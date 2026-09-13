D’ici à 2030, Peugeot va faire le plein de nouveaux modèles. On vous dit tout sur le plan de relance de la marque au lion.

Le plan de relance de Peugeot est en marche. Ce plan intégré au plan « FaSTLAne 2030 » du groupe Stellantis va permettre à Peugeot de disposer d’une gamme élargie dans quelques années et ainsi d’espérer voir ses parts de marché progresser sur son marché national comme à l’international. Première arme de conquête, la future Peugeot E-208 va inaugurer la nouvelle plateforme multi-énergies STLA One en 2027. La plateforme STLA One qui va servir à plus de trente futurs modèles Stellantis va permettre de réduire les coûts de production et d’améliorer les performances des modèles qui l’utiliseront. Tout cela est rendu possible grâce à une meilleure intégration de nouvelles technologies, dont la direction entièrement électrique « steer by wire » et son volant futuriste « hypersquare ». Des équipements qui seront inaugurés par la future Peugeot E-208.

Le 10 septembre dernier, Antonio Filosa (directeur général de Stellantis) a d’ailleurs confirmé que le plan FaSTLAne 2030 était sur les rails et qu’il manquait toujours des produits dans l’ensemble des marques du groupe. Il a également indiqué que les accords avec les marques chinoises (Leapmotor et Dongfeng) allaient s’intensifier en particulier pour mieux exploiter les capacités industrielles du groupe et remplir les usines. Cela passera aussi par une nouvelle « offensive produits » pour les marques grand public que sont : Peugeot, Fiat, Citroën et Opel. Il a aussi parlé de continuer à faire progresser la qualité en Europe afin de réduire les coûts globaux liés aux garanties et aux campagnes de rappel (les casses répétées des anciennes mécaniques PureTech ont visiblement laissé des traces).

L’actuelle 208 va être restylée pour rester au catalogue

Le premier modèle d’importance pour Peugeot et son plan de relance, c’est la nouvelle génération de Peugeot E-208. Il convient de noter que cette nouvelle Peugeot E-208, qui est prévue pour la mi-2027, ne va pas pousser l’actuelle génération de Peugeot 208 à la retraite. Cette dernière va poursuivre sa route avant d’être restylée assez profondément en 2027 pour s’adapter au style de la nouvelle Peugeot E-208 (dont le design s’inspirera du concept-car Polygon de 2025) et également passer les nouvelles normes Euro 7. La Peugeot 208 qui sera donc restylée pour la deuxième fois conservera ses motorisations thermiques essence hybridées de 110 et 145 ch, la nouvelle génération de Peugeot E-208 n’étant disponible qu’avec des motorisations électriques. Quant à la Peugeot E-208 GTi de 281 ch qui vient d’arriver dans le catalogue de la marque, elle devrait rester en place le plus longtemps possible avant d’être remplacée par une nouvelle version reprenant la base STLA One de la nouvelle Peugeot E-208.

Une base moderne modulable et multi-énergies

La base STLA One devrait servir à trente modèles dans le groupe Stellantis et il est bien évident qu’elle va servir de base technique à d’autres modèles de la marque Peugeot, puisqu’elle peut couvrir une large gamme de segments, du « B » celui des modèles citadins polyvalents, jusqu’au « D », celui des modèles familiaux. Ainsi en ce qui concerne les modèles citadins on pense toute de suite au SUV Peugeot 2008 qui sera renouvelé en 2028 et ne sera disponible, comme la nouvelle Peugeot E-208, qu’avec des motorisations électriques. À l’instar de la Peugeot 208, le modèle actuel du SUV Peugeot 2008 restera au catalogue avec des motorisations hybrides, tout en bénéficiant lui aussi d’un beau restylage.

Nouveau SUV compact façon Symbioz de Renault

Afin de satisfaire un public toujours avide de nouveautés, Peugeot proposera un nouveau SUV compact qui se situera entre le Peugeot 2008 et le Peugeot 3008. Voyant les bons résultats de Renault avec son couple Renault Captur et Renault Symbioz, Peugeot devrait proposer son propre Symbioz équipé de la plateforme STLA One qui parce qu’elle est multi-énergies accueillera pour ce modèle des motorisations électriques, mais également hybrides. L’arrivée de ce nouveau modèle pourrait coïncider avec le restylage du Peugeot 3008 en 2029.

