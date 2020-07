Vidéo Live - La Honda e Advance jusqu'à la panne : jusqu'où peut aller la première électrique au H ?

2020 est un peu tard pour se lancer dans l'électrique, autant dire que la pression est forte sur les minuscules épaules de la Honda e. C'est bien beau d'avoir la bouille la plus craquante de toute la production automobile actuelle, encore faut-il pouvoir aussi pouvoir offrir les qualités que l'on est en droit d'attendre d'un véhicule électrique. Et dans ce domaine, la japonaise a tout à prouver : sur le papier, ce n'est pas vraiment rassurant, avec une petite batterie de 35,5 kWh ne permettant officiellement que de faire entre 210 et 222 km… Pas plus tard que la semaine dernière, la Mini Cooper SE, sa plus grande rivale aux prétentions similaires, a dépassé les 300 km, est-ce qu'elle peut en faire autant voire même la dépasser ?

Rendez-vous demain pour le savoir ! Comme d'habitude, vous pourrez suivre notre départ en direct sur la page Facebook de Caradisiac, vidéo qui sera ensuite ajoutée ici en replay, puis nous vous y tiendrons au courant de nos aventures tout au long de la journée.

