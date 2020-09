Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Peugeot: électrisant

S’il est une marque qui symbolise actuellement le dynamisme de l’automobile française, c’est bien Peugeot dont la gamme compte plusieurs « pépites ». On citera pour commencer la 208, auréolée du titre de voiture de l’année en mars dernier, et qui connaît un bon début de carrière dans le contexte difficile que l’on sait. La marque surfe également avec talent sur la vague des SUV, avec un 2008 de deuxième génération extrêmement réussi et un tandem 3008-5008 qui profite d’un restylage pour attaquer une deuxième partie de carrière que l’on imagine aussi dynamique que la première.

Bien qu’elle peine à s’imposer sur le continent européen, la 508 est un modèle bien né. Question d’image pour ce modèle à mi-chemin des productions généralistes et du premium ? La gamme 508 se verra bientôt coiffée d’une version PSE (pour Peugeot Sport Engineered) dont le bloc hybride rechargeable développe quelques 360 ch, et tout laisse à penser que ce label « écologico-sportif » sera appelé à se développer dans le catalogue dans les mois et années à venir.

Peugeot 208 : la puce "plus"



En bref Citadine Voiture de l’année 2020 Motorisations essence, diesel ou électrique A partir de 15 900 €

La citadine au lion est une réussite à la fois stylistique et technologique, et cela se traduit par un beau dynamisme commercial. Au premier semestre, elle aura presque fait jeu égal avec la reine Clio sur le marché français : 38 884 exemplaires écoulés pour la Renault, et seulement 21 exemplaires de moins pour la Peugeot ! Difficile de faire match plus serré !

Il faut dire que la sochalienne (qui n’est toutefois pas fabriquée en France, point commun qu’elle partage avec la Clio) répond en tout point au cahier des charges assignés à une citadine : design plaisant, compacité, agilité, confort et polyvalence ville/route. Parmi ses « trucs en plus », citons aussi cette étonnante instrumentation 3D (sur les finitions haut de gamme) qui montre le soin apporté à la réalisation du modèle.

Ainsi parée, l’auto pouvait-elle rater le titre de voiture de l’année 2020 qui lui a été décerné en mars dernier ?

Peugeot e-208 : objectif Zoé

En bref Citadine à motorisation électrique Concurrente de la Renault Zoé Plus de 300 km d’autonomie réelle A partir de 32 700 €

Avec l’e-208, Peugeot présente une concurrente sérieuse à la Renault Zoé, modèle électrique le plus vendu en Europe. Outre son style dynamique, la sochalienne fait valoir sa qualité de présentation et une autonomie de 340 km (valeur WLTP) qui s’approche de celle de la Renault (395 km).

A part quelques détails de présentation et l’absence de sorties d’échappement, rien ne distingue cette e-208 de la version thermique classique.

Forte d’une puissance variant de 109 à 136 ch selon le mode de conduite choisi, l’e-208 dispose de batteries li-ion dont la capacité atteint 50 kWh (pour 46 kWh utiles), comme sur tous les autres modèles du groupe PSA reposant sur la plate-forme CMP. On relève au passage que l’ensemble moteur/batteries est garanti 8 ans ou 160 000 km, ce qui peut tranquilliser des acheteurs qui auront investi quelques 32 700 € (hors bonus) dans une citadine. Dans cet esprit, Peugeot précise aussi que les acheteurs de ce modèle pourront aussi louer des modèles thermiques à prix préférentiel, ce qui peut s’avérer intéressant pour les vacances.

Malgré un poids approchant les 1 500 kilos (soit une surcharge d’environ 290 kilos par rapport à la version thermique), cette e-208 fait preuve de brio sur la route avec des accélérations franches, légèrement supérieures à celles de la version PureTech 130 (mais inférieures à celle d’une Zoé), qu’accompagnent des reprises vigoureuses. Le temps de charge varie de 16 h sur une prise 230V classique à moins de 30 minutes (pour du 0-80%) sur une borne à haut débit d’électrons. L’auto a connu un excellent démarrage commercial : Une 208 qui se décline en version 100% électrique, laquelle dépasse les attentes commerciales placées en elle : « pour le moment, c’est deux fois mieux que ce à quoi je m’attendais », confiait ainsi le patron de Peugeot Jean-Philippe Imparato à Caradisiac au printemps dernier.

