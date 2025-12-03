Le Volkswagen T-Roc 1.5 e-TSI Hybrid 150 ch (à partir de 41 000 €), est évalué dans la catégorie des SUV compacts à hybridation légère ou intégrale d’environ 150 ch et boîte auto, qui comprend notamment :

-Nissan Qashqai e-Power (190 ch, à partir de 37 600 €)

-Toyota C-HR (140 ch, à partir de 35 450 €)

-Renault Symbioz full hybrid E-Tech (160 ch, à partir de 34 300 €)