La troisième génération de la 308 se prépare

Avant l’arrivée du Peugeot 3008 (et 5008) restylé et d’un nouveau SUV Compact sur base STLA One, on aura droit au renouvellement de la berline et du break Peugeot 308. Ces deux modèles vont bénéficier de l’apport de la plateforme STLA One et devraient arriver fin 2028. Ils devraient également être disponibles avec des motorisations électriques et hybrides. À propos d’hybridation, l’offre va se développer avec l’arrivée d’un nouveau moteur « full hybrid » qui devrait fournir 170 ch, il arriverait dans deux ans en même temps que la nouvelle 308 et un peu avant le restylage du 3008. Enfin, les nouvelles 308 et 308 SW utilisant la base STLA One devraient se convertir au système de direction entièrement électrique « steer by wire » et devraient avoir droit elles aussi au volant « hypersquare ».

Le Peugeot Concept 6 va devenir un vrai modèle… pour la Chine

Au sommet de la gamme, la marque au lion va proposer un grand break de chasse (extrapolé de l’étude de style Peugeot Concept 6 du Salon de Pékin 2026) qui sera conçu en partenariat avec la marque chinoise Dongfeng. Il s’agit d’un partenaire de longue date pour Peugeot, puisque la coentreprise chinoise Peugeot Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) a vu le jour il y a 34 ans, en 1992. Utilisant une base technique (plateforme et chaîne de traction) Dongfeng, ce « shooting brake » sera vendu en Chine et pourra être exporté sur le continent asiatique mais pas forcément en Europe. Il pourrait se nommer Peugeot 608 SW et la marque au lion compte sur lui pour relancer ses ventes en Chine. D’autres modèles viendront ensuite, pour Peugeot, mais aussi pour Jeep. Les deux marques de Stellantis vont ainsi profiter de cette alliance avec Dongfeng sur le marché chinois.

Partenariat renforcé avec les marques chinoises

Les partenariats entre le groupe Stellantis et les marques chinoises vont d’ailleurs se poursuivre et s’intensifier. On connaît la marque Leapmotor qui profite du réseau Stellantis pour s’implanter en Europe grâce à la coentreprise Leapmotor International détenue à 51 % par Stellantis et 49 % par Leapmotor. Elle a été créée pour garantir l’exportation, la vente et la fabrication des produits Leapmotor en dehors de la Chine. Une autre coentreprise entre Dongfeng et Stellantis va voir le jour pour l’Europe, elle sera détenue à 51 % par Stellantis qui en assurera le pilotage et à 49 % par Dongfeng. Dédiée aux activités de ventes et de distribution avec le réseau Stellantis, elle devrait permettre aussi à Dongfeng de produire des modèles de sa marque de luxe Voyah en Europe. À commencer par un premier modèle dans l’usine de Rennes-la Janais qui produit déjà sur place le SUV Citroën C5 Aircross, mais qui avait besoin d’un nouveau véhicule pour assurer la pérennité du site.

Leapmotor va aider Opel pour un SUV compact

Cet accord de coopération avec Dongfeng ira plus loin en intégrant l’ingénierie. Dongfeng, pourra fournir ses technologies pour la voiture électrique et ses méthodes de conception plus rapide. L’ingénierie, il en est question aussi avec Leapmotor, mais cela sans doute pour d’autres marques que Peugeot, ainsi Opel va bénéficier de l’apport de Leapmotor dans la création d’un SUV compact électrique badgé de l’éclair. Il utilisera des éléments (électromoteur, batterie et peut-être plateforme) provenant de chez Leapmotor. Ce nouveau véhicule sera produit dans l’usine Stellantis de Figueruelas près de Saragosse en Espagne, une entité qui va bientôt assembler le SUV Leapmotor B10.

L’Amérique latine, un marché d’importance pour Peugeot

Mais il n’y a pas que les constructeurs chinois et le marché chinois qui intéresse le Lion de Sochaux. Marque internationale, Peugeot va poursuivre ses investissements en Amérique du Sud (en particulier au Brésil) où elle est bien implantée et de nouveaux modèles spécifiques pour cet endroit du monde devraient voir le jour. Peugeot doit, sur place, faire face à la concurrence des marques chinoises qui investissent de plus en plus dans cette partie du monde. Mais, là aussi, l’appui de ses partenaires chinois pourrait être un atout pour produire plus rapidement et pour moins cher. Un bon moyen pour permettre à Peugeot d’augmenter son offre et ses ventes.