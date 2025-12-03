Que vaut le nouveau Volkswagen T-Roc en version eTSI hybrid 150 ch à part une blinde ?
3. Un VW T-Roc 150 ch forcément malmené par les vrais hybrides…
La concurrence : plus perfectionnée mais pas plus chère
Avec 4,37 m de long, le T-Roc de deuxième génération néglige les petits Peugeot 2008 et Renault Captur pour piétiner les plates-bandes de modèles compacts tels que les Renault Symbioz, Nissan Qashqai et Toyota C-HR, entre autres. Des SUV qui proposent des motorisations « full » hybrides plus perfectionnées sans revenir plus cher que l’Allemand en version micro-hybrides 150 ch, au contraire : il est même possible de dépenser moins grâce à des finitions moins équipées.
À retenir : des qualités trop cher payées…
Si la motorisation d’entrée de gamme nous avait convaincus par son positionnement « raisonnable », cette mouture de 150 ch nous laisse un goût amer. Certes, l’agrément de conduite est au rendez-vous avec des performances en hausse, une boîte auto toujours aussi douce et un comportement routier réussi, mais le surcoût élevé pour une simple reprogrammation électronique et l’imposition d’un équipement fourni rendent le ticket d’entrée élitiste. Pour le prix, certains préféreront lorgner, et c’est légitime, du côté de modèles hybrides plus aboutis.
Caradisiac a aimé :
- Agrément mécanique
- Douceur à l’usage
- Comportement routier
- Équipement
Caradisiac n’a pas aimé :
- Finitions haut de gamme imposées
- Tarifs
- Consommation face aux « full » hybrides
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 150 STYLE DSG7
|128 (wltp)
|41 000 €
|€
|II 1.5 ETSI EVO2 HYBRID 150 R-LINE DSG7
|128 (wltp)
|42 500 €
|€
