes de carrosserie proposées au catalogue, avec un effet toit flottant en option.

Changement complet à l’intérieur également. Des longues lignes horizontales parcourent la planche de bord sur toute sa largeur. Sur la partie haute, là aussi la Hyundai i20 se met à jour avec deux écrans. Un face au conducteur et un latéral, tous deux d’une taille de 10,25 pouces. La compatibilité CarPlay et Android Auto sera assurée. En partie basse, les commandes de climatisation restent traditionnelles.Niveau vie à bord, la i20 affiche ses atouts. Elle bénéficiera selon les versions d’une personnalisation de l’ambiance de l’habitacle, d’un système audio Bose à 8 haut-parleurs, et de la recharge sans fil pour Smartphone. Le coffre gagne 25 litres par rapport à la génération précédente pour atteindre 351 litres.

Les équipements de sécurité ne sont pas oubliés avec entre autres le freinage d’urgence autonome avec détection des cyclistes et des piétons, un régulateur de vitesse adaptatif basé sur la navigation, ou encore un limiteur s’adaptant à la vitesse en vigueur.

Le 1.0 T-GDI adopte

la microhybridation 48V

Niveau mécanique, cette nouvelle Hyundai i20 amène également son lot de nouveautés. On commence par le petit 3 cylindres turbo essence 1.0 T-GDI de 100 ch qui peut recevoir une microhybridation 48V. Certes, cela n'en fait pas une hybride complète comme la Toyota Yaris d'hier et d'aujourd'hui ou la future génération de Honda Jazz. C'est toutefois un système qui se montre déjà très performant pour réduire consommation et émissions de CO2, comme sur la Suzuki Swift. Mais ça n'est pas tout, puisque l'on peut associer ce moteur à une nouvelle boîte de vitesses mécanique à six rapports dite intelligente. Intelligente pourquoi ? Parce qu'elle peut décider d'elle-même de débrayer en phase de décélération pour encore une fois économiser un peu de carburant.

L'i20 d'aujourd'hui a terminé troisième

de notre comparatif... il y a deux mois !

Commercialisée l'été prochain à des tarifs encore inconnus aujourd'hui, la Hyundai i20 de troisième génération arrivera dans une des catégories les plus concurrentielles, celles des citadines polyvalentes où se trouvent notamment les superstars du marché français que sont les Peugeot 208 et Renault Clio. Mais la coréenne n'a aucun complexe à avoir puisque lors de notre dernier comparatif réalisé en début d'année, la présente génération d'i20, plutôt vieillissante car sortie en 2015, a pourtant fini sur la troisième marche du podium derrière les deux françaises, notamment grâce à ses tarifs et à son rapport prix/équipements.