Peugeot 2008 : tout pour plaire







En bref SUV citadin Leader des ventes de la catégorie en France Motorisations essence, diesel ou électrique A partir de 15 900 €

Quel look ! Dans la vaste catégorie des SUV citadins, à laquelle Caradisiac avait d’ailleurs consacré un grand comparatif en 2018, le 2008 s’illustre par son design étonnamment sportif, notamment quand on le considère de face. L’engin de 4,30 m. en impose, semblant à la fois prêt à dévorer le bitume et ne faire qu’une bouchée de la concurrence, à commencer par les Renault Captur (référence de la catégorie), Citroën C3 Aircross et autres Volkswagen T-Roc, leader des ventes de la catégorie en Europe.

Le 2008 soigne le fond autant que la forme, avec un comportement routier d’excellent niveau, un équipement dernier cri et une présentation intérieure de belle facture. Ses défauts ? On citera une habitabilité arrière quelconque et un volume de chargement qui s’élève à 434 litres en configuration 5 places, valeur qui n’a rien d’extraordinaire dans la catégorie. Et cette valeur ne peut être améliorée par un coulissement de la banquette arrière, contrairement à ce que propose un Renault Captur.

Si le 2008 peut carburer à l’électricité, ce sont encore les versions thermiques essence (100, 130 et 155 ch) et diesel (100 et 130 ch) qui assurent l’essentiel des ventes. A l’heure du choix, nous vous conseillons d’éviter la finition Active pour vous intéresser à la version Allure, dotée de la climatisation automatique, de l'instrumentation numérique 3D, d’un frein à main électrique, de jantes de 17 pouces et d’une caméra de recul.

Peugeot e-2008: branchée







En bref SUV citadin à moteur électrique Motorisations électrique 136 ch Autonomie réelle d’environ 300 km A partir de 37 850 €

Comment différencier l’e-2008 de son homologue thermique ? La version « zéro émission » se reconnaît à son lion bicolore trônant au centre de la calandre et ses logos « e » sur les ailes et le hayon.

Pour le reste, on a bien affaire à la même voiture au style affirmé et aux prestations routières affutées. La bonne nouvelle est que le volume de coffre n’est pas affecté par la greffe du système électrique : on conserve les 434 litres de la version thermique, valeur qui n’a cartes rien d’extraordinaire pour la catégorie, mais nettement supérieure aux 332 litres du Hyundai Kona électrique, seul concurrent direct de ce e-2008.

Facturé à partir de 37 850 € hors bonus, l’e-2008 dispose de 136 ch et d’un couple de 260 Nm et offre une autonomie réelle de 300 km, valeur honorable. De plus, 30 minutes suffisent pour récupérer 80% d’énergie quand on se branche à une borne rapide. Volant en mais, on constate avec plaisir que le surpoids de 300 kilos imposé par la greffe des batteries ne contrarie pas le dynamisme de l’auto.

Dès l’entrée de gamme, on dispose notamment du frein de parking automatique, de la climatisation automatique et du démarrage sans clé. Mais pour profiter du chargeur embarqué monophasé et du câble électrique type 2 qui vous faciliteront grandement la vie, il faut passer à la finition Allure facturée 1 300 € de plus (soit 39 150 € hors bonus et aides diverses).

Peugeot 308 : de beaux restes

En bref Berline compacte Dernière évolution de gamme avant remplacement en 2021 Nouvelle instrumentation numérique Moteurs de 110 à 263 ch

La Peugeot 308 aura plus qu'accompli sa mission, puisque 7 ans après sa présentation, elle demeure la berline compacte la plus vendue en France malgré une concurrence pour le moins affûtée (Ford Focus, lt Mégane, Seat Leon, etc.)

A quelques mois de son départ à la retraie, elle s'offre un dernier lifting consistant en l'adoption d'une instrumentation numérique, à quoi s'ajoutent quelques réaménagements de gamme.

