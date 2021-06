Baromètre des ventes mai 2021 : la Clio et la Sandero devant la 208

Les chiffres à retenir pour mai 2021 - 141 041 voitures particulières neuves immatriculées, soit - 27,3 % par rapport à 2019. - Renault est en tête des constructeurs, avec 26 168 ventes. - La Clio est en tête des modèles, avec 8 828 ventes. - Le diesel est au plus bas, avec seulement 22 % des ventes.

Si les Français se sont précipités dans les cinémas à l'occasion de leur réouverture, ils ne se sont pas bousculés dans les concessions. François Roudier, porte-parole du CCFA, qui publie ces chiffres de ventes, fait un constat clair : "La clientèle des particuliers ne met pas l'achat de véhicules neufs dans ses priorités". En revanche, le marché s'est relancé du côté des loueurs de courte durée, à l'approche des vacances à venir.

Le mois dernier, 141 041 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France. Certes, c'est 46 % de plus qu'en mai 2020. Mais ce mois avait été marqué par un confinement strict pendant les dix premiers jours. Par rapport à mai 2019, avant la crise, le marché a reculé de 27,3 %. Évidemment, la comparaison est aussi à nuancer, puisque la réouverture complète des points de vente ne s'est faite que le 19 mai. Avant cela, tout se faisait sur rendez-vous. Les scores sont donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes.

Dans ce contexte toujours particulier, Renault retrouve des couleurs. Il baisse autant que le marché, ce qui ne l'empêche pas de reprendre la tête du marché, devant un Peugeot davantage pénalisé (- 35 %, par rapport à 2019). Une baisse qui est la moins mauvaise des grandes marques du groupe Stellantis. Citroën chute de 42 %, Opel de 52 % et Fiat de 54 % ! Jeep sauve l'honneur, en ne reculant que de 3,6 %.

Si le groupe Stellantis dégringole de 40 %, le groupe Volkswagen a passé un bon mois. Dans l'ensemble, il ne baisse que de 3,5 % ! La maison mère et Audi ont reculé d'un peu plus de 5 %, soit bien moins que le marché. Skoda participe à la bonne forme, avec une diminution de seulement 2 %. Parmi les marques qui baissent moins que le marché, il y a encore Toyota (- 13 %) et Kia (- 17 %). Et certaines font même mieux qu'en 2019 ! Volvo a progressé de 6 %, tandis que Hyundai est à + 8 %. À l’opposé, ce fut un mois difficile pour Mercedes (- 36 %) et Nissan (- 55 %).

Du côté des modèles, la Clio confirme son regain de forme. Déjà en tête en avril, après plusieurs mois derrière la 208, elle est de nouveau devant la rivale du Lion, avec un écart important. Cela lui permet de rattraper une bonne partie de son retard sur le cumul 2021. La 208 est même devancée (de très peu) par la nouvelle Sandero. Peugeot prend sa revanche sur les SUV, avec un 2008 plus fort que le Captur. À noter la présence dans le Top 10 de la Volkswagen Polo.

Le Top 15 des marques

Rang Marque Mai 2021 Évolution* Cumul 2021 Évolution* 1 Renault 26.168 - 27,4 % 115.638 - 31,8 % 2 Peugeot 22.623 - 35,1 % 134.088 - 20,0 % 3 Citroën 12.304 - 41,8 % 71.867 - 31,1 % 4 Volkswagen 10.885 - 5,2 % 47.236 - 22,9 % 5 Dacia 9.387 - 27,8 % 48.087 - 21,3 % 6 Toyota 7.681 - 13,1 % 42.561 + 2,6 % 7 Audi 4.996 - 5,4 % 21.025 - 8,4 % 8 BMW 4.018 - 27,8 % 20.758 - 9,0 % 9 Mercedes 3.949 - 36,3 % 21.523 - 20,3 % 10 Ford 3.787 - 42,1 % 22.514 - 35,3 % 11 Hyundai 3.622 + 8,0 % 18.016 + 10,7 % 12 Fiat 3.520 - 53,8 % 16.422 - 48,5 % 13 Opel 3.276 - 51,9 % 17.521 - 49,1% 14 Kia 3.197 - 16,8 % 17.636 - 7,9 % 15 Skoda 3.098 - 1,9 % 14.587 + 2,9 %

* par rapport à 2019

Le Top 15 des modèles

Source statistiques : CCFA