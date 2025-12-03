Que vaut le nouveau Volkswagen T-Roc en version eTSI hybrid 150 ch à part une blinde ?
2. Avec son moteur de 150 ch, le VW T-Roc impose un équipement généreux…
Le moteur de 150 ch n’est donc proposé qu’avec les deux finitions les plus chères.
Facturée 41 000 €, la Style reçoit la sélection de différents modes de conduite, un réglage séparé de la clim à l’arrière, un éclairage d’ambiance personnalisable, les vitres arrière surteintées, l’accès mains libres, les feux arrière 3D, les bandeaux lumineux avant et arrière avec logos éclairés, des jantes alliage 17’’, le volant chauffant et les sièges massants.
Pour 1 500 € supplémentaires, la finition « R-Line » ajoute un kit carrosserie, des jantes 18’’, la sellerie sport, le pédalier alu, des sièges enveloppants (photo) et des inserts spécifiques. Le châssis et la direction restent identiques.
Equipements et options
Version : II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 150 R-LINE DSG7
Options disponibles
-
Extension de garantie 1 an / max 60 000 km:
270 €
-
Extension de garantie 1 an / max 90 000 km:
350 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km:
370 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km:
540 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km:
760 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km:
560 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km:
840 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km:
1300 €
-
Extension de garantie 1 an / max 30 000 km:
200 €
Photos (28)
Sommaire
