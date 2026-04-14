Xavier Chardon (Citroën) : "quand on a enlevé le Berlingo thermique du catalogue..." 

Quoi de neuf en 2026 ? Citroën! La marque française semble retrouver des vents porteurs, ce qu’illustrent les 190 000 véhicules vendus dans le monde au premier trimestre, valeur en hausse de 10% par rapport à l’an dernier. A l’échelle hexagonale, le week-end de portes ouvertes de la mi-mars s’est traduit par la prise de 5000 commandes - "le meilleur score depuis 2019", commente le patron de la marque Xavier Chardon, lequel se targue de disposer de 3 mois de commandes en portefeuille. « "On est dans un début de cycle positif", ajoute le dirigeant, avec notamment des électriques qui séduisent de plus en plus. Elles ont représenté une vente sur 5 au premier trimestre, et le contexte géopolitique devrait accélérer les choses : « En mars, les électriques ont représenté 27% des commandes. Est-ce qu’il y a un effet « guerre en Iran » ? Oui, clairement », ajoute Xavier Chardon.

A cela s’ajoute la « prime reprise » récemment mise en place par le réseau, laquelle permet de bénéficier de très bonnes conditions de financement accompagnant la reprise de votre véhicule de 8 ans ou plus. Des efforts commerciaux qui sont censés couvrir les tarifs supérieurs de l’électrique, et donc « donner le déclic » nécessaire à ceux qui hésitent encore.

Les choses se mettent donc en place, avec l’ambition de faire de Citroën une marque généraliste accessible et présente dans les principaux segments de marché : « Quand on a enlevé le Berlingo thermique du catalogue, plein de clients sont allés acheter des Dacia Jogger !», déplore Xavier Chardon, qui veut reconquérir la clientèle perdue et restaurer la confiance. Telle est la mission assignée à la Direction de la satisfaction client, confiée à Anne Fenninger : "on veut développer la culture client, et on dispose pour cela une équipe étoffée, composée d’une centaine de personnes." Il faut dire que le taux de fidélité tombé à 40% a de quoi inquiéter.

La marque présente une nouvelle promesse : "la vie est plus belle en Citroën", et cela passe par le lancement d’une offre décalée, dans la culture du pas de coté qui lui a souvent joué des tours et parfois réussi, comme en attestent les 100 000 exemplaires vendus de l’Ami.

Le concept-car Elo, un mini-monospace long de 4,10 m. a de fortes chances de connaître un prolongement en série, et le retour d’une mini-citadine, forcément électrique, est de plus en plus probable. « La C1 a disparu, alors que c’est un segment où on est légitime », commente Xavier Chardon, qui regarde forcément du côté de la nouvelle Renault Twingo électrique. « On réfléchit fortement à ce sujet, on a un rôle à jouer en Europe et au sein du groupe Stellantis. »

Avec un parc auto vieillissant (11,5 ans en moyenne) et des acheteurs de voitures neuves qui ont en moyenne 54 ans, c’est une marque âgée de 107 ans qui a pour ambition de devenir l'une des plus branchées du moment. Rendez-vous au Mondial de l'automobile pour en savoir plus: "on aura un concept-car sur lequel on veut tester les réactions du public."