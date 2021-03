Baromètre des ventes février 2021 : Peugeot et la 208 survolent un marché en forte baisse

Les chiffres à retenir pour février 2021 - 132 637 voitures particulières neuves immatriculées, en baisse de 21 %. - Peugeot est large leader du classement des constructeurs, avec 26 750 ventes. - La 208 est championne des modèles, avec 8 099 ventes.

Encore un mois de baisse pour le marché français, qui n'arrive pas à se relancer. Et c'est même une sacrée chute, avec - 21 %. En février, seulement 132 637 voitures particulières neuves ont été immatriculées. Sur les sept dernières années, le volume moyen de février est de 160 000 ventes !

Ce mauvais résultat est d'abord la conséquence d'une baisse des commandes au second semestre 2020. Et la crise sanitaire pénalise toujours l'activité. Les mesures de couvre-feu et les incertitudes sur un reconfinement n'aident pas les vendeurs ! Selon François Roudier, président du CCFA, qui communique ces chiffres de ventes, "les Français conservent leur épargne et repoussent leurs achats lourds". Le résultat est aussi plombé par une chute des achats par les sociétés de location courte durée. Elles aussi reportent leurs achats.

Et comme si cela ne suffisait pas, il commence à y avoir les effets de la pénurie de semi-conducteurs, qui perturbe la production dans les usines automobiles. Renault a dû stopper les chaînes quelques jours dans plusieurs usines. Auprès de l'AFP, François Roudier fait un constat sans appel : "on s'attend à un premier trimestre plutôt mauvais, un premier semestre pas très bon, et un redécollage au deuxième semestre".

Concernant février, Peugeot est de nouveau leader, avec 26.750 ventes. Même s'il recule de 17,3 %, il écrase le marché, puisque Renault n'a livré que 18 735 voitures. Le Losange chute de 35 %. La Clio souffre, n'étant que 5e du marché, loin derrière la 208 et dépassée par la nouvelle Sandero ! La citadine du Losange est pénalisée par l'absence momentanée de diesel. Renault mettra aussi en avant son souhait de ne plus faire la course aux volumes, cherchant la rentabilité.

Dacia est en forme, étant devant Toyota et Volkswagen. Porté par le succès de sa nouvelle citadine, il est en hausse de 25 %. Les progressions sont d'ailleurs bien rares en février. Et en réalité, ceux qui sont dans le vert avaient connu un mauvais mois de février 2020. Saluons la performance de Kia, qui intègre le top 10 des marques et limite la casse, avec - 5,7 %. Toyota garde aussi la tête haute avec seulement - 5,5 %. Le japonais est boosté par la nouvelle Yaris.

Le premium n'est pas en forme : Mercedes baisse de 18 %, BMW de 27,2 % et Audi de 34,2 % ! Porsche a des ventes divisé par deux (213 voitures). Jaguar s'enfonce dans la crise, avec - 60 % et seulement 106 ventes. Ce qui reste mieux que Smart, qui n'a écoulé que 88 véhicules le mois dernier !

Du côté des marques

LE TOP : JEEP En février, l'américain a immatriculé 576 voitures, en hausse de 30,9 %. Dans le même temps, Alfa Romeo n'a livré que 89 modèles ! Mais pour l'américain, il faut noter que la comparaison se fait avec un mois de février 2020 en forte baisse. LE FLOP : VOLVO Le suédois avait déjà chuté en février 2020, avec - 18,5 %. Cette année, il plonge à nouveau, avec un recul de 21,9 %, à 1 218 ventes. Il fait ainsi moins bien que Mini (1 677 ventes) et Suzuki (1 899).

Rang Marques Février 2021 Évolution* Cumul 2021 Évolution* 1 Peugeot 26 750 - 17,3 % 52 813 - 14,2 % 2 Renault 18 735 - 35,1 % 37 616 - 28,7 % 3 Citroën 13 947 - 25,6 % 26 261 - 23,6 % 4 Dacia 9 582 + 25,8 % 20 999 + 55,9 % 5 Toyota 8 155 - 5,5 % 17 205 - 6,2 % 6 Volkswagen 7 962 - 17,6 % 15 483 - 7,3 % 7 Ford 4 584 - 7,4 % 8 927 + 0,7 % 8 Mercedes 3 988 - 17,9 % 6 474 - 11,0 % 9 BMW 3 932 - 27,2 % 7 027 - 19,1 % 10 Kia 3 437 - 5,7 % 6 582 + 0,1 % 11 Hyundai 3 353 - 17,0 % 6 455 - 4,0 % 12 Audi 3 243 - 34,2 % 6 028 - 21,8 % 13 Nissan 3 087 - 28,9 % 5 368 - 29,6 % 14 Opel 3 026 - 51,3 % 5 939 - 43,4 % 15 Fiat 2 630 - 35,7 % 4 958 - 31,0 %

* par rapport à 2020

Du côté des modèles

LE TOP : HYUNDAI TUCSON Joli départ pour la troisième génération du Tucson. Il est 21e au classement des modèles en février, avec 1 447 ventes. Ce mois, il devance les Toyota C-HR et Volkswagen T-Roc. LE FLOP : VOLKSWAGEN ID.3 Débuts mitigés pour celle qui doit démocratiser l'électrique chez VW. En janvier et février, 503 exemplaires ont été immatriculés. On est loin des 2 087 Renault Zoé et 1 239 Tesla Model 3.

Source statistiques : CCFA