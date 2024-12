Un patron qui s'en va et une R5 qui décolle

La petite R5 lueur d'espoir pour l'automobile ?

On se rassure comme on peut. Alors que les ventes de voitures neuves continuent de chuter, enregistrant - 12,7 % au mois de novembre, et une baisse de 3,7 % depuis le début de l'année, un petit espoir est peut-être en train de naître dans la morosité automobile. La nouvelle Renault 5, dévoilée au Mondial de l'auto arrive en concession. Et les premiers résultats sont tombés. En un mois, 3 316 exemplaires de la petite électrique ont été immatriculés. Elle entre même dans le top 10 des voitures les plus vendues en novembre. Immatriculations tactiques, feu de paille ? On ne peut que souhaiter que l'effet soit durable.

Retrouvez les détails des débuts prometteurs de la R5.

La chute

La nouvelle est tombée dimanche dans la soirée : Carlos Tavares est démis de ses fonctions. Officiellement, le directeur général de Stellantis démissionne, mais officieusement, il est lâché par les actionnaires principaux du groupe, avec, en tête de la fronde, John Elkann représentant la famille Agnelli. Dès lors, les langues se délient et les rumeurs enflent, sur les raisons de la disgrâce du boss, la somme qu'il va toucher, le nom de son successeur et ceux qui ont d’ores et déjà décliné l'invitation.

Michelin veut rouler sur la lune

Quand les affaires automobiles ne sont pas au beau fixe, autant promettre la lune. C'est ce que Michelin s'apprête à faire avec la création d'une roue sans air qui pourrait bien équiper l'engin lunaire qui sera débarqué sur notre satellite en 2028. Sans scaphandre, Pierre-Olivier Marie s'en est allé tester ces drôles de gommes, non pas dans la mer de la tranquillité, mais du côté de Clermont-Ferrand.

Retrouvez les détails de cet essai exclusif.

Citroën C3 : beaucoup de charme et quelques bugs

Olivier Pagès l'avait essayé lors de son apparition, mais rien ne vaut un test longue durée pour mieux appréhender la nouvelle Citroën C3. Alors, il a repris le volant de la citadine en lui infligeant 1 000 km au compteur. Au bout de la virée, le verdict est tombé. Si la petite auto est bourrée de charme et se montre vraiment polyvalente, de nombreux bugs électroniques agaçants subsistent. Une bonne auto née trop tôt ? Citroën serait conscient de problème et tenterait de corriger les bugs.

Retrouvez l'essai longue durée de la Citroën C3.