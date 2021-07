Top 20 des ventes dans les flottes au 1er semestre 2021

Les conséquences de la crise sanitaire sur le dynamisme du canal B2B sont restées bien visibles au premier semestre. La faute notamment à la période de confinement du printemps, venue doucher les espoirs de reprise entrevus entre janvier et fin mars. Sans grande surprise, les immatriculations de véhicules (VP et VUL) auprès des professionnels sont donc en repli : - 4,71 % par rapport au premier semestre 2019, selon l’Arval Mobility Observatory. Le segment des voitures particulières enregistre même un recul de 5,41 % sur les six premiers mois, précise l’AMO, soit 14 358 immatriculations de moins qu’il y a deux ans.

Plus que jamais, les marques misent sur une offre énergétique plurielle

Il faudra assurément encore du temps pour que le marché retrouve une vitesse de croisière convenable. Qu’à cela ne tienne ! Bien que les volumes ne soient pas au beau fixe, les constructeurs ont semble-t-il continué à placer leurs pions dans les parcs professionnels lors du premier semestre.

Séduire malgré le contexte a été un leitmotiv d’autant plus fort pour les marques qu’il faut désormais proposer plusieurs énergies et que l’étau se resserre lentement mais sûrement entre les motorisations thermiques (30,52 % pour le diesel, 30,48 % pour l’essence) et alternatives. Exemple de la part de marché des VP hybrides rechargeables, qui s’établit début juillet à 12,42 % (24,8 % si l’on englobe les hybrides simples). Celle des modèles électriques atteint quant à elle 5,65 %, soit 111 % de hausse sur deux ans.

Voici à présent et dans le détail, en lien avec le Cabinet AAA Data, expert de la donnée augmentée, les 20 voitures diesel, essence, hybrides rechargeables et 100 % électriques les plus immatriculées dans les parcs des loueurs longue durée, des entreprises et des administrations durant les six premiers mois de l’année.

En tête dans la catégorie diesel : les Peugeot 3008 et 2008, la Renault Megane IV

Le diesel perd certes beaucoup de points depuis deux ans mais demeure la motorisation privilégiée de la clientèle business. Dans la catégorie, c’est le crossover Peugeot 3008 qui prend la tête du classement, relayant au pied levé et d’un cheveu son partenaire 2008 qui avait dominé les débats au cours du premier trimestre.

Derrière ce duo, on retrouve la Renault Megane (3e), prise en étau en somme puisque cinq autres représentants du groupe Stellantis la talonnent. Notez qu’au 9e rang apparaît le Volkswagen Tiguan 2, première voiture étrangère.

Dans la seconde moitié du tableau, on remarque les Renault Captur (10e), Clio (12e) et Kadjar (15e). On distingue également trois voitures badgées Peugeot et Citroën (11, 17 et 18e places). On note aussi la présence de la berline tchèque Skoda Octavia (14e) et enfin la bonne performance des écuries allemandes. Volkswagen s’illustre avec sa Golf (13e), BMW avec ses séries 1 et X1 (16e et 20e) et Mercedes avec sa fidèle Classe A (19e).

Le Top 20 des ventes dans les flottes - Diesel - 1er semestre 2021

Rang Modèles Ventes 1 Peugeot 3008 9.206 2 Peugeot 2008 9.003 3 Renault Mégane 8.233 4 Peugeot 308 5.977 5 Citroën C3 5.050 6 Peugeot 208 4.962 7 Peugeot 5008 4.960 8 Citroën C5 Aircross 2.826 9 Volkswagen Tiguan 2.156 10 Renault Captur 1.946 11 Citroën C4 SpaceTourer 1.859 12 Renault Clio 1.754 13 Volkswagen Golf 1.634 14 Skoda Octavia 1.624 15 Renault Kadjar 1.539 16 BMW Série 1 1.448 17 Peugeot 508 1.441 18 Citroën C4 1.363 19 Mercedes Classe A 1.290 20 BMW X1 1.248

La Renault Clio V domine le segment essence, l’Audi A1 Sportback se classe 20e

Au premier semestre, l’essence a quasiment fait jeu égal avec le diesel en termes d’attractivité. La Renault Clio V s’affiche comme la grande gagnante de la gamme avec 15 288 exemplaires immatriculés au service des pros, loin devant la Citroën C3 (2e), qui se contente de 7 826 suffrages mais qui confirme néanmoins son statut de citadine incontournable.

Derrière ce duel d’habituées, on retrouve une armada signée Peugeot : la 208, les 2008, 5008 et la compacte 308 entre autres. Renault continue parallèlement son implantation en s’emparant des 8, 9 et 13e rangs, tandis que quelques marques étrangères font parler d’elle en deuxième partie de peloton. C’est le cas de Volkswagen (11e), mais aussi de Mini (12e), de Skoda (17e) de Toyota avec son Aygo (18e) et de Audi par le biais de l’A1 Sportback, qui ferme la marche.