Celle-ci ne comprend plus que trois nveaux de finition (Active, Allure et GT), auxquels s'ajoutent deux séries spéciales Style et Roadtrip à l'équipement (un peu) enrichi.

Le sel Blue HDi 180 tire sa révérence, et on ne trouve en diesel que des blocs développant 100 et 130 ch. Le 1.2 PureTech offre quant à lui 110 ou 130 ch, et la gamme est chapeautée par une bouillonnante déclinaison GTI de 263 ch.

La 308 est disponible à partir de 24 300 € en essence et 25 800 € en diesel. La carrosserie break poursuit sa carrière, avec un surcoût de 950 €.

Peugeot 3008 PHEV : remise en forme(s)

En bref Version restylée du SUV compact leader en France Motorisations hybrides 225 ch 4x2 et 300 ch 4x4 Modifications extérieures et intérieures Commercialisation en fin d'année

Le 3008 est l'incontestable leader de la catégorie des SUV compacts, avec des ventes deux fois et demie supérieures à celles de son principal rival le Renault Kadjar.

Pour autant, il lui faut bien se plier aux joies du restylage pour affronter une concurrence de plus en plus relevée.

Disponible en concessions à la fin de l'année, le 3008 phase II se reconnaît à sa face avant largement striée, et sa calandre placée dans le prolongement des projecteurs. l'inspiration stylistique est à chercher du côté du concept-car Instinct dévoilé par la marque en 2017. Les changements sont plus légers en proue, où l'on relève surtout le montage de feux à leds.

A bord, on ne change pas une formule qui gagne avec juste un écran central dont le format passe de 8 à 10 pouces (comme à bord du 2008) et de nouveaux choix de coloris et matériaux. Parmi les équipements disponibles, on note l'arrivée d'un système de vision nocturne (hérité de la 508) dont la portée atteint 250 mètres.

Le 3008 dispose de deux motorisations hybrides rechargeables, avec 225 ch pour la version à 2 roues motrices et 300 ch pour la version à transmission intégrale Hybrid4. La gamme est complétée par deux blocs essence 1.2 130 ch et 1.6 180 ch, auxquels s'ajoutent le diesel BlueHDi 130 ch (le 180 ch disparaît). La boîte auto EAT8 est fournie d'office avec le moteur essence 180 ch, et propos en option sur les 130 ch. Les premières livraisons de la nouvelle gamme 3008 interviendront en fin d'année.

Peugeot 508 : classe premium

En bref Berline familiale (ou break) Motorisations essence et diesel 130 à 225 ch Version hybride rechargeable 225 ch (54 km d’autonomie électrique) A partir de 33 850 €

Cette 508 de deuxième génération marque une véritable montée en gamme de Peugeot sur le segment des berlines familiales. Avec son style acéré évoquant celui d’un coupé, l’auto continue d’aimanter les regards alors même qu’elle ne fait plus partie des nouveautés de la catégorie. C’est bien simple, ce dessin ne vieillit pas (ou pas encore, du moins).

A bord, la démonstration continue avec une finition de bon niveau et un système i-Cockpit moderne. L’habitabilité arrière ne fait toutefois pas partie des références de la catégorie, du fait notamment d’une surface vitrée réduite et d’une ligne de toit plongeante qui ne facilite pas l’accès à bord. Pourtant, la 508 ne néglige pas les aspects pratiques en adoptant un hayon, ce qui constitue une première sur ce segment pour la marque au lion. Le coffre dispose d’un volume de 487 litres, valeur basse pour la catégorie (608 litres pour une Renault Talisman, par exemple). Pour les familles, la version break SW est plus recommandable…sans être une référence non plus en termes d’aspects pratiques.

Avec son volant de petit diamètre commandant un train avant précis, la 508 est une véritable invitation à la conduite. A allure tranquille, on apprécie son amortissement confortable et son insonorisation. Et quand le rythme accélère, l’auto fait valoir un comportement routier rigoureux, dans la tradition Peugeot.

