Une électrique différente et de nouvelles citadines pas très thermiques

Une Cadillac lyriq, mais pas trop

Cette semaine, Stéphane Schlesinger s'en est allé comme il se doit le grand retour de l'Amérique, non pas en politique, mais c'est du retour d'une marque mythique en France qu'il s'agit : Cadillac, en l'occurrence par le biais du nouveau et imposant SUV Lyriq. Est-ce qu'il en a imposé ? Pas tout à fait. S'il a des qualités, il n'est pas exempt de certains défauts et n'obtient que la moyenne dans tous les domaines. Pas forcément suffisant pour s'imposer. Surtout à 81 100 euros.

Nouvelles citadines : les thermiques se font rares

La Seat Ibiza et la Volkswagen Polo ? Ce ne sont que des restylages. La Fiat 500 ? Elle ne fait qu'un retour au thermique. Restent évidemment les nouvelles Renault Clio, Fiat Grande Panda et MG3. Mais hormis ces trois modèles, les nouvelles citadines disponibles versent plutôt dans les watts. Un signe des temps, et d'une descente en taille et en prix des autos électriques.

Puretech : enfin une compensation

Après le déni et après l'aveu du bout des lèvres, Stellantis vient enfin de mettre en place une plateforme d'indemnisation destinée aux propriétaires de Citroën, DS, Peugeot et Opel. Les frais engagés après des dommages constatés sur des moteurs Puretech 1.0 et 1.2, entre le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2024 seront donc remboursés. Une décision prise moins de deux mois après le départ de Carlos Tavares.

Le roi du premium, c'est BMW, pas DS

Une fois n'est pas coutume BMW s'est glissé sur la première marche du podium des constructeurs premium l'an passé, devant ses vieux ennemis Mercedes et Audi. Sauf que cette dernière marque, généralement sur le podium, s'est fait piquer la place par Tesla, après avoir vu ses ventes baisser de 11,8%. Et DS dans tout celà ? La marque premium française est très loin derrière, même si le patron de son design, Thierry Metroz, affirme que l'objectif de sa marque est d'aller au-delà du premium, vers le luxe, celui de Rolls et Bentley.

