D’ici à 2030, Peugeot va faire le plein de nouveaux modèles. On vous dit tout sur le plan de relance de la marque au lion.

Bousculé sur de nombreux marchés et après une année 2025 particulièrement difficile, le groupe Stellantis cherche à se relancer en s’appuyant sur des marques fortes comme Peugeot. Le groupe l’a placé dans le premier cercle avec Jeep, RAM et Fiat. Ce sont les marques mondiales qui appartiennent et sont chargées d’engranger les plus gros profits. Cela va profiter à Peugeot qui va recevoir un investissement significatif pour produire de nouveaux modèles.

Nouvelle Peugeot E-208 GTi - Fin 2026

Déjà en vente sur le site du constructeur, la petite Peugeot E-208 GTi arrivera bientôt en concession après un passage par le Mondial de l’auto en octobre. Son électromoteur d’une puissance de 281 ch (345 Nm de couple) permet à ce bolide d’effectuer un passage de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. Limitée électroniquement à 180 km/h en vitesse de pointe, cette petite GTi est affichée à partir de 42 900 €.

Nouvelle Peugeot E-208 – Été 2027

Premier modèle du groupe Stellantis à utiliser la nouvelle plateforme STLA One (extrapolée de la plateforme STLA Small), la nouvelle génération de Peugeot E-208, qui comme son nom l’indique ne sera que 100 % électrique aura droit à tous les égards. Ainsi la Peugeot E-208 disposera sans doute d’une large offre de motorisations électriques (en 120, 150 et 180 ch) associées à des batteries de 40 et 55 kWh. La E-208 va également inaugurer le système de direction entièrement électrique « Steer by wire » et le volant rectangulaire aux coins arrondis qui se nomme hypersquare. Pour éviter que les clients ne soient trop déroutés par ce nouveau volant, Peugeot pourrait proposer une version de sa E-208 avec un petit volant tout rond ou bien ne proposer cet hypersquare qu’en option sur les finitions hautes. La Peugeot E-208 inaugurera aussi le nouveau style Peugeot inspiré du concept-car Polygon (photo). Cette E-208 pourrait être présentée en avant-première au Mondial de l’auto sous la forme d’un show-car.

Restylage Peugeot 208 – Fin 2027

Afin de conserver une offre de motorisations thermiques, Peugeot va restyler l’actuelle Peugeot 208 en lui offrant un beau lifting qui devrait la rapprocher du style de la future E-208. Afin de passer la nouvelle norme Euro 7, Peugeot va travailler sur les motorisations hybrides de 110 et 145 ch et également sur le bloc turbo de 100 ch qui servira d’entrée de gamme. La 208 devrait conserver son offre d’équipement et son i-Cockpit qui deviendra un peu daté par rapport à celui, plus moderne, de la nouvelle E-208.

Nouveau Peugeot E-2008 – Courant 2028

Reprenant la même plateforme STLA One que la nouvelle Peugeot E-208, la nouvelle génération du Peugeot E-2008 disposera de la même offre d’électromoteurs et également du même équipement, volant hypersquare compris. Son style sera calqué sur celui de la Peugeot E-208, et cela donnera un vrai coup de jeune à la gamme du constructeur sochalien.

Restylage Peugeot 2008 – Courant 2028

Comme pour l’actuelle génération de la Peugeot 208, l’actuelle génération du Peugeot 2008 sera reconduite avec un lifting important au passage afin d’adopter de la nouvelle identité stylistique de la marque. L’actuelle offre de motorisations thermiques devrait être reconduite tandis que l’habitacle ne subira pas de profondes évolutions.

Nouvelles Peugeot 308 et 308 SW – Fin 2028

Avec la nouvelle génération de berline Peugeot 308 et de break Peugeot 308 SW, la plateforme STLA One (photo) va prouver qu’elle est bien une base technique multi-énergies. En effet, alors que les nouvelles générations de Peugeot E-208 et E-2008 ne seront qu’électriques, la Peugeot 308 et sa variante 308 SW disposeront de motorisations 100 % électriques et de motorisations hybrides dont une inédite motorisation full hybrid de 170 ch qui devrait être présente au lancement de ces nouveaux modèles. Figureront au menu de ces autos, la direction sans lien mécanique et le volant rectangulaire hypersquare.

Futur Peugeot 2008 « long » – Courant 2029

Peugeot va copier Renault qui avec sa paire Renault Captur et Renault Symbioz fait un tabac. En proposant un Peugeot 2008 allongé, la marque va créer un modèle intermédiaire entre le nouveau Peugeot E-2008 et le Peugeot 3008. Plus habitable que le nouveau Peugeot E-2008, ce modèle inédit reprendra à son compte la plateforme STLA One et sera multi-énergies, c’est-à-dire qu’il utilisera des motorisations 100 % électriques, mais aussi des motorisations thermiques hybrides, sans doute de 110 et 145 ch.

Restylage Peugeot 3008 et 5008 - Fin 2029

L’heure n’est pas encore venue pour une nouvelle génération de Peugeot 3008 basée sur la plateforme modulable STLA One. Une base technique qui a comme particularité d’être plus légère et coûtant moins cher à produire que l’actuelle STLA Medium. Donc il n’y aura pas de nouvelle plateforme mais un restylage assez important de ces deux SUV de Peugeot. À cette occasion, les deux modèles pourraient intégrer sous leur capot la nouvelle motorisation full hybrid de 170 ch, en plus de l’actuelle offre de motorisations électriques et thermiques.

Futur Peugeot 608 SW – 2029 ?

La coopération avec Dongfeng va s’intensifier en Chine comme en Europe. Pour le marché chinois va créer et produire un break de chasse qui pourrait se nommer Peugeot 608 SW et qui devra beaucoup, en ce qui concerne son style, au Peugeot Concept 6 (photo) présenté cette année dans le cadre du Salon de Pékin 2026. C’est un modèle d’importance pour la marque au lion, car il va servir à la relancer sur le marché chinois. Un marché rendu difficile par l’arrivée de nombreux nouveaux acteurs chinois qui concurrence sans relâche les modèles des marques européennes, y compris ceux qui sont produits sur place. Produit pour le marché chinois et asiatique, ce modèle a sans doute peu de chance d’arriver en Europe, mais sait-on jamais… Si ce modèle n’arrive pas chez nous, Peugeot pourrait choisir de remplacer son crossover Peugeot 408 qui a été restylé en 2026 et qui a du mal à se vendre par un break dynamique d’une taille conséquente sans atteindre les 5 mètres du Peugeot 608 SW qui n’est pas vraiment adapté au marché français.