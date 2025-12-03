Le moteur de 150 ch n’est donc proposé qu’avec les deux finitions les plus chères.

Facturée 41 000 €, la Style reçoit la sélection de différents modes de conduite, un réglage séparé de la clim à l’arrière, un éclairage d’ambiance personnalisable, les vitres arrière surteintées, l’accès mains libres, les feux arrière 3D, les bandeaux lumineux avant et arrière avec logos éclairés, des jantes alliage 17’’, le volant chauffant et les sièges massants.

Pour 1 500 € supplémentaires, la finition « R-Line » ajoute un kit carrosserie, des jantes 18’’, la sellerie sport, le pédalier alu, des sièges enveloppants (photo) et des inserts spécifiques. Le châssis et la direction restent identiques.