Le Top 20 des ventes dans les flottes - Essence - 1er semestre 2021

Rang Modèles Ventes 1 Renault Clio 15.288 2 Citroën C3 7.826 3 Peugeot 208 6.934 4 Peugeot 2008 4.845 5 Peugeot 5008 4.258 6 Renault Twingo 3.415 7 Peugeot 3008 2.983 8 Renault Captur 2.472 9 Renault Kadjar 2.066 10 Peugeot 308 1.650 11 Volkswagen Polo 1.325 12 Mini 991 13 Renault Mégane 869 14 Peugeot Rifter 849 15 Peugeot 108 777 16 BMW Série 1 769 17 Skoda Kamiq 751 18 Toyota Aygo 748 19 Citroën C4 735 20 Audi A1 Sportback 679

Chez les hybrides rechargeables, du Peugeot 3008 à l’Audi A3

Pendant ce temps, du côté des voitures à technologie hybride rechargeable, on assiste à une redite, enfin, plus exactement au coup double du Peugeot 3008, déjà star du podium en diesel. Le crossover au lion remporte en effet une large adhésion avec 4 743 mises à la route à destination des flottes. C’est trois fois mieux que le DS7 Crossback e-Tense, son cousin de Stellantis (1 513 exemplaires) qui conforte pour sa part sa 2e place du premier trimestre.

Le palmarès des modèles PHEV a par ailleurs cette singularité d’être bien moins franco-français que celui des lots diesel et essence. Illustration avec les Volvo XC40 et XC60 qui se glissent aux 4 et 7e places. Idem avec Mercedes. La firme à l’étoile réalise un véritable tour de force, occupant les 8e, 11e, 13e et 19e rangs, avec son GLC Coupé, son GLC, son GLA et sa Classe A.

Ford n’est pas en reste, 9e avec son nouveau Kuga. BMW assure le train avec ses X5, X1 et X3. Mini prend la 14e place, Volkswagen la 18e et Audi la 20e. Le Coréen Hyundai s’avance à son tour sans complexe, 12e grâce au Tucson, son best-seller toutes catégories.

Sur le semestre, et au-delà des volumes de ventes, les marques étrangères ont ainsi bénéficié d’une visibilité incomparable sur le champ des hybrides rechargeables.

Le Top 20 des ventes dans les flottes - Hybride rechargeable - 1er semestre 2021

Rang Modèles Ventes 1 Peugeot 3008 4.743 2 DS7 Crossback 1.513 3 Citroën C5 Aircross 1.416 4 Volvo XC40 1.402 5 Peugeot 508 1.067 6 Renault Captur 900 7 Volvo XC60 857 8 Mercedes GLC Coupé 856 9 Ford Kuga 834 10 BMW X5 831 11 Mercedes GLC 828 12 Hyundai Tucson 779 13 Mercedes GLA 774 14 Mini Countryman 757 15 Renault Mégane 717 16 BMW X1 672 17 BMW X3 660 18 Volkswagen Tiguan= 646 19 Mercedes Classe A 636 20 Audi A3 557

100 % électriques : de la Tesla Model 3 au Volvo XC40 en passant par la Dacia Spring

Les motorisations alternatives creusent en outre leur sillon grâce aux livrées 100 % électriques de plus en plus nombreuses. C’est la Tesla Model 3 qui remporte le match dans cette poule avec 3 374 immatriculations et une belle première place devant le Renault Zoé, la Peugeot 208, la Mini III et la Fiat 500.

L’une des vraies surprises de cette catégorie revient toutefois à la Dacia Spring, flambant neuve puisqu’elle n’est commercialisée que depuis le début du printemps. L’égérie franco-roumaine semble ainsi avoir été réservée de longue date par les flottes publiques et privées puisqu’elle entre directement en 6e place du top 20.

Dans la foulée, on retient parallèlement les bonnes notes du Hyundai Kona (8e), du Kia Niro (9e) et de la Volkswagen ID.3 (10e). On peut souligner en outre les résultats de la Smart ForTwo (13e), de la Porsche Taycan (17e) et du Skoda Enyaq (19e).

Le Top 20 des ventes dans les flottes - Électrique - 1er semestre 2021

Rang Modèles Ventes 1 Tesla Model 3 3.374 2 Renault Zoé 2.772 3 Peugeot 208 1.794 4 Mini 863 5 Fiat 500 778 6 Dacia Spring 449 7 Peugeot 2008 427 8 Hyundai Kona 422 9 Kia Niro 418 10 Volkswagen ID3 380 11 Renault Twingo 340 12 BMW i3 264 13 Smart Fortwo 213 14 DS3 Crossback 164 15 Volkswagen ID.4 147 16 Citroën ë-C4 141 17 Porsche Taycan 133 18 Volkswagen e-Up ! 115 19 Skoda Enyaq 108 20 Volvo XC40 85

Source des chiffres de ventes : cabinet AAA Data